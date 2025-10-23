Premierul Ilie Bolojan a spus că nu are nicio problemă să părăsească funcția, însă a cerut ca cei care critică să vină cu soluții concrete și aplicabile. El a explicat că este dispus să plece chiar a doua zi, dacă i se prezintă variante care pot corecta problemele din sistem fără să afecteze stabilitatea țării.

El a menționat că orice partid care consideră că Guvernul nu își face datoria are posibilitatea să depună o moțiune de cenzură și să formeze o nouă majoritate în Parlament, chiar și alături de AUR.

„Eu pot să plec mâine, dar să mi să spună care sunt soluțiile geniale care corectează aceste lucruri și nu deranjează pe nimeni. Sigur, în condițiile în care orice partid consideră ca Guvernul nu își face datoria are posibilitatea să depună moțiune de cenzură și să facă o majoritate în Parlament cu AUR, cu cine se poate, ca Guvernul să plece. Nu e o problemă”, a spus la Antena 3 CNN Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu a spus că premierul ar trebui să plece acasă dacă va relua procedura de modificare a condițiilor de pensionare pentru magistrați fără dialog cu actorii implicați și fără a ține cont de observațiile președintelui României.

„Trebuie să plece acasă. Dacă, în continuare, face a doua oară aceeaşi procedură, fără a avea dialog cu toţi actorii, sau măcar să ţină cont de ce spune preşedintele României, atunci trebuie să plece acasă”, a spus Grindeanu.

În replică, Bolojan a afirmat că asemenea declarații pot afecta stabilitatea guvernării și implicit economia țării. El a explicat că atunci când un creditor analizează o țară, se uită la stabilitatea guvernării, percepută prin declarațiile oficialilor. Potrivit premierului, afirmațiile dure apărute în spațiul public pot transmite semnalul că guvernul este instabil, ceea ce influențează ratingul de țară.

Premierul a adăugat că între 30 și 40% din punctajul obținut de o țară depinde de această stabilitate și că orice declarație iresponsabilă are consecințe economice, precum menținerea unor dobânzi ridicate.

„Vă spun ce efecte au acest tip de declarații și aceste lucruri care se întâmplă în Coaliție. Atunci când un creditor se uită la o țară se uită la stabilitatea guvernării, pe care o percepe prin declarațiile celor de la guvernare. Când vedeți declarații de o anumită factură oamenii își pun prolema că e un guvern instabil. Între 30 și 40% din punctajul pe care îl primește o țară e dat de stabilitatea guvernării. Orice gen de declarații din acestea tari dintr-o zonă care presupune responsabilitate are niște consecințe economice. E un cost pentru țară pentru că nu poți să scazi dobânzile”, a mai spus premierul.

Ilie Bolojan a spus că proiectul de lege privind pensiile magistraților a fost analizat în două ședințe de Guvern, cu participarea tuturor miniștrilor. A explicat că documentul a fost depus la Parlament după ce a fost discutat și validat fără obiecții.

Premierul a relatat că, în ambele ședințe, a întrebat dacă există observații sau intervenții, însă nimeni nu a avut de adăugat nimic.

El a mai arătat că există procese verbale care confirmă aceste discuții și că nu a existat niciun moment în care să fie contestată forma finală a proiectului. Bolojan a precizat că este dispus să discute orice fel de măsuri, dar că unele decizii, precum reforma pensiilor și reducerea cheltuielilor publice, nu mai pot fi amânate.