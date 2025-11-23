Proiectul Nokian Tyres de la Oradea reprezintă una dintre cele mai mari investiții străine realizate în România în ultimii ani, valoarea acestuia fiind de aproximativ 650 de milioane de euro. Statul român oferă companiei un ajutor financiar de circa 100 de milioane de euro.

Fabrica se întinde pe 54 de hectare și are în prezent aproximativ 530 de angajați, majoritatea provenind din județul Bihor. Complexul include și un centru de depozitare și distribuție destinat în special piețelor din Europa Centrală și de Sud.

Planurile companiei prevăd creșterea treptată a producției până la o capacitate maximă de 6 milioane de anvelope anual, estimată pentru sfârșitul anului 2027. Dacă obiectivele vor fi îndeplinite, fabrica din Oradea va deveni cea mai mare unitate de producție a Nokian Tyres, reprezentând aproximativ 40% din volumul total al companiei. Această unitate combină tehnologii de ultimă generație, angajați extrem de calificați și operațiuni sustenabile, urmând să asigure peste 80% din vânzările Nokian Tyres pe piața europeană până în 2028.

„Fabrica noastră din România reprezintă una dintre cele mai strategice investiții pe care Nokian Tyres le-a făcut în ultimii 20 de ani. Aceasta combină tehnologii de ultimă generație, colegi extrem de calificați și operațiuni sustenabile. Ne așteptăm ca această nouă unitate de producție să asigure în curând peste 80% din vânzările noastre pe piața europeană și, până în 2028, să devină cea mai mare fabrică a noastră”, a declarat Paolo Pompei, președinte și CEO Nokian Tyres.

La nivel global, Nokian Tyres mai operează o fabrică în Finlanda și una în Statele Unite. Uzina americană, inaugurată în 2020, este așteptată să ajungă până în 2027 la un sfert din producția globală de anvelope pentru autoturisme. Fabrica din Finlanda va reprezenta aproximativ 35% din producția totală după ce unitatea din România își va atinge capacitatea maximă.

„Împreună facem călătoriile mai sigure! Aplică acum online pentru unul din locurile de muncă disponibile sau depune-ți CV-ul la sediul fabricii Nokian Tyres Oradea, situată pe Str. Ogorului, nr. 36, Oradea. Online poți depune și o aplicație deschisă. Departamentul de Resurse Umane al Nokian Tyres împreună cu managerii de departamente analizează aplicațiile și selectează candidații pentru interviu. Durata procesului de recrutare poate varia. Pe parcursul întregului proces, candidații vor fi informați cu privire la stadiul aplicației lor”, arată un anunț de angajare publicat pe site-ul Nokian.

În trimestrul al treilea al acestui an, compania a raportat vânzări nete de 344,1 milioane de euro și un profit operațional de 21,8 milioane de euro, consolidând poziția fabricii din România ca un punct strategic în rețeaua globală de producție a Nokian Tyres.