Investiția de 650 de milioane de euro din Oradea prinde contur: ce urmează pentru Nokian Tyres
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Nokian Tyres, compania finlandeză care a investit aproximativ 650 de milioane de euro în fabrica de la Oradea, a ajuns la un total de 560 de angajați, iar procesul de recrutare continuă pe măsură ce unitatea își extinde activitatea. Proiectul industrial se află într-o etapă de consolidare operațională, cu producție în regim continuu.
Ce se pregătește la Oradea: fabrica Nokian Tyres ajunge la 560 de angajați și continuă recrutările
Fabrica Nokian Tyres din România are aproximativ 560 de angajați și funcționează continuu, șapte zile pe săptămână, 24 de ore din 24. Compania își continuă planurile de recrutare și se află la finalul primei etape de extindere. În paralel, sunt avute în vedere încă două posibile faze de dezvoltare ale unității.
„În prezent, aproximativ 560 de persoane lucrează în fabrică, iar unitatea operează şapte zile pe săptămână, 24 de ore din 24. Intenţionăm să continuăm angajările. În acest moment ne aflăm în faza de finalizare a primei etape de extindere, însă avem în plan şi o a doua, respectiv posibil chiar o a treia etapă de dezvoltare“, a declarat Teppo Huovila, general manager Nokian Tyres România, la conferința ZF Reindustrializarea României.
Reprezentanții companiei confirmă că strategia de creștere rămâne activă, iar extinderea capacităților de producție este luată în calcul pe termen mediu. Angajările fac parte din acest proces, în contextul în care fabrica își dezvoltă progresiv liniile de producție și infrastructura industrială.
Producția de serie a fost demarată în martie 2025, iar în primul an de funcționare unitatea a ajuns la un volum de aproximativ un milion de anvelope, marcând prima etapă de operare industrială la scară semnificativă.
Planuri de extindere și capacitate de producție
Ținta pe termen mediu a companiei este creșterea capacității de producție la un nivel de 5–6 milioane de anvelope, obiectiv estimat pentru intervalul 2027–2028. În acest scenariu, fabrica din România ar urma să devină una dintre cele mai importante unități din rețeaua globală a producătorului finlandez, cu o pondere semnificativă în producția totală.
„Aş spune că, în general, marile companii analizează mai multe criterii atunci când decid să investească. În cazul nostru, nivelul de calificare al forţei de muncă este unul bun şi suntem mulţumiţi de echipele pe care am reuşit să le recrutăm. Acesta a fost unul dintre criteriile esenţiale pentru a avea oameni capabili care să lucreze în compania noastră”, a mai subliniat Teppo Huovila.
Decizia de investiție a fost influențată de mai mulți factori operaționali și economici, printre care disponibilitatea forței de muncă și nivelul de calificare al angajaților recrutați local. Aceste elemente au susținut implementarea proiectului și ritmul de dezvoltare al fabricii din Oradea.
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