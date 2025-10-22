Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a spus că partidul face sondaje pentru a vedea cine are cele mai mari șanse la Primăria Capitalei și a arătat că atât Gabriela Firea, cât și Daniel Băluță sunt colegi care ar putea câștiga alegerile.

El a precizat că a avut discuții cu amândoi și că data limită rămâne 7 decembrie. În interiorul organizației din București se va începe procesul de desemnare a candidaților, iar validarea finală va fi făcută de Biroul Permanent Național. Grindeanu a spus că PSD desfășoară mai multe sondaje pentru a vedea cine are cele mai mari șanse și a reiterat că ambii colegi sunt potriviți pentru a câștiga alegerile.

„Am avut discuţii şi cu Daniel Băluţă şi cu Gabi Fira. A rămas data de 7 decembrie. Vom demara în interiorul organizaţiei Bucureşti, urmând ca validarea să vină în Birou Permanent Naţional, a procedurii de desemnare a candidatilor. În acest moment, avem şi măsurători în desfăşurare, astfel încât să vedem cine are şansele cele mai multe. Amândoi sunt colegii mei şi amândoi sunt colegi care pot să câştige alegerile”, a spus social-democratul.

La rândul său, prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a spus că nu exclude să candideze la funcția de Primar General, dar a precizat că nu vrea să facă un anunț oficial până când partidul nu își asumă susținerea sa. El a explicat că un sondaj propriu l-a arătat ca opțiune clară pentru candidatura la Primăria Capitalei, dar că vrea ca totul să fie făcut conform regulilor interne ale partidului.

Ciucu a mai spus că, mai întâi, trebuie ca Guvernul să emită o hotărâre pentru organizarea alegerilor parțiale, după care se va vedea dacă va primi sprijinul colegilor din PNL. A subliniat că nu va anunța oficial candidatură până când toate aceste etape nu vor fi parcurse și că este rezervat pe acest subiect deocamdată.

El a menționat că hotărârea de Guvern va fi dată joi și că statutul PNL permite respectarea tuturor termenelor pentru campania electorală, chiar dacă aceasta va fi scurtă, între două și trei săptămâni.

„În ceea ce privește faptul că fiecare partid trebuie să vină cu un candidat propriu, așa cum se știe deja în spațiul public, am făcut un sondaj de opinie. Ceea ce este drept, propriul nostru sondaj de acum o lună și jumătate mă arată detașat ca opțiune pentru Primăria Capitalei. Nu pot să-mi anunți o candidatură, nici măcar intenția de a candida, pentru că mie îmi place ca lucrurile să fie foarte bine așezat în matca lor. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că Executivul va da, joi, hotărâre de Guvern prin care se vor organiza alegile parțiale, după care avem proceduri interne. Proceduri statutare pe care trebuie să le parcurgi și mă aștept să vedem dacă aș primi sprijinul colegilor mei. Deci, nu vreau ca să-mi anunțe niciun fel de candidatură. Sunt rezervat pe acest subiect până când toate aceste etape vor fi parcurse. De ce? Pentru că perioada de campanie electorală și toate termenele sunt înjumătățite în cazul alegerilor parțiale. Deci, ne așteptăm ca joi, la ședința de Guvern, așa cum s-a agreat astăzi în coaliție, această hotărâre de Guvern să fie dată de către Guvern. Ea va cuprinde deja toate aceste termene. Deci sper ca statutul nostru să ne permită, da, să respectăm. Adică legislația este mult mai rapid decât poate propriul statut și sper să ne putem organiza suficient de repede încât să putem intra într-o campanie electorală care va dura maxim trei săptămâni, dar poate va fi și de două săptămâni”, a punctat liberalul.

Deputatul USR Cătălin Drulă a zis că are sprijin concret din partea președintelui Nicușor Dan și că acesta își dorește ca el să devină primar. Drulă a arătat că își dorește această candidatură și că are un proiect, o echipă și o comunitate care îl susțin.

El a menționat că relația sa cu Nicușor Dan este publică și clară și că au lucrat împreună de mult timp pentru proiectele Bucureștiului, inclusiv pentru introducerea biletului unic de transport. Totuși, Drulă a subliniat că mai important decât sprijinul președintelui este succesul campaniei sale și posibilitatea de a deveni primar, menționând că va ține cont de promisiunea lui Nicușor Dan de a ajuta mai mult orașul.

El a precizat că echipa sa vrea să elimine blocajele politice care afectează bucureștenii și să dezvolte investiții importante, precum sistemele de transport integrate, reabilitarea zonelor urbane și modernizarea infrastructurii de termoficare.

Drulă a criticat situațiile în care Primăria face doar lucruri simbolice, cum ar fi vopsirea unei intersecții sau promovarea pe TikTok a unor capace de canal. În plus, deputatul USR a arătat că tacticile de manipulare a alegerilor sunt dăunătoare democrației și a subliniat că alegerile trebuie să fie o competiție corectă și cinstită, fără aranjamente din culise.