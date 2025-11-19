Educația preuniversitară nu va fi vizată de noi tăieri bugetare anul viitor, în afara celor deja introduse prin primul pachet de reformă, a transmis premierul Ilie Bolojan miercuri, 19 noiembrie.

Șeful Executivului a explicat pentru Edupedu.ro că măsurile adoptate – majorarea normei didactice și reducerea burselor – reprezintă totalul efortului bugetar cerut în prezent sistemului de învățământ, iar alte intervenții nu sunt avute în vedere pentru 2026.

„Având în vedere pachetul care a fost adoptat, în care pe educație au fost crescute normele didactice și au fost reduse bursele, nu există intenția ca anul viitor pe componenta de educație pe preuniversitar să se mai ia măsuri care să însemne alte reduceri. Deci pe partea de educație măsurile au fost adoptate”, a explicat Bolojan.

Premierul a afirmat că, la nivelul întregului buget, măsurile adoptate deja și-au produs efectele, menționând o scădere vizibilă a cheltuielilor lunare.

Ilie Bolojan a precizat că reducerea de la 14,2 miliarde de lei la 13,7 miliarde de lei reprezintă un pas necesar pentru diminuarea deficitului și stabilizarea finanțelor publice în anul următor.

Potrivit premierului, această evoluție arată că reformele introduse funcționează și că este esențială continuarea trendului descendent al cheltuielilor, însă fără a afecta suplimentar educația preuniversitară.

În ceea ce privește regulamentul de lucru în școli, Bolojan a subliniat că noua normă didactică de 20 de ore pe săptămână, stabilită prin pachetul de reformă, va fi menținută în forma actuală.

El a transmis că această ajustare a fost deja inclusă în efortul bugetar alocat pentru sector și nu se discută o nouă intervenție pentru anul viitor.

„Am văzut efectele: este prima dată când ne-au scăzut de la 14,2 miliarde de lei, cât reprezentau cheltuielile într-o lună, la 13,7 miliarde, deci o reducere cu 500 de milioane. Trebuie să menținem acest trend de reducere, ca să ne putem reduce deficitul și să ne stabilizăm cheltuielile bugetare anul viitor. Acesta este realitatea. Pe preuniversitar nu vor mai fi luate alte măsuri. Norma didactică stabilită acum (20 de ore pe săptămână prin primul pachet de reformă, crescută cu 2 ore de la 18 cât era anterior – n.red.) se menține”, a adăugat șeful Guvernului.

Declarația premierului vine în contextul în care Guvernul a început discuțiile asupra unei Ordonanțe de Urgență ce limitează cumulul salariu-pensie și introduce alte măsuri de reducere a costurilor din sectorul public, precum suspendarea detașărilor și transferurilor.

Deși proiectul prevede posibilitatea exceptării unor categorii de personal prin memorandum, în documentele analizate până acum nu apare nicio prevedere care să protejeze explicit personalul din Educație.

Pe fondul acestor discuții, sindicatele din Învățământ au reacționat critic, exprimând temeri privind potențiale reduceri suplimentare. Reprezentanții profesorilor au acuzat Guvernul că pregătește „măsuri absurde” și au cerut coaliției să renunțe la orice inițiativă care ar putea afecta personalul din educație.