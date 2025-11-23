Ziua a debutat cu Masa Rotundă Ministerială privind rolul Politicii de Coeziune în arhitectura noului buget al UE. În deschiderea evenimentului au luat cuvântul președintele României, Nicușor Dan, vicepreședinții executivi ai Comisiei Europene Roxana Mînzatu și Raffaele Fitto, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

La lucrările conferinței au participat oficiali internaționali, printre care Vladimir Bolea, viceprim-ministru și ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din Republica Moldova, Tomislav Donchev, viceprim-ministru și ministru al Inovațiilor și Creșterii Economice din Bulgaria, alături de alți miniștri și membri ai Parlamentului European. Evenimentul s-a bucurat și de prezența președintei Comitetului European al Regiunilor, Kata Tüttő.

Discuțiile au vizat consolidarea integrării strategice a investițiilor europene prin viitorul „Fond Unic” și Planurile de Parteneriat Naționale și Regionale, păstrând principiile fundamentale ale coeziunii: solidaritate, echitate teritorială și sprijin pentru dezvoltarea tuturor regiunilor.

Programul conferinței a continuat cu o sesiune plenară dedicată poziționării Politicii de Coeziune în noul peisaj bugetar, urmată de trei sesiuni paralele axate pe pilonii Economic, Social și Teritorial ai coeziunii.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, gazda conferinței la nivel înalt, a subliniat în intervenția sa finală necesitatea unei abordări unitare și ambițioase pentru viitorul politicii de coeziune: „Am demonstrat astăzi că Europa are energia și voința de a construi o Politică de Coeziune adaptată provocărilor unui deceniu marcat de transformări profunde. România pledează pentru o coeziune care nu doar reduce decalaje, ci generează valoare economică, inovație și reziliență în toate regiunile Uniunii. Viitorul buget european trebuie să ofere statelor membre atât predictibilitate, cât și flexibilitate — iar conferința de la București arată clar că există consens privind această direcție. Este un moment în care Europa poate dovedi că solidaritatea și competitivitatea nu sunt opuse, ci complementare. Iar România este pregătită să fie una dintre vocile ferme în acest sens.”

Concluziile conferinței au evidențiat un consens larg asupra necesității unei Politici de Coeziune puternice, orientate spre rezultate și adaptate noilor realități economice, sociale și geopolitice ale Uniunii Europene. Participanții au subliniat că, în contextul viitorului Cadru Financiar Multianual, coeziunea trebuie să rămână fundamentul solidarității europene și un instrument capabil să stimuleze competitivitatea, inovarea și tranziția către o economie verde și digitală.

S-a evidențiat importanța ca viitorul „Fond Unic” și noile Planuri de Parteneriat să integreze dimensiunea teritorială a politicii, să respecte principiul subsidiarității și să ofere statelor membre stabilitatea necesară implementării investițiilor pe termen lung. Oficialii europeni și naționali au convenit că simplificarea procedurilor și creșterea proporționalității sunt esențiale pentru eficiență, iar rezultatele vizibile și măsurabile la nivel local sunt cheia recâștigării încrederii cetățenilor în valoarea investițiilor europene.

Conferința a reafirmat că politica de coeziune trebuie să mențină capacitatea unică de a conecta obiectivele de competitivitate cu cele de convergență, răspunzând în același timp nevoilor de reziliență, securitate și pregătire pentru o Uniune extinsă. Principiile parteneriatului și guvernanța pe mai multe niveluri trebuie consolidate pentru a răspunde eficient provocărilor la toate nivelurile de intervenție.

Dezbaterile desfășurate la București au creat cadrul pentru o contribuție substanțială a statelor membre înaintea rundelor decisive de negocieri privind Cadrul Financiar Multianual 2028–2034. România și-a reafirmat astfel rolul activ și constructiv în definirea viitorului politicii, principalul pilon de investiții pe termen lung al Uniunii Europene.

Conferința „Cohesion 2027+” se înscrie în continuarea demersurilor României inițiate încă din 2024, în cadrul Grupului „Prietenii Coeziunii”, prin care statele membre promovează poziții comune pentru o Politică de Coeziune modernă, eficientă și capabilă să reducă decalajele regionale, sprijinind competitivitatea și reziliența Uniunii.

Comisia Europeană a prezentat, în 16 iulie și 3 septembrie 2025, pachetele de propuneri legislative și non-legislative privind Cadrul Financiar Multianual (CFM) pentru perioada 2028-2034, propunând un buget total de 1.984,894 miliarde euro (prețuri curente). La acestea se adaugă propunerea privind noile resurse proprii, menită să asigure finanțarea adecvată a priorităților din următorul buget european. CFM 2028-2034 este structurat în 4 piloni principali:

Coeziune economică, socială și teritorială, agricultură și securitate rurală și maritimă; Competitivitate, prosperitate și securitate; Europa Globală; Administrație.

Primul pilon centralizează toate fondurile și instrumentele cu management partajat, respectiv fondurile și instrumentele aferente Politicii de Coeziune, Politicii Agricole Comune, securității interne (migrație și gestionarea frontierelor), respectiv componenta pentru rambursarea împrumuturilor din cadrul NextGenerationEU.

Alocarea totală propusă: 1.062,220 mld. euro, din care 865,076 mld. euro pentru Fondul European de Coeziune, agricultură, dezvoltare rurală, pescuit și securitate maritimă (”Fondul”).

Obiectivele specifice ale Fondului sunt structurate în jurul a cinci piloni: prosperitate durabilă în toate regiunile UE; dezvoltarea capacităților de apărare și securitate; sprijinirea oamenilor, consolidarea societății și modelului social al UE; îmbunătățirea calității vieții în Uniune; protejarea drepturilor fundamentale, democrației și statului de drept.

Planurile de parteneriat național și regional (PPNR) reprezintă principala componentă care va fi finanțată din Fond și care include: politica de coeziune; Politica Agricolă Comună; politica comună în domeniul pescuitului; migrație, securitate și afaceri interne; și Fondul Social pentru Climă. PPNR vor stabili agenda de reforme și investiții pe care statele membre și le propun pe durata CFM 2028-2034 și vor conține: lista și descrierea măsurilor grupate în capitole și lista jaloanelor și țintelor cu data indicativă de realizare, precum și costurile estimate ale măsurilor.

Suma alocată României se ridică la aprox. 60,2 mld. euro, valoare ce include alocarea Fondului Social pentru Climă (FSC) de 4,6 mld. euro aferentă anilor 2028-2032, respectiv alocarea pentru fondurile de migrație, gestiunea frontierelor și securitate internă – aprox. 1 mld. euro.

În prezent, propunerile Comisiei sunt în curs de negociere la nivelul Consiliului UE și al Parlamentului European, cu Politica de Coeziune aflată în centrul discuțiilor strategice privind modul în care Europa își va orienta investițiile pentru a sprijini creșterea economică, reziliența și echitatea în următorii ani.