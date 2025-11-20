Premierul României, Ilie Bolojan, a oferit recent detalii privind aplicarea interdicției cumulului pensiei cu salariul în sectorul public. Potrivit acestuia, măsura va contribui la reducerea cheltuielilor de personal, dar nu va afecta domeniile esențiale precum educația și sănătatea.

„Unul din elementele de bază ale reducerii cheltuielilor de personal este şi adoptarea interdicţiei cumulului pensiei cu salariul, pentru că avem cel puţin 15.000 de posturi în care avem oameni care sunt practic la pensie, care s-au reangajat imediat după pensionare în sectorul public. În momentul în care există această interdicţie, o bună parte din aceşti oameni care sunt angajaţi ar opta, într-o variantă sau alta, şi foarte probabil ar renunţa la funcţia din sectorul public. Acele posturi devin vacante, nu mai pot fi ocupate şi deci o reducere a cheltuielilor de personal înseamnă şi această metodă. Nu înseamnă tăieri de salarii, ca să ne înţelegem foarte bine. (…) Prin urmare, ea nu afectează zona de educaţie sau de sănătate, pentru că în educaţie sau în sănătate aceste cumuluri sunt situaţii excepţionale”, a declarat Bolojan, la ProTV.

Premierul a subliniat că măsura se concentrează pe posturile ocupate de persoane pensionate care revin imediat în sistem, evitând astfel afectarea funcționării serviciilor publice esențiale.

În replică, ministrul Muncii, Florin Manole, a precizat că implementarea interdicției trebuie realizată cu atenție pentru a nu reduce calitatea serviciilor publice. El a avertizat că sănătatea și educația sunt domenii sensibile, unde orice reglementare trebuie tratată cu mare prudență.

„Nu se interzice, evident, profesarea după îndeplinirea vârstei de pensionare. Există aceste două mari sisteme extrem de mare impact social, care trebuie tratate cu foarte mare prudență, pentru că nu este și nu trebuie să fie obiectivul niciunei reglementări să reduci nivelul serviciilor publice, cu atât mai puțin în sănătate și educație”, a spus Manole la Antena 3.

Ministrul a evidențiat că scopul măsurii nu este restrângerea dreptului de a munci după pensionare, ci stabilizarea sistemului public și prevenirea unei pierderi masive de personal.

Potrivit proiectului de lege, pensionarii care aleg să continue activitatea în sectorul public vor fi obligați să renunțe la 85% din pensie, păstrând doar 15% din suma inițială, pe lângă salariul aferent postului ocupat. Această prevedere vizează toate tipurile de pensii, inclusiv cele contributive și cele parțial subvenționate de la bugetul de stat.

„Acest proiect se referă la toate categoriile de pensii, indiferent dacă este vorba despre cele care au exclusiv contributivitate, cele care sunt și cu o parte de la bugetul de stat, pensionări anticipate etc. Este extrem de important să avem maximă prudență cu o astfel de reglementare, pentru că au mai fost cazuri în care tema cumulului pensiei cu salariu a mai fost întoarsă de CCR, e o temă extrem de sensibilă. Ordonanța se referă și la detașări, transferuri, suspendarea raporturilor de serviciu. Aici, ideea principală este să avem o stabilizare a sistemului. Acum, când vorbim, cred că și eu am semnat poate zeci de transferuri sau detașări. Între ministere se practică acest lucru. Uneori, e absolut justificat, în sensul că ai nevoie de o persoană sau alta, un funcționar sau altul, dar cu toate astea e o mișcare ce trebuie oprită și să fie urmată de o evaluare”, a explicat Manole.

Astfel, măsura urmărește atât diminuarea costurilor salariale, cât și asigurarea unei gestionări mai eficiente a posturilor disponibile în sectorul public.

Anterior, autoritățile au decis amânarea aplicării interdicției până la mijlocul lunii septembrie pentru a permite o analiză detaliată a efectelor în sectoarele critice. Premierul Bolojan a subliniat că această evaluare este necesară mai ales în educație și sănătate, unde continuitatea serviciilor nu trebuie afectată.