Parlamentul a votat marți, 18 noiembrie, cu 253 de voturi „pentru”, pachetul fiscal ce modifică semnificativ regimul impozitelor locale și al obligațiilor fiscale pentru firme și persoane fizice autorizate.

Proiectul fusese blocat anterior la Curtea Constituțională, care declarase neconstituționale articolele referitoare la testarea poligraf pentru angajații ANAF, ai Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și ai Autorității Vamale. Legislativul a decis eliminarea acestor prevederi, ceea ce a permis continuarea procesului legislativ.

Votul final a confirmat o majoritate consistentă, în condițiile în care 253 de parlamentari au susținut proiectul, 128 s-au pronunțat împotrivă, trei aleși nu au votat, iar alți trei s-au abținut. Rezultatul reflectă o orientare clară a coaliției de guvernare, care a insistat asupra adoptării rapide pentru a da timp autorităților fiscale să pregătească aplicarea măsurilor de la începutul anului 2026.

În forma adoptată, legea conține un set amplu de modificări ce vizează impozitele pe locuințe, taxele pentru autoturisme, contribuțiile plătite de PFA-uri, regulile de funcționare pentru firme și introducerea unor taxe suplimentare pentru coletele din afara Uniunii Europene. Executivul a transmis că aceste ajustări sunt necesare pentru a reduce deficitul bugetar și pentru a limita pierderile prin TVA și prin proceduri de insolvență considerate artificiale.

Pachetul legislativ urmează să fie transmis președintelui pentru promulgare. Odată promulgată, legea va intra în vigoare etapizat, însă majoritatea modificărilor se vor aplica odată cu anul fiscal 2026, în timp ce unele proceduri administrative vor necesita actualizarea instrumentelor informatice ale autorităților fiscale și ale primăriilor.

Modificările aduse impozitului pe locuințe reprezintă una dintre schimbările majore ale noii legislații. Conform actului normativ, valorile impozabile vor fi actualizate de 2,68 ori, deoarece actualele valori se bazează pe grila din 2015, considerată depășită chiar și după ajustările periodice cu inflația.

Guvernul introduce un mecanism tranzitoriu până în 2027, an în care România ar urma să treacă la un sistem de impozitare bazat pe valoarea de piață.

Creșterea va fi resimțită încă din anul fiscal 2026. De exemplu, un apartament cu trei camere din București, impozitat în prezent cu 198 de lei, ar urma să fie impozitat anul viitor cu aproximativ 355 de lei, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 80%.

Noile valori impozabile sunt prevăzute la 2.677 lei/mp pentru locuințele cu utilități, față de 1.492 lei/mp în prezent, și la 1.606 lei/mp pentru locuințele fără utilități, față de 894 lei/mp.

Pentru clădirile rezidențiale cu valori ce depășesc 2,5 milioane de lei, legea introduce o taxă suplimentară de 0,9% aplicată sumei ce depășește acest prag. Evaluările imobilelor vor fi stabilite printr-un sistem informatic național automatizat, ceea ce ar trebui să creeze un cadru unitar de raportare și evaluare.

Și impozitul auto va crește, noul sistem de taxare fiind legat de norma de poluare a vehiculului. Pentru un autoturism cu motor între 1,6 și 2,0 litri, impozitul anual va varia între 237 și 297 de lei pentru mașinile Euro 0–Euro 3 și între 213 și 267 de lei pentru mașinile Euro 5.

Cu cât nivelul de poluare este mai ridicat, cu atât suma datorată va fi mai mare. Mașinile electrice vor avea o taxă fixă de 40 de lei pe an, în timp ce autoturismele cu valoarea de peste 375.000 de lei vor fi supuse unui impozit suplimentar de 0,9% aplicat sumei care depășește acest plafon.

Noile reglementări includ schimbări importante și pentru persoanele care obțin venituri din activități independente. Baza de calcul pentru contribuția la sănătate (CASS) va crește la nivelul a 72 de salarii minime brute pe țară, ceea ce va determina majorări semnificative ale obligațiilor fiscale pentru PFA-uri, profesii liberale și alte forme de activități independente.

În ceea ce privește firmele, legea stabilește un capital social minim de 5.000 de lei pentru SRL-urile cu o cifră de afaceri netă de peste 400.000 de lei. Pentru societățile nou înființate, pragul este de 500 de lei.

Actul normativ introduce măsuri suplimentare de disciplină financiară, precum posibilitatea declarării ca inactive a firmelor care nu au cont bancar în România sau care nu depun situațiile financiare timp de cinci luni consecutiv. Dacă această situație persistă timp de un an, firmele pot fi dizolvate.

Pentru eșalonările la plată devine obligatoriu contractul de fideiusiune, iar pragul de 50.000 de lei pentru obligativitatea POS-ului este eliminat. În plus, transferul părților sociale se va putea realiza doar după notificarea prealabilă a ANAF, o măsură menită să ofere instituției un control mai mare asupra modificărilor de structură ale firmelor.

Schimbările se extind și în domeniul turismului și al închirierilor în regim hotelier. Pentru aceste activități, inclusiv cele operate prin platforme precum Airbnb, venitul net va fi calculat prin aplicarea unei cote forfetare de 30%. Dacă o proprietate destinată cazării are mai mult de șapte camere, activitatea va fi considerată independentă și taxată în consecință.

În privința câștigurilor obținute din tranzacții cu monede virtuale, legislația introduce un impozit de 16%, cu menținerea excepțiilor pentru sumele mici, care rămân neimpozabile conform regulilor actuale. Acest impozit urmărește integrarea tranzacțiilor cu criptomonede într-un cadru fiscal clar, având în vedere extinderea acestui tip de investiții în rândul contribuabililor.