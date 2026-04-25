În paralel cu proiectul de regenerare teritorială, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea (ZMO) implementează un concept avangardist pentru România: „Pădurea Urbană Mobilă”.

Proiectul „Pădurea urbană mobilă” din Oradea intră într-o etapă vizibilă de implementare, odată cu instalarea primelor 92 de exemplare arboricole în jardiniere mobile, parte a unui total de 270 prevăzut în documentația tehnică. Inițiativa este coordonată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea și este integrată într-un cadru strategic care vizează creșterea rezilienței urbane în fața schimbărilor climatice.

Conceptul de pădure mobilă răspunde unei limitări structurale frecvente în orașele dense: imposibilitatea plantării arborilor direct în sol, din cauza rețelelor edilitare sau a configurației urbanistice. În acest context, utilizarea jardinierelor mobile permite amplasarea vegetației în zone anterior lipsite de verdeață, fără intervenții invazive asupra infrastructurii existente.

Finanțarea proiectului este asigurată prin programul Interreg VI-A România–Ungaria, în cadrul proiectului ROHU00401 CleanAIR, iar valoarea totală a investiției se ridică la aproximativ 3,6 milioane de lei. Pe lângă componenta vegetală, proiectul include integrarea unor spații de relaxare și mobilier urban, configurate pentru utilizare publică.

„În total, proiectul va aduce în oraș 270 de arbori în jardiniere mobile, alături de spații moderne de relaxare, contribuind la un aer mai curat, temperaturi mai suportabile vara și un oraș mai prietenos pentru oameni. Finanțată prin programul Interreg VI-A România–Ungaria, în cadrul proiectului ROHU00401 CleanAIR, investiția se ridică la aproximativ 3,6 milioane lei”, spun cei de la ZMO.

Această „pădure itinerantă” nu are doar un rol decorativ; ea funcționează ca un filtru activ de curățare a aerului și un sistem de reglare termică pentru atenuarea efectului de „insulă de căldură” pe timpul verii. Dotată cu mobilier urban modern și spații de relaxare integrate, inițiativa transformă punctele aride ale orașului în oaze de confort pentru cetățeni.

Implementarea va continua etapizat, urmând ca restul arborilor și elementelor de amenajare să fie instalate în perioada următoare.

Dincolo de o simplă zonă de agrement, proiectul de pe malul stâng al Crișului Repede, situat în aval de podul Ovid Densușianu, reprezintă o schimbare de paradigmă în gestionarea terenurilor degradate. Strategia „Oradea – oraș verde” a evoluat de la o propunere inițială de împădurire, în 2020, la un proiect peisagistic complex ce integrează trei zone distincte: malul râului, pădurea urbană propriu-zisă și o zonă tampon.

Arhitecții au conceput un „parcurs multisenzorial” care ghidează vizitatorul dinspre mediul urban dens către inima naturii. Zona de mal va fi transformată într-un amfiteatru natural, cu șezuturi din stâncă și pontoane pe râu, facilitând activități precum raftingul.

Această abordare nu doar valorifică potențialul hidrografic al orașului, ci oferă și o soluție sustenabilă de stabilizare a solului și conservare a biodiversității locale, eliminând speciile invazive în favoarea vegetației native.

În paralel cu soluțiile mobile, Oradea dezvoltă un proiect de regenerare urbană de amploare pe o suprafață de aproximativ 6 hectare situată pe malul stâng al Crișului Repede. Inițiativa face parte din strategia „Oradea – oraș verde” și vizează transformarea unui teritoriu degradat într-un spațiu multifuncțional cu valențe ecologice și recreative.

„Amplasamentul a fost inclus în strategia ‘Oradea – oraş verde’ iniţial pentru o simplă propunere de împădurire. În anul 2020. De atunci, o echipă de arhitecţi a studiat zona şi s-a ocupat de proiect. Au ajuns la concluzia că spaţiul, foarte aproape de zona locuită a oraşului, dar pe malul Crişului, este mult prea valoros ca să nu îi dăm şi alte utilităţi”, a declarat Adina Popa, director adjunct al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Oradea.

Structura proiectului este organizată în trei zone funcționale distincte, concepute pentru a asigura o tranziție graduală de la mediul urban la cel natural. Zona de mal va fi amenajată sub forma unui amfiteatru natural, cu elemente din piatră și lemn adaptate reliefului existent, completate de piste pentru alergare și ciclism, precum și de un ponton.

Componenta centrală este reprezentată de pădurea urbană, care va include suprafețe de pajiști naturale, arbori forestieri și ornamentali, arbuști și vegetație perenă. Această zonă va integra și facilități recreative, precum terenuri de sport, locuri de joacă pentru copii, un parc de aventură și echipamente de fitness.

