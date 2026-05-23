Confederația Patronală Concordia avertizează că economia României este tot mai afectată de efectele crizei energetice și de presiunea ajustărilor fiscale, într-un context în care competitivitatea companiilor și puterea de cumpărare a populației continuă să scadă.

Potrivit datelor prezentate de Comisia Europeană, România înregistrează cea mai abruptă revizuire negativă a prognozei economice dintre statele membre ale Uniunii Europene. Estimarea de creștere pentru 2026 a fost redusă de la 1,1% la doar 0,1%, indicând o încetinire semnificativă a activității economice.

Concordia susține că această corecție reflectă atât probleme structurale interne, cât și deteriorarea contextului economic european, inclusiv încetinirea economiei Germaniei, principalul partener comercial al României.

În același timp, organizația patronală atrage atenția că state precum Polonia, Bulgaria sau Ungaria continuă să înregistreze ritmuri de creștere de peste 2%, în condițiile unei inflații mai reduse, ceea ce evidențiază diferențele de performanță economică din regiune.

„Acesta este un semnal de alarmă puternic, iar România are nevoie urgent de un guvern stabil și de măsuri urgente pentru revitalizarea economică”, transmite Concordia.

Comisia Europeană a revizuit în creștere prognoza privind inflația pentru România la finalul anului 2026, de la 5,9% la 7%, un nivel semnificativ peste media europeană și peste estimările recente ale Banca Națională a României, care anticipează o inflație de aproximativ 5,5%.

Confederația Patronală Concordia avertizează că mediul de afaceri din România se confruntă simultan cu două presiuni majore: un șoc extern, generat de criza energetică, și un șoc intern, determinat de procesul de ajustare fiscală, ambele cu impact direct asupra costurilor și competitivității firmelor.

„Combinația dintre o creștere economică prognozată la 0,1% și o inflație de 7%, exercită o presiune reală asupra competitivității firmelor românești și asupra puterii de cumpărare a cetățenilor”, se arată în reacția organizației.

Singurul element pozitiv evidențiat în analiza Comisia Europeană este menținerea estimării deficitului bugetar al României la 6,2% pentru finalul anului, în linie cu ținta convenită anterior.

Confederația Patronală Concordia apreciază că păstrarea acestei prognoze oferă un grad de predictibilitate și contribuie la stabilitatea macroeconomică, într-un context economic general marcat de incertitudini.

Vulnerabilități structurale în economia României

Raportul Comisiei Europene semnalează mai multe probleme structurale care afectează performanța economică a țării. Printre acestea se numără fragilitatea pieței muncii, România având una dintre cele mai scăzute rate de ocupare din Uniunea Europeană. Concordia atrage atenția că indicatorii oficiali ai șomajului nu reflectă complet subutilizarea forței de muncă, ceea ce amplifică vulnerabilitatea economiei la șocuri externe.

Un alt risc important îl reprezintă decalajul tehnologic și nivelul redus de digitalizare. România este în continuare încadrată în categoria economiilor „emergente în materie de inovare”, cu competențe digitale limitate și o adoptare scăzută a tehnologiilor moderne, inclusiv a inteligenței artificiale în mediul de afaceri. Aceste deficiențe pot accentua diferențele atât față de statele vest-europene, cât și între diverse segmente ale societății.

Energia, factor esențial pentru competitivitate

Analiza Comisiei Europene arată că investițiile în reziliența energetică la nivel european încep să producă efecte, prin diversificarea surselor și reducerea dependenței de importuri. În acest context, Concordia consideră că România trebuie să accelereze investițiile în producția și distribuția de energie, precum și în eficiența energetică, pentru a reduce presiunea asupra costurilor industriale.

Organizația oferă exemplul Spaniei, singura economie majoră din Uniunea Europeană pentru care prognoza de creștere a fost revizuită în sus, pe fondul accesului la energie la costuri mai competitive.

Apel la măsuri coordonate pentru creștere economică

Confederația Patronală Concordia solicită autorităților naționale și instituțiilor europene să trateze cu prioritate vulnerabilitățile evidențiate în raport, prin politici coordonate care să sprijine competitivitatea, ocuparea forței de muncă, inovarea și reziliența economică. Organizația afirmă că va continua să contribuie la identificarea de soluții pentru îmbunătățirea performanței economice a României.