Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a anunțat luni, 27 aprilie 2026, că a transmis către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MADR) documentația necesară inițierii unei Hotărâri de Guvern care să permită personalului silvic de teren utilizarea camerelor de tip body-cam.

Instituția subliniază că siguranța angajaților care își desfășoară activitatea în teren reprezintă o prioritate constantă, motiv pentru care susține introducerea unor instrumente moderne menite să le ofere protecție în exercitarea atribuțiilor de serviciu. De altfel, încă de la începutul anului 2025, Romsilva a solicitat modificarea cadrului legislativ pentru a face posibilă utilizarea acestor dispozitive.

Reprezentanții regiei reamintesc că folosirea mijloacelor foto-audio-video de către personalul silvic este reglementată prin Ordonanța de Urgență nr. 63/2025, act normativ care prevede explicit că procedurile privind înregistrarea, stocarea și accesarea datelor trebuie stabilite prin hotărâre de Guvern.

În lipsa unei astfel de proceduri, nu sunt clar definite elemente esențiale pentru utilizarea legală și eficientă a echipamentelor, precum condițiile de folosire, modul de stocare a datelor, accesul la înregistrări sau integrarea acestora în activitățile de control și în eventuale proceduri judiciare. Pentru a accelera adoptarea cadrului necesar, Romsilva a înaintat documentele către MADR în data de 27 aprilie 2026.

Achiziția echipamentelor de tip body-cam este estimată la aproximativ 29,2 milioane de lei. În acest context, instituția a făcut, pe parcursul acestui an, mai multe demersuri pe lângă autoritatea tutelară pentru alocarea din profitul net aferent anului 2025 a fondurilor necesare dotării întregului personal de teren cu astfel de dispozitive. Totodată, se are în vedere achiziționarea de sisteme foto-video-audio pentru monitorizarea accesului pe drumurile forestiere, precum și de echipamente electronice destinate măsurării elementelor dendrometrice.

Potrivit datelor furnizate de instituție, în ultimii nouă ani, Romsilva a direcționat către bugetul de stat 90% din profitul net realizat, iar numai în ultimii trei ani contribuția s-a ridicat la 530 de milioane de lei.

În ultimii 25 de ani, România a pierdut peste 450.000 de hectare de pădure, ceea ce reprezintă aproximativ 6% din suprafața acoperită cu arbori la nivelul anului 2000. Principala cauză a acestor pierderi este exploatarea forestieră. Datele provin dintr-o analiză realizată de un profesor de la Universitatea Babeș-Bolyai, pe baza hărților satelitare furnizate de platforme online care monitorizează starea pădurilor la nivel global.

Analiza imaginilor arată că cele mai afectate zone sunt Munții Apuseni, Carpații Orientali și vestul Carpații Meridionali. În total, peste 453.000 de hectare de pădure au dispărut în acest interval, ca urmare a exploatării forestiere. Totuși, în aceeași perioadă s-au înregistrat și câștiguri, deși mai reduse, constând în aproximativ 224.000 de hectare de pădure rezultate din replantări în zonele defrișate.

Potrivit unui raport întocmit de Comisia Europeană pentru anul 2025, suprafața împădurită a României a scăzut semnificativ în ultimul secol și se situează mult sub media Uniunii Europene. Printre principalele cauze identificate se numără tăierile ilegale și starea generală precară a fondului forestier.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva este o persoană juridică cu sediul central în București, pe strada Petricani nr. 9A, sectorul 2. Instituția funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, exercitând în același timp atribuții de serviciu public cu specific silvic, precum și rolul de autoritate hipică națională. Activitatea sa este reglementată printr-un regulament de organizare și funcționare aprobat prin hotărâre de guvern.

Cadrul legal care stă la baza organizării și funcționării Romsilva este reprezentat de Legea nr. 46/2008 (Codul Silvic) și Hotărârea de Guvern nr. 229/2009 privind reorganizarea regiei. Instituția își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Scopul principal al Romsilva este administrarea durabilă și unitară a fondului forestier aflat în proprietatea publică a statului, în conformitate cu amenajamentele silvice și normele de regim silvic. Prin această activitate, instituția urmărește creșterea contribuției pădurilor la îmbunătățirea condițiilor de mediu și la susținerea economiei naționale, prin furnizarea de lemn, alte produse forestiere și servicii specifice domeniului silvic. În același timp, Romsilva coordonează și implementează programul național de ameliorare genetică a cabalinelor, promovează exemplarele valoroase din hergheliile proprii la nivel național și internațional prin organizarea de competiții, târguri și expoziții și desfășoară activități de cercetare-dezvoltare în domeniul creșterii animalelor de blană.