Zona tampon, poziționată între spațiul urban și cel natural, va include funcțiuni de socializare și educație, precum un turn de observație, spații de picnic, un pavilion cu pasarelă și un labirint vegetal. Proiectul prevede și realizarea unei parcări ecologice, înierbate, cu acces din strada Corneliu Baba.

Proiectele dezvoltate în Oradea se remarcă printr-o abordare tehnică orientată spre sustenabilitate și integrare ecologică. Aleile vor fi realizate din materiale permeabile, precum pietriș decorativ combinat cu liant poliuretanic netoxic, în timp ce traseele secundare vor utiliza scânduri și traverse de lemn montate direct în iarbă.

În zonele de joacă, stratul de uzură va fi realizat din scoarță de pin, o soluție care reduce riscul de accidentare și contribuie la integrarea naturală a spațiului. Mobilierul urban va include bănci, cișmele, rastele pentru biciclete, pergole și toalete ecologice, toate adaptate specificului fiecărei zone funcționale.

Pe componenta de peisagistică, selecția speciilor vegetale este realizată în funcție de adaptabilitatea la condițiile locale, cu accent pe eliminarea speciilor invazive și promovarea biodiversității. Zonificarea propusă urmărește crearea unui ecosistem urban variat, capabil să susțină atât flora, cât și fauna locală.

Un element central îl reprezintă rețeaua de alei pietonale și velo, care va traversa întregul parc și va conecta diferitele zone funcționale, contribuind la dezvoltarea unei infrastructuri verzi coerente la nivelul orașului. Accesibilitatea este gândită inclusiv pentru turiști, ceea ce extinde rolul proiectului dincolo de cel local.

În prezent, proiectul pădurii urbane de pe malul Crișului Repede se află în stadiul de Studiu de Fezabilitate și este supus evaluării impactului asupra mediului, documentația fiind disponibilă pentru consultare publică prin intermediul Agenției de Protecția Mediului Bihor.

În același timp, parcul 22 Decembrie a intrat în proces de modernizare a spațiului verde cu o suprafață de 2,2 hectare, situat într-o zonă importantă a orașului.

Prin proiectul de modernizare, administrația locală urmărește transformarea parcului într-un spațiu public urban modern, accesibil și incluziv, prin:

Reorganizarea zonelor pietonale;

Crearea de piste pentru biciclete și alergare;

Amenajarea ecologică a spațiilor verzi, prin utilizarea plantelor adaptate mediului urban.

Proiectul prevede dotarea parcului cu echipamente și mobilier urban de ultimă generație, menite să asigure atât confortul, cât și un grad ridicat de funcționalitate:

Mobilier urban:

Bănci cu structură din oțel cu finisajele picioarelor din beton și șezutul din lemn;

Bănci electronice tip „smart” cu porturi USB de încărcare;

Panouri informative interactive, conectate la curent electric;

Coșuri de gunoi moderne, cu structură metalică și saci interiori;

Cismele cu apă potabilă dotate cu bol pentru animale;

Toalete ecologice duble cu sistem de autospălare;

Containere pentru colectare selectivă a deșeurilor;

Hrănitoare și cuiburi artificiale pentru păsări;

Stâlpi de protecție pentru delimitarea pistei de biciclete.

Zonă de joacă pentru copii:

Modul tip căsuță cu două leagăne, tobogan și scară;

Balansoare din lemn;

Element rotativ pentru copii cu dizabilități;

Figurine pe arc;

Mese de șah din beton cu scaune.

Zonă sportivă:

Teren multifuncțional (11×19 m) cu coșuri de baschet și fileu de volei;

6 aparate de fitness în aer liber.

În Oradea, direcția investițiilor în spații verzi indică o schimbare structurală în modul de dezvoltare urbană, cu accent pe soluții sustenabile, integrate și adaptate realităților climatice actuale. De la conceptul inovator al „pădurii urbane mobile” până la proiectele ample de regenerare a malurilor Crișului Repede și modernizarea parcurilor existente, administrația locală mizează pe extinderea infrastructurii verzi ca instrument de creștere a calității vieții. Aceste intervenții nu sunt punctuale, ci parte a unei strategii coerente, care urmărește reducerea poluării, creșterea biodiversității și crearea unor spații publice funcționale și accesibile. În acest context, Oradea se conturează ca un exemplu de oraș care investește constant în echilibrul dintre dezvoltare urbană și protecția mediului, consolidând un model replicabil la nivel regional.