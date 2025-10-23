Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, a explicat că discuțiile purtate cu ministrul Dezvoltării și cu prim-ministrul vizează includerea unei prevederi în Hotărârea de Guvern (HG) care urmează să fie adoptată. Această prevedere ar permite primăriilor, și implicit Primăriei Capitalei în acest caz, să decidă dacă doresc să reconstruiască imobilele aflate în situații de avarie.

”Discuţia pe care am avut-o cu ministrul Dezvoltării şi cu prim-ministrul este ca în HG-ul pe care urmează să îl adopte Guvernul să existe posibilitatea ca primăriile, în acest caz Primăria Capitalei să poată hotărî dacă doreşte să reconstruiască imobile în situaţii de avarie”, declară primarul general interimar, Stelian Bujduveanu.

Bujduveanu a explicat că, deși există proceduri pentru consolidarea imobilelor, lipsește cadrul legal necesar pentru intervenția în situații excepționale. Acesta a adăugat că, după adoptarea Hotărârii de Guvern (HG), va fi elaborat un Plan Local de Intervenție în Situații de Urgență.

”Prin Planul Local de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă vom reconstrui imobilele oamenilor, rămânând în proprietatea lor”, a subliniat Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Bucureştiului.

Stelian Bujduveanu, primarul interimar, a anunțat că familiile afectate de explozia din Rahova vor beneficia de protecție completă. Aceasta include cazare temporară la hotel și relocarea ulterioară în locuințe pe perioadă medie și lungă, asigurând astfel sprijin pe termen nedefinit.

”Peste 12 familii sunt relocate pe termen lung şi vrem cât mai repede ca toate cele 54 de familii să aibă unde să locuiască pentru următorii ani de zile”, a mai spus primarul Stelian Bujduveanu.

Un proiect de act normativ propus de Ministerul Dezvoltării a stârnit revolta locatarilor blocului afectat de explozie. Conform acestuia, deși apartamentele reconstruite ar putea fi vândute la cerere, ele ar urma să fie închiriate foștilor proprietari pe durata vieții și moștenitorilor lor minori pentru maximum 20 de ani, o propunere contestată vehement de comunitate.

„Am întreaga compasiune pentru aceşti oameni, dar noi venim în sprijinul lor ca să putem reconstrui blocul. Aceasta este prioritatea acum, ca oamenii să-şi primească înapoi apartamentele, să se poată muta, urmând să rezolvăm pe parcurs problema juridică legată de dreptul de proprietate”, a subliniat Cseke Atilla.

Ministerul a precizat că includerea blocului afectat în programul de reconstrucție depinde de îndeplinirea a două condiții esențiale: realizarea expertizei tehnice de rezistență și stabilitate de către experți atestați și întocmirea raportului de constatare a cauzei accidentului de către IGSU.

”Astăzi nu există un cadru legal pentru ca statul român, indiferent prin ce instituţie sau Primăria Generală să poată finanţa reconstrucţia unui bloc demolat. Deci în cazul în care, conform raportului de expertiză, acest bloc ar fi demolat în întregime, nu există o finanţare naţională sau locală posibilă pentru reconstrucţia acestui bloc. Ceea ce am făcut noi în trei zile, lucrând de sâmbătă până marţi, a fost aceea de a crea un proiect de act normativ pe care l-am pus în transparenţă, conform procedurile legale, şi în care creăm această posibilitate, acest cadru legal de finanţare pentru reconstrucţia acestui bloc, în cazul în care, conform raportului tehnic, se va merge pe soluţia demolării sale integrale”, a declarat, mieruri, la Digi 24, ministrul Cseke Attila.

Ministrul a explicat că acest cadru legal oferă două opțiuni posibile. Prima variantă presupune ca Ministerul Dezvoltării, prin bugetul de stat, să asigure integral finanțarea reconstrucției blocului în aceeași configurație. În acest scenariu, statul devine proprietar, dar are obligația de a închiria apartamentele locatarilor pe tot restul vieții, aceștia având însă posibilitatea de a cumpăra oricând locuința. De asemenea, se introduce și răspunderea persoanei vinovate pentru recuperarea prejudiciului material.

„Este evident că cineva care a produs acest prejudiciu material va trebui să dea o despăgubire egală cu valoarea acelor apartamente. Şi acest lucru se va întâmpla, sigur, când ancheta şi procedura judiciară se finalizează”, a subliniat ministrul.

Cseke Attila a recunoscut că, în prezent, cadrul legal nu permite ca locatarii, care sunt nemulțumiți de perspectiva de a deveni chiriași la stat, să-și redobândească proprietatea asupra apartamentelor reconstruite. Cu toate acestea, ministrul a subliniat că este necesară o intervenție rapidă pe „partea juridică” pentru a rezolva această problemă.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a confirmat joi că, în prezent, statul nu deține un cadru legal care să îi permită reconstrucția blocului distrus în urma exploziei din Rahova. Dogioiu a explicat că, în cazul demolării, imobilul dispare juridic, iar statul nu are temei legal pentru a oferi cheile noilor apartamente. Ea a precizat că Ordonanța aflată în dezbatere propune două soluții de finanțare a reconstrucției: fie de la bugetul de stat, fie din fondurile Primăriei. Toate costurile și ajutoarele legate de explozie sunt în curs de evaluare.

”Deocamdată toate ajutoarele pentru acest acest dezastru care s-a întâmplat în Rahova şi pentru care personal, transmit toate regretele şi toate condolenţele mele famililor care au avut de suferit, pentru această chestiune costurile, ajutoarele, toate procesele sunt în evaluare. Deocamdată a deblocat Primăria Bucureşti. Urmează şi o evaluare la nivelul Guvernului”, a spus purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, după şedinţa de Guvern.

Referitor la declarația ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, conform căreia Guvernul ia în calcul refacerea blocului și returnarea apartamentelor sub formă de chirie, Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a intervenit. Ea a precizat că, la acest moment, nu există un cadru legal care să permită statului să reconstruiască un imobil care, în cazul demolării, dispare complet din punct de vedere juridic. În plus, Dogioiu a explicat că lipsește și baza juridică necesară prin care statul ar putea oferi efectiv aceste apartamente locatarilor.