Proiectul de lege aprobat de Parlament prevede că fiecare colet provenit din afara Uniunii Europene, cu valoare de până la 150 de euro, va fi taxat cu 25 de lei, începând cu data de 1 ianuarie 2026. Inițial, legea stabilea ca această taxă să fie aplicată din 1 noiembrie 2025, însă termenul a fost depășit, iar autoritățile au considerat necesară actualizarea calendarului.

Măsura vizează pachetele comandate de pe platforme non-UE, precum Temu, Trendyol sau Shein, iar scopul declarat de autorități este acoperirea costurilor administrative generate de volumul tot mai mare de colete internaționale. În plus, implementarea taxei urmărește creșterea predictibilității și uniformității procedurilor vamale.

Taxa se va aplica prin colaborare cu toate companiile de curierat, care vor fi responsabile de colectarea sumei pentru fiecare colet care intră în România. În practică, fiecare colet de sub 150 de euro va fi supus acestui cost fix de 25 de lei, ceea ce poate genera costuri suplimentare pentru consumatorii care fac frecvent cumpărături online din afara UE.

Deși valoarea taxei nu este ridicată, aplicarea ei pentru fiecare colet în parte va avea efect imediat asupra comportamentului de cumpărare, mai ales pentru pachetele de valoare mică. Autoritățile susțin că măsura este necesară pentru o mai bună gestionare a fluxurilor de import și pentru prevenirea pierderilor la nivel bugetar.

Proiectul revizuit a fost votat marți în procedură de urgență, după ce Comisiile juridice ale Camerei Deputaților și Senatului au aprobat raportul comun, cu majoritate de voturi, privind reexaminarea Legii pentru redresarea și eficientizarea resurselor publice.

Amendamentele aprobate pun în acord dispozițiile legii cu decizia Curții Constituționale, eliminând sintagmele referitoare la folosirea testelor poligraf pentru angajații ANAF, Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și ai Autorității Vamale.

Singura modificare majoră a proiectului față de forma inițială prezentată de Guvernul Bolojan pe 1 septembrie 2025 este actualizarea termenului de intrare în vigoare a taxei pentru coletele non-UE, care va fi de la 1 ianuarie 2026.

Alte amendamente nu au fost introduse până la votul final, însă surse parlamentare au precizat că teoretic orice modificare suplimentară ar putea fi susținută și votată în plen, peste raportul comisiilor juridice.

Premierul și reprezentanții Guvernului au explicat în mai multe rânduri că introducerea taxei pe colete, alături de celelalte măsuri fiscale, este parte a unei strategii de reducere a deficitului bugetar. Potrivit acestora, consolidarea financiară nu mai poate fi amânată, iar mai multe domenii au nevoie de ajustări pentru a recupera pierderile din TVA și pentru a reduce numărul insolvențelor artificiale.

Adoptarea proiectului de lege marchează finalizarea procesului de ajustare a legislației fiscale și asigură cadrul legal pentru aplicarea taxei pe colete, precum și pentru creșterea impozitelor pe proprietate și taxe auto pentru persoanele fizice, măsuri care vor intra în vigoare de la începutul anului 2026.