Executivul a adoptat Ordonanţa de Urgenţă care reprezintă baza legală pentru reorganizarea Romsilva şi pentru modernizarea proceselor de administrare a pădurilor aflate în proprietatea statului.

Potrivit comunicării oficiale a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, documentul modifică atât Codul Silvic, cât şi Statutul personalului silvic, pentru a permite implementarea unui set amplu de reforme. Măsura este direct asociată jalonului 24 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), în zona dedicată pădurilor şi biodiversităţii.

Instituţia precizează că noile reglementări urmăresc profesionalizarea managementului forestier şi consolidarea mecanismelor de control, prin introducerea unor instrumente standardizate de monitorizare şi prin responsabilizarea structurilor de conducere. Reorganizarea anunţată include actualizarea procedurilor interne, trecerea la un sistem mai eficient de evaluare şi adoptarea unor norme uniforme la nivelul întregii regii.

În acelaşi comunicat, ministerul explică modul în care acest cadru legal permite lansarea procedurilor necesare pentru Hotărârea de Guvern privind reorganizarea propriu-zisă a Romsilva. Noua structură ar urma să funcţioneze pe baze operaţionale moderne, în acord cu obiectivele de diminuare a tăierilor ilegale şi cu nevoia de creştere a transparenţei administrative.

„Guvernul României a aprobat astăzi Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Codului Silvic şi a Statutului personalului silvic, un act normativ esenţial pentru reforma sistemului forestier şi pentru îndeplinirea jalonului 24 din PNRR, aferent Componentei 2 – Păduri şi biodiversitate. Noul cadru legislativ permite demararea reorganizării Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi oferă instrumentele necesare profesionalizării managementului forestier, creşterii transparenţei şi consolidării mecanismelor de control”, informează Ministerul Mediului, apelor şi pădurilor”.

Una dintre modificările importante este introducerea evaluării anuale a performanţelor pentru toate poziţiile manageriale din Romsilva, precum şi pentru conducerea ocoalelor silvice de stat sau de regim. În forma anterioară, evaluarea era realizată punctual, la încheierea unui mandat, fără monitorizare continuă. Noul sistem permite verificarea periodică a modului în care sunt îndeplinite responsabilităţile, facilitând intervenţiile rapide atunci când apar situaţii de neperformanţă.

În acelaşi timp, procedura de selecţie pentru funcţiile de conducere este standardizată la nivelul întregii structuri. Se introduce un concurs cu două probe – un test scris şi un interviu înregistrat audio-video – cu scopul de a crea un proces transparent şi comparabil. Ministerul subliniază că înregistrările interviurilor vor fi publicate ulterior, un element considerat esenţial pentru creşterea încrederii în modul de ocupare a funcţiilor.

Condiţiile necesare pentru accesul în aceste poziţii devin mai stricte, fiind cerute criterii legate de profesionalism, vechime în domeniu şi integritate. Reforma este completată de obiective anuale de performanţă, stabilite atât în zona financiară, cât şi în cea non-financiară, astfel încât activitatea managerială să poată fi evaluată în mod concret şi coerent.

În declaraţia publică a ministrului Mediului, măsurile sunt prezentate ca parte integrantă a unui proces de modernizare şi aliniere la angajamentele internaţionale.

„Aprobarea OUG-ului de astăzi este un pas important în reforma Romsilva. Am creat cadrul legal care permite adoptarea Hotărârii de Guvern de reorganizare a Regiei, un document necesar pentru modernizarea managementului fondului forestier al statului. Noile prevederi introduc evaluarea anuală a performanţei manageriale, reguli transparente de selecţie prin concurs, digitalizarea instrumentelor de control şi criterii clare financiare şi nefinanciare de performanţă. Această reformă este un pilon al angajamentelor din PNRR, o bază solidă pentru combaterea tăierilor ilegale şi pentru o guvernanţă forestieră modernă”, a declarat Diana Buzoianu.

Pe lângă reorganizarea administrativă, OUG-ul aprovă o serie de măsuri care ţin direct de activităţile operaţionale ale personalului silvic. În acţiunile de control vor fi folosite mijloace foto, audio şi video, iar înregistrările rezultate devin probe valabile în cadrul procedurilor specifice. Ministerul arată că această modificare are rolul de a oferi un nivel suplimentar de protecţie angajaţilor care desfăşoară verificări în zone sau situaţii cu risc ridicat.

Modernizarea vizează şi modul de gestionare a parcului auto al Romsilva. Toate vehiculele şi utilajele vor fi administrate printr-o aplicaţie digitală ce include monitorizare GPS şi sonde litrometrice. Introducerea acestui sistem are ca obiectiv reducerea risipei, gestionarea optimă a deplasărilor şi o evidenţă mai precisă a consumului de resurse.

Reglementările clarifică şi tipurile de activităţi economice pe care regia le poate derula suplimentar. Acestea sunt permise strict în condiţiile în care respectă criterii de eficienţă, iar veniturile generate acoperă costurile. Măsura urmăreşte prevenirea acumulării de pierderi şi orientarea activităţilor auxiliare către un model sustenabil.

În zona amenajamentelor silvice, actul normativ stabileşte prevederi tranzitorii ce permit trecerea graduală la noua perioadă de valabilitate de 20 de ani. Prin această abordare etapizată, ministerul consideră că poate fi evitată blocarea procesului de elaborare, esenţial pentru planificarea pe termen lung a exploatării şi conservării resurselor forestiere.

În finalul comunicatului de presă, ministerul sintetizează rolul ansamblului de modificări adoptate, arătând că acestea stabilesc o structură unitară pentru aplicarea legislaţiei şi pentru modernizarea întregului sistem.