Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul se află în etapa finală a identificării companiilor de stat care înregistrează datorii acumulate și nereguli administrative, iar aprobarea listei va avea loc în ședința programată pentru mâine. El a explicat că procesul este construit pe baza informațiilor publicate recent de ANAF, instituție care a făcut publice date privind companiile restante, inclusiv cele aflate în proprietatea statului.

Bolojan a precizat că această etapă constituie fundamentul unei reforme mult așteptate, necesare pentru a evita perpetuarea unui model de funcționare ineficient. După cum a menționat premierul, acest tip de analiză oferă baza pentru măsuri concrete, prin care statul să poată preveni pierderile repetate și să asigure folosirea transparentă a resurselor.

„ANAF a publicat toate companiile care au datorii, inclusiv cele de stat, iar în ședința de Guvern de mâine (joi -n.r.), lista acestor companii care nu sunt în bună regulă din punct de vedere al administrării va fi aprobată”, a spus Ilie Bolojan.

El a subliniat că această decizie reprezintă începutul unui proces sistematic, planificat pe termen mediu, prin care administrația centrală urmărește să îmbunătățească modul în care companiile de stat își gestionează activitatea și relația cu bugetul general consolidat.

În interviul acordat, premierul a afirmat că în Coaliția de guvernare există acord pentru această reformă, iar discuțiile politice nu au generat divergențe. Potrivit lui Bolojan, este esențial ca autoritățile să acționeze constant pentru a asigura o administrare corespunzătoare a societăților aflate sub controlul statului, unele dintre acestea având potențial economic, dar fiind afectate de practici manageriale deficitare.

Întrebat despre felul în care se va aplica reforma, prim-ministrul a arătat că soluțiile vor varia în funcție de situația fiecărei companii. Unele vor fi restructurate pentru a reduce pierderile și a stabiliza activitatea, în timp ce altele vor beneficia de numirea unor noi echipe de conducere. Aceste noi echipe vor avea obiective clare referitoare la utilizarea eficientă a activelor și la îmbunătățirea performanței financiare.

Premierul a insistat asupra necesității unor criterii profesioniste de selecție, menite să asigure responsabilitate și performanță în administrarea companiilor.

„Acele conduceri trebuie să aibă niște criterii, în așa fel încât să le însănătoșească, să le administreze mai bine, să folosească activele pe care le preiau de la această țară mai bine, să nu-și bată joc de ele și să nu ceară în permanență subvenții de la bugetul de stat”, a spus Bolojan.

El a explicat că un astfel de proces este necesar pentru a elimina practica dependenței de subvenții, care afectează constant bugetul de stat și limitează capacitatea Guvernului de a direcționa fonduri către domenii prioritare, precum sănătatea și educația.

Premierul a anunțat că, pentru implementarea eficientă a acestor măsuri, Guvernul va institui un mecanism clar de monitorizare, coordonat de vicepremierul Oana Gheorghiu. Aceasta va superviza etapele reformei, de la evaluarea conducerilor și până la aplicarea măsurilor de restructurare.

Potrivit lui Ilie Bolojan, autoritățile vor comunica periodic stadiul acțiunilor, astfel încât publicul să poată urmări modul în care companiile de stat evoluează în urma reformelor. Prin acest mecanism, Executivul dorește să asigure transparența procesului și o evaluare obiectivă a rezultatelor.

Premierul a accentuat importanța rolului companiilor de stat în economia națională și în generarea de venituri pentru buget. El a explicat că performanța acestor societăți este esențială nu doar pentru stabilitatea lor internă, ci și pentru capacitatea statului de a direcționa resurse către investiții prioritare.

„Administrarea activelor de stat prin companiile de stat este un lucru foarte important, pentru că (…) avem companii care stau practic pe subvențiile statului… Nu e totuna dacă au profituri mai mari sau mai mici, de unde statul poate să primească dividende pe care să le transfere în Sănătate sau în Educație”, a explicat Bolojan.

Premierul a evidențiat astfel un obiectiv central al reformei: creșterea gradului de sustenabilitate financiară a companiilor de stat, ceea ce ar permite o redistribuire eficientă a dividendelor către domenii cu impact direct asupra populației.