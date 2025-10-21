Coaliţia renunţă la ideea unui nou referendum pe pensiile speciale. Ciprian Ciucu: „Soluţia va trebui să fie constituţională şi politică”

Potrivit liberalului, guvernanţii vor căuta o variantă care să respecte Constituţia, dar şi echilibrul politic.

„Soluţia va trebui să fie constituţională şi politică”, a transmis Ciprian Ciucu într-un mesaj publicat pe reţelele de socializare, după întâlnirea liderilor coaliţiei.

Ciucu a adăugat că, în opinia sa, este necesar ca referendumul local pe Bucureşti, iniţiat anul trecut de fostul primar general Nicuşor Dan şi deja validat, să fie pus în aplicare înaintea alegerilor parţiale care urmează să aibă loc în Capitală.

„Cred că ar fi corect ca referendumul pe Bucureşti, validat anul trecut, iniţiat de domnul Nicuşor Dan, atunci primar general, să fie pus în practică înainte de alegerile parţiale. Indiferent de ce vrea un primar de sector sau ipoteticul primar general din viitor”, a scris prim-vicepreşedintele PNL, care este şi primarul Sectorului 6.

Alegerile locale parţiale ar putea fi organizate pe 7 decembrie, data fiind agreată în cadrul şedinţei de marţi a Coaliţiei. Aceste alegeri ar urma să completeze mandatele vacante în mai multe localităţi unde funcţia de primar a rămas neocupată.

În cadrul discuţiilor, s-a vorbit şi despre posibilitatea organizării unui referendum naţional pe tema pensiilor speciale, idee susţinută de PNL şi USR, care consideră că românii ar trebui consultaţi direct în privinţa eliminării acestor privilegii. Cu toate acestea, liderii coaliţiei au decis că un nou referendum nu reprezintă, în acest moment, o soluţie viabilă, preferând o abordare instituţională şi politică pentru a rezolva blocajul creat în raport cu CCR.

Tema pensiilor speciale rămâne una sensibilă în spaţiul public şi politic, după ce mai multe proiecte legislative care vizau tăierea acestor pensii au fost declarate neconstituţionale de Curtea Constituţională. În acest context, coaliţia de guvernare caută o variantă care să respecte deciziile CCR, dar să răspundă totodată presiunii sociale privind eliminarea privilegiilor pentru anumite categorii profesionale.

Prin decizia de marţi, liderii coaliţiei încearcă să evite politizarea suplimentară a subiectului, concentrându-se pe un cadru legislativ care să nu mai fie contestat în instanţă.