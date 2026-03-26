Ministerul Finanțelor a transmis joi, 26 martie, că execuția bugetului general consolidat pe primele două luni ale anului 2026 indică un deficit nominal de 14,23 miliarde lei, echivalentul a 0,70% din PIB, ceea ce reprezintă jumătate din deficitul de 30,24 miliarde lei, respectiv 1,58% din PIB, raportat la aceeași perioadă a anului 2025.

Această evoluție reflectă o diminuare de 0,88 puncte procentuale a ponderii deficitului în PIB.

Totodată, economia a beneficiat de o infuzie de lichiditate de 7,22 miliarde lei prin restituirile de TVA, menite să susțină investițiile private și consumul.

Veniturile totale ale bugetului general consolidat au însumat 103,73 miliarde lei în primele două luni ale anului 2026, înregistrând o creștere de 15,7% comparativ cu perioada similară din 2025.

Ca pondere în PIB, veniturile totale au urcat cu 0,37 puncte procentuale, majoritatea creșterii provenind din veniturile curente, cu precădere TVA și impozitul pe salarii și venit.

Încasările nete din TVA au atins 23,75 miliarde lei, marcând o creștere anuală de 20,6%, influențată de accelerarea încasărilor brute și de o mai bună performanță la colectare, concomitent cu majorarea restituirilor de TVA, care au depășit 7 miliarde lei, transmite Ministerul Finanțelor.

Ministerul Finanțelor mai arată că încasările din impozitul pe venit și salarii au însumat 13,46 miliarde lei, crescând cu 22,3%, determinat în mare parte de avansul semnificativ al impozitului pe dividende și de majorarea contribuțiilor din salarii, ca urmare a eliminării unor facilități fiscale în mai multe sectoare.

Contribuțiile de asigurări sociale au totalizat 35,15 miliarde lei, în creștere cu 6%, reflectând atât extinderea bazei de impozitare, cât și transferuri mai mari către Pilonul II de pensii.

Veniturile din accize au fost de 6,90 miliarde lei, în scădere ușoară de 0,9%, din cauza încasărilor mai mici la produsele din tutun, în timp ce accizele pe produse energetice au crescut cu 13,8%.

Sumele rambursate de Uniunea Europeană au atins 8,28 miliarde lei, în creștere spectaculoasă, de 87,8% comparativ cu anul trecut.

Cheltuielile bugetare au însumat 117,96 miliarde lei, în scădere nominală de 1,6% față de primele două luni din 2025, iar ca pondere în PIB au scăzut de la 6,3% la 5,8%.

Cheltuielile cu asistența socială au totalizat 43,18 miliarde lei, în creștere modestă de 0,9%, influențate de măsurile din Legea nr. 141/2025 și de plățile suportate pentru compensarea facturilor la energie, se arată în raportul de la Ministerul Finanțelor.

Cheltuielile cu dobânzile au rămas constante, la 10,26 miliarde lei, în timp ce cheltuielile de personal au scăzut la 27,13 miliarde lei, pe fondul reducerii unor sporuri și limitării cheltuielilor salariale, reprezentând 1,3% din PIB.

Cheltuielile cu bunuri și servicii au scăzut cu 2,1%, totalizând 14,43 miliarde lei, ca urmare a plăților extraordinare efectuate în ianuarie 2025 pentru medicamente și programe naționale de sănătate.

Cheltuielile pentru investiții au fost de 11,20 miliarde lei, dintre care peste 76% au fost alocate proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv PNRR și programele aferente cadrului 2021-2027.

Cheltuielile cu subvențiile au fost de 1,49 miliarde lei, majoritatea fiind destinate transportului de călători și sprijinului producătorilor agricoli, inclusiv 16,85 milioane lei pentru compensarea consumului de energie al consumatorilor noncasnici.

Alte cheltuieli au totalizat 1,68 miliarde lei, cuprinzând burse pentru elevi și studenți, sprijin pentru culte, despăgubiri civile și titluri de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților.

Plățile aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile au atins 9,72 miliarde lei, incluzând atât programele 2014-2020, cât și cele 2021-2027, precum și componentele PNRR și subvențiile agricole.

Analiza execuției bugetare pe primele două luni ale anului 2026 arată o gestionare mai eficientă a cheltuielilor și o creștere semnificativă a veniturilor curente, susținute în special de TVA, impozitul pe venit și salarii, precum și de rambursările UE.

Infuzia de lichiditate prin restituirile de TVA a contribuit la stimularea investițiilor private și a consumului, ceea ce poate avea efecte pozitive asupra creșterii economice. În același timp, reducerea cheltuielilor de personal și limitarea altor cheltuieli administrative indică un control mai strict al cheltuielilor publice.