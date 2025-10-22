PSD face sondaje pentru a decide candidatul la Primăria Capitalei. Grindeanu spune că Firea și Băluță pot câștiga
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a spus că partidul face sondaje pentru a vedea cine are cele mai mari șanse la Primăria Capitalei și a arătat că atât Gabriela Firea, cât și Daniel Băluță sunt colegi care ar putea câștiga alegerile.
El a precizat că a avut discuții cu amândoi și că data limită rămâne 7 decembrie. În interiorul organizației din București se va începe procesul de desemnare a candidaților, iar validarea finală va fi făcută de Biroul Permanent Național. Grindeanu a spus că PSD desfășoară mai multe sondaje pentru a vedea cine are cele mai mari șanse și a reiterat că ambii colegi sunt potriviți pentru a câștiga alegerile.
„Am avut discuţii şi cu Daniel Băluţă şi cu Gabi Fira. A rămas data de 7 decembrie. Vom demara în interiorul organizaţiei Bucureşti, urmând ca validarea să vină în Birou Permanent Naţional, a procedurii de desemnare a candidatilor. În acest moment, avem şi măsurători în desfăşurare, astfel încât să vedem cine are şansele cele mai multe. Amândoi sunt colegii mei şi amândoi sunt colegi care pot să câştige alegerile”, a spus social-democratul.
Ciprian Ciucu nu exclude candidatura la Primăria Capitalei, dar așteaptă procedurile interne
La rândul său, prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a spus că nu exclude să candideze la funcția de Primar General, dar a precizat că nu vrea să facă un anunț oficial până când partidul nu își asumă susținerea sa. El a explicat că un sondaj propriu l-a arătat ca opțiune clară pentru candidatura la Primăria Capitalei, dar că vrea ca totul să fie făcut conform regulilor interne ale partidului.
Ciucu a mai spus că, mai întâi, trebuie ca Guvernul să emită o hotărâre pentru organizarea alegerilor parțiale, după care se va vedea dacă va primi sprijinul colegilor din PNL. A subliniat că nu va anunța oficial candidatură până când toate aceste etape nu vor fi parcurse și că este rezervat pe acest subiect deocamdată.
El a menționat că hotărârea de Guvern va fi dată joi și că statutul PNL permite respectarea tuturor termenelor pentru campania electorală, chiar dacă aceasta va fi scurtă, între două și trei săptămâni.
„În ceea ce privește faptul că fiecare partid trebuie să vină cu un candidat propriu, așa cum se știe deja în spațiul public, am făcut un sondaj de opinie. Ceea ce este drept, propriul nostru sondaj de acum o lună și jumătate mă arată detașat ca opțiune pentru Primăria Capitalei. Nu pot să-mi anunți o candidatură, nici măcar intenția de a candida, pentru că mie îmi place ca lucrurile să fie foarte bine așezat în matca lor.
În primul rând, trebuie să ne asigurăm că Executivul va da, joi, hotărâre de Guvern prin care se vor organiza alegile parțiale, după care avem proceduri interne. Proceduri statutare pe care trebuie să le parcurgi și mă aștept să vedem dacă aș primi sprijinul colegilor mei. Deci, nu vreau ca să-mi anunțe niciun fel de candidatură. Sunt rezervat pe acest subiect până când toate aceste etape vor fi parcurse.
De ce? Pentru că perioada de campanie electorală și toate termenele sunt înjumătățite în cazul alegerilor parțiale. Deci, ne așteptăm ca joi, la ședința de Guvern, așa cum s-a agreat astăzi în coaliție, această hotărâre de Guvern să fie dată de către Guvern. Ea va cuprinde deja toate aceste termene. Deci sper ca statutul nostru să ne permită, da, să respectăm. Adică legislația este mult mai rapid decât poate propriul statut și sper să ne putem organiza suficient de repede încât să putem intra într-o campanie electorală care va dura maxim trei săptămâni, dar poate va fi și de două săptămâni”, a punctat liberalul.
Cătălin Drulă spune că are sprijinul lui Nicușor Dan și vrea o campanie corectă la Primăria Capitalei
Deputatul USR Cătălin Drulă a zis că are sprijin concret din partea președintelui Nicușor Dan și că acesta își dorește ca el să devină primar. Drulă a arătat că își dorește această candidatură și că are un proiect, o echipă și o comunitate care îl susțin.
El a menționat că relația sa cu Nicușor Dan este publică și clară și că au lucrat împreună de mult timp pentru proiectele Bucureștiului, inclusiv pentru introducerea biletului unic de transport. Totuși, Drulă a subliniat că mai important decât sprijinul președintelui este succesul campaniei sale și posibilitatea de a deveni primar, menționând că va ține cont de promisiunea lui Nicușor Dan de a ajuta mai mult orașul.
El a precizat că echipa sa vrea să elimine blocajele politice care afectează bucureștenii și să dezvolte investiții importante, precum sistemele de transport integrate, reabilitarea zonelor urbane și modernizarea infrastructurii de termoficare.
Drulă a criticat situațiile în care Primăria face doar lucruri simbolice, cum ar fi vopsirea unei intersecții sau promovarea pe TikTok a unor capace de canal. În plus, deputatul USR a arătat că tacticile de manipulare a alegerilor sunt dăunătoare democrației și a subliniat că alegerile trebuie să fie o competiție corectă și cinstită, fără aranjamente din culise.
„Eu am făcut acest lucru clar, că îmi doresc această candidatură, că avem un proiect, avem o echipă, o comunitate care s-a format în jurul acestei candidaturi. Cât priveşte relaţia mea cu Nicuşor Dan, e publică, e clară. Noi lucrăm la acest proiect al Bucureştiului de foarte mult timp, împreună, am făcut-o din toate poziţiile pe care le-am avut. La Ministerul Transportului am introdus acel bilet unic pentru transportul de suprafaţă şi de metrou. Am sprijinul preşedintelui în mod concret şi cred că îşi doreşte ca eu să fiu primar. Dar mai mult contează dacă campania noastră va avea succes şi voi fi primar, pentru că eu o să-l ţin de promisiunea pe care a făcut-o.
Acel ajutor vine acum cu o echipă în care mă regăsesc şi eu, în care ne asigurăm că aceste blocaje politice, care nu sunt la adresa unui primar sau al altuia, sunt la adresa bucureştenilor, nu se mai întâmplă. Acest oraş se sufocă fără a construi sistemele mari de care are nevoie, sistemele de transport integrate, investiţiile în ţevile de termoficare, investiţiile în reabilitarea unor zone mari, urbane, cu pietonalizare, cu parcuri, cu spaţii de calitate pentru cetăţeni. Atâta timp cât la Primăria Capitalei sunt bani doar să dai o vopsea galbenă într-o singură intersecţie şi să faci un TikTok cu un capac de canal autonivelant, când ai nevoie de 10.000 de capace de canal autonivelante, ne furăm căciula singuri.
Eu cred în mod sincer şi profund că este o discuţie care face rău democraţiei, această tacticizare excesivă a votului, se vorbeşte în faţa oamenilor, hai să punem unul comun, dar hai separat, dar hai să nu punem alegerile pe 7 decembrie, ci când sunt plecaţi bucureştenii, pe 1. Toată ideea că alegerile se pot aranja din culise este una falsă, una nocivă pentru democraţie, asta s-a întâmplat şi anul trecut şi mă lupt cu toată forţa să transmit oamenilor mesajul că de fapt această cursă, această campanie trebuie să fie o competiţie corectă, o competiţie cinstită”, a menţionat deputatul USR.