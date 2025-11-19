Primarii fac front comun împotriva lui Bolojan: Este fără precedent ceea ce dorește. Este inacceptabil

Adoptarea legii care stabilește o creștere semnificativă a taxelor locale a provocat reacții dure din partea primarilor, inclusiv a edililor care fac parte din partidul premierului Ilie Bolojan. Conform actului normativ votat în plenul reunit, taxele locale se vor majora cu 75% de la 1 ianuarie 2026, însă sumele colectate în urma acestor creșteri vor alimenta bugetul central, nu pe cel al administrațiilor locale.

Pentru numeroși primari, această redistribuire reprezintă o problemă majoră, deoarece afectează direct proiectele în derulare și capacitatea de investiție a autorităților locale. Ei susțin că sunt puși în poziția de a explica contribuabililor o decizie nepopulară, deși nu vor beneficia de fondurile generate.

Mario de Mezzo, primarul municipiului Slatina, a descris situația drept una profund dezechilibrată, accentuând nemulțumirea administrațiilor locale. În opinia lui, primăriile ajung să încaseze criticile cetățenilor pentru o decizie pe care nu o controlează, în timp ce Guvernul va prelua veniturile suplimentare:

„Pe lângă faptul că mărim impozitele și tot disprețul cetățenilor ni-l luăm noi primarii, banii pe care îi primim din mărirea de impozite sunt luați în proporție de sută la sută de Guvern. Este inacceptabil. Și banii locali pe care am putea să-i folosim pentru a contina să dezvoltăm orașele, nici pe ăia nu-i mai avem pentru că vrea să-i ia Guvernul”, a declarat Mario de Mezzo, primarul Slatinei”.

Nemulțumirile vin și din localități mici, unde bugetele sunt deja limitate, iar orice modificare a cotelor defalcate afectează funcționarea de bază a administrației.

Vladimir Petruț, primarul orașului Cavnic, a transmis că măsurile propuse riscă să depășească limitele constituționale privind autonomia locală. Edilul consideră improbabil ca un astfel de mecanism să treacă de Curtea Constituțională:

„Este fără precedent ceea ce dorește să se întâmple și, în primul rând, eu nu cred că CCR va aproba o astfel de modificare pentru că ar fi ceva fără precedent în România. Au mai fost încercări în care s-a vrut să se ia banii autorităților locale și CCR a spus foarte clar că vorbim de autonomie locală. Constituția României legiferează foarte clar acest lucru numai că premierul Ilie Bolojan vrea să vină aici cu o șmecherie care să ne reducă cotele defalcate din TVA și impozit pe venit, numai că și aici legea e foarte clară și este greu de modificat așa peste noapte”, a spus Vladimir Petruț (PNL), primarul din Cavnic”.

Legea care cuprinde noul pachet de măsuri fiscal-bugetare a fost adoptată în plenul comun al Senatului și al Camerei Deputaților cu 253 de voturi pentru, 128 împotrivă și 3 abțineri, în timp ce 3 parlamentari nu au votat. Modificările adoptate au fost realizate pentru a respecta recomandările Curții Constituționale, care declarase neconstituționale anumite articole din forma inițială.

Singurele prevederi eliminate sunt cele referitoare la testele poligraf pentru angajații ANAF, ai Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și ai Autorității Vamale. În schimb, avizul psihologic de integritate a fost păstrat în forma finală a legii.

Premierul Ilie Bolojan a transmis recent, în cadrul Adunării Generale a Asociației Municipiilor din România, că își dorește ca pachetul fiscal să fie finalizat rapid, astfel încât majorările impozitelor pe proprietate și pe autovehicule să poată intra în vigoare începând cu anul viitor.

Argumentul invocat este nevoia statului de a crește gradul de colectare și de a reduce deficitul, inclusiv prin diminuarea diferențelor dintre TVA-ul datorat și cel efectiv încasat.

Noua lege prevede o serie amplă de măsuri orientate către optimizarea colectării fiscale, eliminarea unor facilități considerate depășite și creșterea eficienței utilizării resurselor publice.

Printre direcțiile principale se află regândirea impozitării locale, introducerea unor reguli noi pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit și reorganizarea mecanismelor de control asupra zonelor susceptibile de optimizare fiscală.

Actul normativ aduce și prevederi privind gestionarea fondurilor publice destinate autorităților și instituțiilor centrale și locale, cu accent pe transparență și utilizare sustenabilă a banilor publici. Printre măsurile cu impact direct asupra populației se află introducerea unei taxe de 25 de lei pentru coletele din afara Uniunii Europene cu valoare de până la 150 de euro.

Această taxă fusese prevăzută inițial să intre în vigoare în toamna acestui an, însă depășirea termenului stabilit în forma inițială a proiectului a determinat amânarea aplicării. Noul calendar prevede ca taxa să fie implementată de la 1 ianuarie 2026, odată cu majorarea impozitelor locale și cu restul măsurilor incluse în pachetul fiscal.