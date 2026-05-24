În analiza publicată pe pagina sa de Facebook, Mihai Fifor susține că Polonia oferă în prezent o lecție de maturitate strategică ce ar trebui urmărită atent în întreaga regiune. El exemplifică prin relația dintre Donald Tusk și Karol Nawrocki, adversari politici aflați în tabere diferite și implicați într-o competiție politică dură, dar care aleg să își lase deoparte diferențele atunci când sunt în joc securitatea națională, relația cu Statele Unite și poziția Poloniei în arhitectura de securitate euroatlantică.

În opinia sa, acest comportament nu este rezultatul unei afecțiuni personale sau al unor calcule electorale, ci al înțelegerii faptului că obiectivele de stat trebuie să prevaleze în fața disputelor politice.

Fifor afirmă că acest tip de abordare explică de ce Polonia este percepută la Washington ca unul dintre cei mai serioși și relevanți aliați ai Statelor Unite în Europa. El arată că partenerii americani consideră că interesele strategice ale Poloniei rămân constante, indiferent de schimbările politice interne, iar statul polonez își urmărește coerent obiectivele naționale.

În contrast, deputatul susține că România oferă o imagine opusă, descrisă ca un spectacol al orgoliilor și intereselor de grup. El afirmă că, în timp ce Polonia își apără și își consolidează interesele strategice, depășind disensiunile interne în momentele decisive, Bucureștiul este blocat într-o logică politică lipsită de legătură cu interesele fundamentale ale statului.

„Polonia oferă zilele acestea o nouă lecție de maturitate strategică pe care întreaga regiune ar trebui să o privească atent. Donald Tusk și Karol Nawrocki sunt adversari politici. Reprezintă proiecte diferite, vin din tabere diferite și se confruntă într-o competiție politică dură. Cu toate acestea, atunci când în joc sunt securitatea națională, relația cu Statele Unite și poziția Poloniei în arhitectura de securitate euroatlantică, diferențele sunt lăsate deoparte. Nu din vreo afecțiune reciprocă. Nu din calcul electoral. Ci pentru că înțeleg că există obiective de stat care trebuie să supraviețuiască oricărei dispute politice. Acesta este motivul pentru care Polonia este astăzi percepută la Washington ca unul dintre cei mai serioși și relevanți aliați ai Statelor Unite în Europa. Indiferent cine ocupă o funcție sau alta, partenerii americani știu că interesele strategice ale Poloniei rămân constante, iar statul polonez își urmărește cu consecvență obiectivele naționale”, a scris Mihai Fifor.

În acest context, Mihai Fifor îi indică pe Ilie Bolojan și Dominic Fritz ca fiind responsabili pentru blocarea guvernării și pentru menținerea României într-o situație de instabilitate politică. El susține că aceștia transmit semnale contradictorii partenerilor strategici și creează incertitudine într-un moment în care România ar avea nevoie de claritate, predictibilitate și credibilitate. În opinia sa, problema nu ține de doctrină politică, ci de incapacitatea liderilor de a înțelege dimensiunea jocului geostrategic.

„Din păcate, România oferă imaginea opusă. În timp ce Polonia își cunoaște și își apără interesele strategice, depășind disensiunile politice interne atunci când miza este securitatea națională, Bucureștiul livrează un spectacol grotesc, primitiv, al orgoliilor și al intereselor de grup. Asta pentru că Ilie Bolojan și Dominic Fritz se încăpățânează să țină captiv guvernul și să blocheze România într-o logică politică fără nicio legătură cu interesele fundamentale ale statului. În loc să încerce să înțeleagă și să consolideze marile direcții strategice ale țării, livrează constant semnale contradictorii către partenerii noștri strategici și alimentează incertitudinea exact într-un moment în care România are nevoie de claritate, predictibilitate și credibilitate. Problema nu este vreuna de doctrină sau de orientare politică. Nici vorbă. Problema este incapacitatea celor doi lideri de carton, mici și meschini, de a înțelege dimensiunea reală a jocului geostrategic în care ne aflăm”, a mai scris deputatul.

Fifor mai afirmă că, în timp ce alte state din regiune își urmăresc coerent obiectivele naționale, cei doi lideri ar fi preocupați de interese personale și de influența grupurilor care îi susțin. El susține că deciziile politice ar fi reduse la calcule de putere pe termen scurt și la control politic intern, ceea ce ar face ca România să piardă constant oportunități și obiective strategice pe care alte state le transformă în avantaje concrete.

În mesajul său, el subliniază că evoluțiile internaționale actuale necesită decizii rapide și repoziționări strategice, iar statele care înțeleg aceste dinamici câștigă, în timp ce cele care rămân blocate în conflicte interne riscă să piardă teren în fața competiției geopolitice.

În final, Mihai Fifor afirmă că diferența dintre Polonia și România nu ține de resurse, geografie sau potențial, ci de tipul de lideri aflați la conducere. El susține că există lideri care servesc statul și lideri care tratează statul ca instrument al propriilor ambiții, iar istoria îi reține pe cei care construiesc în momente decisive, în timp ce pe ceilalți îi ignoră sau îi consemnează ca eșecuri.

„În vreme ce alte state din regiune își urmăresc metodic obiectivele naționale, Bolojan și Fritz par preocupați exclusiv de propriile interese și de interesele grupurilor care îi susțin și îi manevrează. Totul este redus la control politic, la poziționări interne și la calcule de putere pe termen scurt. Iar România pierde cu fiecare zi în care cei doi continuă să țină captivăa guvernarea.

România ratează oportunități. Ratează obiective de țară. Ratează șanse pe care alte state le transformă în avantaje strategice concrete. Lumea nu așteaptă după orgoliile unui Bolojan sau ale unui Fritz. Timpul nu așteaptă. Marile decizii se iau acum. Marile repoziționări strategice se produc acum. Statele care înțeleg miza câștigă. Cele care rămân captive intereselor mărunte și calculelor de grup sunt condamnate să privească de pe margine. Iar adevărul este că diferența dintre Polonia și România nu este una de resurse, de geografie sau de potențial. Este diferența dintre lideri care înțeleg că servesc statul și politicieni care par să creadă că statul există pentru a le servi propriile ambiții. Timpul a demonstrat că istoria îi reține pe cei care construiesc pentru țara lor în momente decisive. Pe cei care sacrifică interesul național pentru orgolii personale, de cele mai multe ori nici măcar nu se obosește să îi menționeze. Nici măcar la capitolul eșecuri”, a conchis președintele PSD Arad.

