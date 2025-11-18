Discuțiile au vizat stadiul investiției de la Oradea, modul de implementare a ajutorului de stat aprobat de Comisia Europeană, precum și perspectivele de extindere a capacității de producție în România.

Delegația investitorilor prezentă la Palatul Victoria a fost condusă de Paolo Pompei, președinte și CEO al companiei.

Discuțiile s-au axat pe stadiul investiției de la Oradea, pe modalitățile de implementare a ajutorului de stat aprobat de Comisia Europeană și pe potențialul unor extinderi viitoare ale capacității de producție în România.

În cadrul întrevederii au fost analizate aspectele tehnice și administrative ale cererii de plată pentru prima tranșă a ajutorului de stat, parte dintr-un pachet total de 99,5 milioane de euro prin care Guvernul României susține dezvoltarea primei fabrici de anvelope cu emisii zero de CO₂ din lume, potrivit unui comunicat al Executivului. Noua unitate de producție are o capacitate anuală planificată de 6 milioane de anvelope, cu posibilitatea de a crește volumul în funcție de evoluția cererii pe piața europeană.

„Această investiție confirmă capacitatea României de a atrage proiecte industriale majore și de a fi un partener de încredere pentru companiile care inovează și creează valoare adăugată. Ajutorul de stat pe care îl acordăm este un instrument prin care susținem dezvoltarea economică reală: venituri suplimentare la bugetul de stat, locuri de muncă stabile pentru români și resurse noi pentru comunitățile locale. Ne dorim ca această colaborare să genereze rezultate solide și durabile pentru economia națională”, a declarat Ilie Bolojan.

Au fost abordate și aspectele tehnice legate de prima tranșă a finanțării, în valoare de 99,5 milioane de euro. Președintele companiei, Paolo Pompei, a subliniat că sprijinul oferit de România a accelerat finalizarea unității de producție, contribuind la crearea a aproximativ 500 de locuri de muncă.

„Suntem bucuroși să dezvoltăm această investiție în România și apreciem colaborarea strânsă cu autoritățile guvernamentale și locale. Sprijinul acordat de statul român a contribuit decisiv la finalizarea rapidă a fabricii din Oradea. Am creat deja aproximativ 500 de locuri de muncă și am început exporturile către piețele din Europa Centrală și de Sud. România devine un pol strategic pentru operațiunile noastre din Europa, prin poziționarea sa și prin calitatea resursei umane”, a spus Paolo Pompei.

De asemenea, a fost adusă în discuție și ideea ca România să pledeze, la nivel european, pentru măsuri de simplificare a reglementărilor din industria de profil, având în vedere că producătorii europeni se confruntă cu costuri energetice ridicate și cu un nivel excesiv de birocrație.