Primăriile de sector ar trebui să beneficieze în 2026 de o cotă din impozitul pe venit stabilită la un nivel comparabil cu cel din execuţia bugetară aferentă anului trecut, a susţinut joi primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

În opinia sa, o reîmpărţire radicală a banilor pentru primăriile din Capitală ar reprezenta o mare greşeală. Ciprian Ciucu a explicat că, dacă fiecare primărie de sector ar încerca să îşi justifice finanţarea prin prezentarea proiectelor proprii, discuţiile ar deveni extrem de lungi şi dificil de finalizat.

El a arătat că sectoarele ar urma să beneficieze de o creştere de aproximativ 5% a resurselor, în timp ce Primăria Municipiului Bucureşti ar putea avea o majorare mai consistentă, deoarece unele fonduri au fost deja prevăzute prin legea bugetului de stat.

Primarul general a mai precizat că ar fi de preferat raportarea la execuţia bugetară de anul trecut, astfel încât fiecare sector să primească o cotă similară din impozitul pe venit, fără a crea dezechilibre sau incertitudini administrative. În acest fel, considera el, s-ar putea evita o bulversare a planurilor deja stabilite şi s-ar asigura continuitatea proiectelor aflate în derulare.

„Sectoarele vor avea o creştere undeva de 5%, iar PMB va avea o creştere mai mare, pentru că deja aveam nişte bani puşi deoparte prin legea bugetului de stat. Dacă ne apucăm să discutăm acum că ‘Eu am proiectul X, iar celălalt primar de sector are proiectul Y’, că unul vrea să facă un pod, altul vrea să facă un parc, altul vrea să facă un spital şi aşa mai departe, nu o să mai terminăm niciodată această discuţie. De aceea, propunerea mea este să ne raportăm la execuţia de anul trecut şi fiecare sector să primească o cotă din impozitul pe venit asemănătoare, ca să nu bulversăm lucrurile”, a declarat Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu a declarat că este doar parţial mulţumit de alocarea bugetară pentru Primăria Capitalei, exprimându-şi în acelaşi timp îngrijorarea în legătură cu luna aprilie.

Atunci, municipalitatea ar urma să achite 150 de milioane de lei pentru obligaţiuni contractate încă din mandatul fostului primar Adriean Videanu. Edilul a explicat că aceste datorii au fost rostogolite de administraţiile succesive, însă acum a ajuns la ultima scadenţă şi plata nu mai poate fi amânată.

În acest context, el a avertizat că lipsa adoptării la timp a bugetului ar putea afecta inclusiv plata salariilor. Ciucu a arătat că municipalitatea nu dispune în prezent de suma necesară pentru achitarea obligaţiunilor şi că situaţia financiară rămâne tensionată. De asemenea, el a subliniat că datoriile acumulate în timp au pus presiune suplimentară asupra bugetului local, reducând marja de manevră pentru investiţii sau proiecte noi.

„Pe vremea domnului Videanu s-au făcut nişte obligaţiuni pe care şi domnul Oprescu, şi doamna Firea, şi domnul Nicuşor le-au rostogolit. Acum nu le mai putem rostogoli, trebuie să le plătim, pentru că este ultima dată scadentă şi nu am aceşti 150 de milioane. Şi mi-e frică de luna aprilie, pentru că sper să nu avem probleme cu plata salariilor”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Primarul general a menţionat că, în cadrul coaliţiei de guvernare, s-a convenit ca Primăria Capitalei să primească 14% din cota de impozit pe venit, tocmai din cauza nivelului ridicat al datoriilor. Restul de 86% ar urma să fie repartizat la nivelul Consiliului General.

Totodată, Ciprian Ciucu a arătat că s-a stabilit ca autorităţile publice locale să nu mai piardă fonduri, iar majorarea taxelor şi impozitelor locale ar putea aduce un surplus estimat între 5% şi 8% pentru fiecare sector.

„S-a mai decis în coaliţie că nu se vor mai lua banii de la autorităţile publice locale, (…) iar aceşti bani, crescând taxele şi impozitele locale, aduc un surplus între 5 – 8% pentru fiecare sector. Adică toate sectoarele vor primi în plus cu minim 5% pe anul acesta, raportat la anul trecut”, a mai spus edilul general.

În urma distribuirii aprobate de Consiliul General, Primăria Capitalei ar urma să primească 45% din suma totală alocată Bucureştiului, în timp ce sectoarele ar beneficia de 55%. Ciprian Ciucu a subliniat că, deşi fondurile sunt mai mari decât în anii anteriori, acestea rămân insuficiente pentru nevoile actuale ale oraşului.

Edilul a explicat că situaţia obligă administraţia să adopte un set de măsuri pentru creşterea veniturilor la buget. Printre acestea se numără eliminarea unor gratuităţi, majorarea chiriilor pentru locuinţele convenabile şi aplicarea unei taxe pentru vehiculele grele. Potrivit primarului, numeroasele excepţii existente în prezent generează pierderi de sute de milioane de lei anual.

În acelaşi timp, Ciucu a vorbit despre necesitatea comasărilor instituţionale şi a eficientizării aparatului administrativ. El a arătat că, într-un mandat relativ scurt de doi ani, trebuie să gestioneze simultan proiecte de investiţii şi regenerare urbană, dar şi reforme.