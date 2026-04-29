Ministrul Diana Buzoianu a anunțat că instituția a obținut o decizie favorabilă în litigiul deschis de Federația Silva, care solicitase suspendarea hotărârii de guvern privind reorganizarea Romsilva.

„Am câștigat în primă instanță! Hotărârea de guvern privind reorganizarea Romsilva NU se suspendă (asta a cerut Federația Silva în instanță)! Continuăm reforma!

Le mulțumesc juriștilor din minister care au făcut o treabă fantastică în a apăra această reformă: un act normativ care a urmat toți pașii necesari și care aduce doar transparență, eficiență și criterii de performanță clare.

Ce ne propunem? Reforme temeinice implementate care să rămână ani de zile de acum înainte aplicate”

Decizia nu este definitivă, însă are un efect imediat: reforma poate continua fără blocaje juridice, cel puțin până la o eventuală hotărâre definitivă.

Hotărârea de guvern adoptată la începutul lunii martie introduce o restructurare profundă a modului în care sunt administrate pădurile de stat. Cea mai vizibilă modificare este reducerea numărului de direcții silvice de la 41, organizate la nivel județean, la 19 structuri regionale. Această schimbare presupune o centralizare mai accentuată a deciziilor și o diminuare a aparatului de conducere.

În paralel, reforma vizează profesionalizarea managementului. Funcțiile de conducere nu vor mai fi ocupate prin numiri directe, ci prin concurs, pe mandate limitate în timp, de regulă de cinci ani. Mai mult, performanța nu va mai fi evaluată doar la finalul mandatului, ci anual, pe baza unor indicatori clari, ceea ce permite intervenții rapide în cazul unor rezultate slabe.

Se introduce și o clarificare a responsabilităților între nivelul central și cel regional, precum și consolidarea mecanismelor de control intern. Totodată, autoritățile își propun accelerarea digitalizării proceselor din sectorul forestier, un domeniu în care modernizarea a fost, până acum, lentă.

Principalele modificări, sintetizate

Componentă Ce se schimbă Organizare teritorială De la 41 direcții județene la 19 regionale Conducere Numire prin concurs, mandate limitate Evaluare Monitorizare anuală, nu doar la final de mandat Structură administrativă Reducerea funcțiilor de conducere Control intern Întărirea mecanismelor de verificare Digitalizare Automatizarea și modernizarea proceselor

Reorganizarea nu este doar o decizie administrativă internă, ci face parte din angajamentele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Acest lucru înseamnă că implementarea reformei este condiționată de accesarea unor fonduri europene importante.

Nerespectarea jaloanelor stabilite poate duce la pierderea sau întârzierea finanțărilor, ceea ce explică ritmul accelerat în care autoritățile încearcă să aplice aceste schimbări.

Din perspectiva Guvernului, reforma are ca obiectiv eficientizarea administrării pădurilor, reducerea costurilor și creșterea transparenței într-un sector considerat strategic.

În ciuda argumentelor oficiale, reforma a fost contestată în instanță de Federația Silva, care a invocat riscuri legate de stabilitatea instituțională și impactul asupra angajaților.

Criticile vizează în special ritmul rapid al reorganizării și lipsa unor studii de impact detaliate. Există temeri că reducerea structurilor și schimbarea managementului ar putea genera disfuncționalități pe termen scurt și presiuni asupra personalului.

De asemenea, unele organizații au atras atenția că o centralizare excesivă ar putea reduce flexibilitatea deciziilor la nivel local.

Din punct de vedere economic și administrativ, reforma Romsilva răspunde unei nevoi reale de modernizare. Sistemul actual, bazat pe structuri numeroase și o organizare fragmentată, este considerat ineficient și greu de controlat.

Reducerea numărului de direcții și introducerea unor criterii clare de performanță pot duce la o utilizare mai eficientă a resurselor și la o responsabilizare mai mare a managementului.

Totuși, implementarea este cheia. O reformă de asemenea amploare implică riscuri semnificative, mai ales dacă nu este însoțită de măsuri de tranziție bine gândite. Impactul asupra angajaților, capacitatea de adaptare a instituției și menținerea continuității operaționale sunt factori critici.

În plus, presiunea respectării termenelor din PNRR poate duce la accelerarea procesului, ceea ce crește riscul unor decizii insuficient calibrate.

Ce urmează

Deși decizia instanței permite continuarea reformei, disputa juridică nu este încheiată. Procesul poate continua în instanțele superioare, iar eventualele decizii definitive pot influența cursul reorganizării.

În paralel, autoritățile trebuie să demonstreze că reforma produce rezultate concrete, nu doar schimbări administrative pe hârtie.

Victoria în primă instanță oferă Guvernului un avantaj important în implementarea reformei Romsilva, însă miza reală rămâne aplicarea eficientă a măsurilor. Într-un sector sensibil, unde interesele economice și cele de mediu se intersectează, orice schimbare majoră va fi atent monitorizată.