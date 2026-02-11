Romsilva a reacționat oficial în legătură cu situația drumului forestier D66 F002 (fost D53) din Pădurea Băneasa, subiect aflat recent în atenția Corpului de Control al Ministerului Mediului. Într-un comunicat de presă, regia susține că drumul nu a fost retrocedat și nu a ieșit niciodată legal din fondul forestier.

„Nu a făcut obiectul retrocedării, ieşirii legale din fondul forestier sau predării unei alte entităţi”

Potrivit Romsilva, drumul forestier D66 F002 are o lungime de 1.522 de metri și o suprafață de 0,89 hectare. Acesta ar fi fost dat în folosință în anul 1974, în baza Hotărârii Consiliului de Miniștri nr. 1068/18.09.1972, act normativ care, conform regiei, este încă în vigoare.

„Drumul forestier D66 F002 (fost D53), cu o lungime de 1.522 metri şi o suprafaţă de 0,89 hectare, între bornele 19 şi 23, a fost dat în folosinţă în anul 1974 (…) Din 1974 şi până în prezent, acest drum nu a făcut obiectul retrocedării, ieşirii legale din fondul forestier sau predării unei alte entităţi a statului”

Reprezentanții instituției precizează că drumul figurează în amenajamentele silvice încă din anii 1974 și 1982.

Romsilva afirmă că drumul forestier face parte din proprietatea publică a statului și este administrat de Ocolul Silvic București, din cadrul Direcției Silvice Ilfov.

„Drumul forestier respectiv se află în proprietatea publică a statului (…) şi figurează în amenajamentele silvice (…) ca «alee modernizată pentru vehicule» şi «drum forestier şi de agremeent»”

Conform descrierii oficiale, drumul este pietruit, cu lățimea de 6 metri.

Un punct central al comunicatului îl reprezintă menționarea unei erori materiale produse în anul 1991, în amenajamentul silvic al Ocolului Silvic București.

„s-a produs o eroare materială în amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Bucureşti, acesta apărând în hărţile amenajistice doar între bornele 19 şi 22, însă suprafaţa, de 0,89 hectare, a rămas neschimbată”

Potrivit Romsilva, situația a fost remediată prin amenajamentul silvic din 2020, ulterior avizat de Ministerul Mediului.

„Eroarea materială a fost constatată şi îndreptată prin amenajamentul silvic din anul 2020”

Instituția precizează că documentele justificative au fost transmise Corpului de Control.

Romsilva respinge ideea că drumul ar fi fost realizat recent, afirmând că în ultimii ani au fost efectuate doar lucrări de reparații și întreținere.

„Au fost realizate exclusiv lucrări de reparaţii şi întreţinere, finanţate din fondurile proprii”

Cheltuielile ar urma să fie recuperate printr-un contract civil de peaj încheiat pentru trei ani.

Anterior, Corpul de Control al Ministerului Mediului a anunțat că, în urma verificărilor, a constatat modificări privind lungimea drumului forestier.

Potrivit raportului, traseul ar fi fost extins prin includerea unui segment de aproximativ 0,7 kilometri, fără documente legale care să justifice această modificare. Totodată, lucrările de reparații ar fi fost executate pe întreaga lungime, fiind montate ulterior bariere.

În consecință, Corpul de Control a propus:

-sesizarea instanței pentru anularea contractului de peaj

-readucerea terenului la starea inițială pe segmentul contestat

-recuperarea prejudiciului

Situația drumului forestier din Pădurea Băneasa rămâne una sensibilă, cu potențiale consecințe juridice. Divergențele dintre concluziile Corpului de Control și poziția Romsilva ar putea fi tranșate în instanță.