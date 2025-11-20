Guvernul a transmis în repetate rânduri că proiectul de reformă administrativă nu prevede tăieri standard ale salariilor angajaţilor. Purtătorul de cuvânt, Ioana Dogioiu, a explicat că toate instituţiile publice vor avea obligaţia să reducă fondul de cheltuieli de personal, însă modalitatea concretă va fi stabilită de fiecare ordonator de credite, în funcţie de structura şi nevoile proprii.

Dogioiu a detaliat public faptul că discuţiile privind o reducere de 10% a salariilor nu se regăsesc în proiectul oficial şi că măsura vizează strict ajustarea bugetului salarial la nivel de instituţie. Ea a declarat:

„În ceea ce priveşte proiectul reformei administrative, doresc să subliniez încă o dată că nu este vorba de o tăiere a salariilor cu vreun procent, în speţă 10%. Salariile nu se taie cu 10%. Este vorba doar despre o reducere a fondului de cheltuieli de personal”.

Tot purtătorul de cuvânt a subliniat că flexibilitatea este esenţială în aplicarea acestor reduceri, întrucât instituţiile diferă considerabil în număr de angajaţi, atribuţii şi structură.

„Fiecare ordonator de credit în parte va avea libertatea să decidă cum anume, în mod concret, va opera această reducere stabilită prin proiect, atunci când el se va întâmpla”, a adăugat aceasta.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat miercuri, după reuniunea conducerii partidului, că formaţiunea nu sprijină nicio măsură care ar implica diminuarea sau reducerea salariilor din sectorul bugetar, precizând că votul în acest sens a fost unanim în structurile statutare.

El a adăugat că discuţiile referitoare la reorganizarea administraţiei centrale continuă în cadrul coaliţiei şi nu au fost încă finalizate.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a transmis că nu există nicio propunere oficială prin care salariile medicilor să fie diminuate cu 10%, subliniind că toate măsurile analizate vizează doar scăderea cheltuielilor totale ale sistemului. El a explicat că presiunea mare asupra resursei umane, accentuată de lipsa personalului, impune prudenţă în luarea unor decizii care ar putea afecta veniturile angajaţilor.

„În momentul de faţă, la Ministerul Sănătăţii nu există un asemenea act normativ care să taie 10% din salariile medicilor. Aşa cum am spus în ultima perioadă, în ultimele luni, lucrăm la o reaşezare şi la o eficientizare a sistemului de sănătate”, a afirmat ministrul după şedinţa de Guvern.

Rogobete a menţionat că autorităţile au început deja să reducă anumite costuri, în special cele asociate concediilor medicale, unde verificările şi schimbările legislative au dus la economii de peste 300 de milioane de lei în trei luni, rezultate „prin controale multiple, dar şi printr-o înăsprire a legislaţiei cu privire la concediile medicale fictive”.

El a punctat că una dintre direcţiile centrale ale reformei este reorganizarea întregului sistem spitalicesc. Proiectul include reclasificarea spitalelor, modificarea tarifelor aferente gărzilor în trei categorii – garda la domiciliu, garda de monitorizare şi garda de urgenţă – şi rescrierea normativului de personal, astfel încât acesta să nu mai fie raportat exclusiv la numărul de paturi.

„Poate cel mai important proiect de reformă şi de reaşezare a sistemului, cel la care lucrăm acum, se referă la reclasificarea spitalelor, la regândirea modului şi a tarifelor de plată pentru gărzi pe trei categorii, garda la domicilu, garda de monitorizare şi garda de urgenţă, respectiv modificarea normativului de personal care nu o să mai ţină cont doar de numărul de paturi. Plata pe performanţă se va putea realiza doar în urma acestor modificări importante de reaşezare în sistem de care vă spun şi care nu s-au făcut de 25 de ani”, a mai declarat ministrul”, a mai precizat ministrul.

Ministrul a atras atenţia că introducerea plăţii pe performanţă şi stabilirea unor tarife diferenţiate pentru gărzi vor produce, inevitabil, modificări în structura fondului salarial. Totuşi, el a subliniat necesitatea unei abordări echilibrate:

„Am cerut prudenţă, am cerut echilibru, pentru că sistemul de sănătate este sub o tensiune a resursei umane pe care o cunoaştem foarte bine. Foarte mulţi medici fac mai multe gărzi decât prevede normativul, pentru că resursa umană este indisponibilă, ori nu cred că este un moment oportun pentru a opera astfel de tăieri în sistemul de sănătate, dar reaşezarea lor şi corelarea cu plata pe performanţă vor aduce beneficii şi de-o parte şi de alta”.

Explicaţiile ministrului Sănătăţii vin după ce premierul Ilie Bolojan a anunţat că, în reformarea administraţiei, Guvernul a cerut tuturor ministerelor să ia în considerare o reducere de până la 10% a cheltuielilor salariale în anul viitor.

Premierul a arătat că această diminuare nu este definită printr-o singură măsură, ci poate fi realizată prin mai multe modalităţi, în funcţie de profilul fiecărei instituţii.

Bolojan a precizat că unele ministere pot recurge la reorganizări care includ reduceri de personal, în timp ce altele pot ajusta nivelul sporurilor sau pot identifica alte tipuri de costuri care pot fi reduse fără a afecta funcţionarea instituţiilor. El a subliniat faptul că ministerele au libertatea de a adapta măsurile în funcţie de context, dar trebuie să se înscrie în obiectivul general de eficientizare bugetară.