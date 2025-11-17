În cadrul discuțiilor, cele două părți au evaluat detaliile tehnice și administrative legate de cererea de plată pentru prima tranșă din ajutorul de stat. Această tranșă face parte dintr-o schemă cu o valoare totală de 99,5 milioane de euro, prin care Guvernul României sprijină dezvoltarea primei fabrici de anvelope cu emisii zero de CO₂ la nivel mondial. Fabrica din Oradea are o capacitate anuală planificată de 6 milioane de anvelope, iar producția poate fi suplimentată în funcție de evoluția cererii pe piața europeană.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că investiția Nokian Tyres confirmă capacitatea României de a atrage proiecte industriale majore și de a se poziționa ca un partener stabil pentru companiile orientate spre inovație și valoare adăugată.

„Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a primit astăzi, la Palatul Victoria, delegația Nokian Tyres condusă de Paolo Pompei, Președinte și CEO al companiei. Discuțiile au vizat stadiul investiției realizate la Oradea, cadrul de implementare a ajutorului de stat aprobat de Comisia Europeană, precum și potențialul pentru extinderi viitoare ale capacității de producție în România. În cadrul întrevederii au fost analizate detaliile tehnice și administrative privind cererea de plată aferentă primei tranșe din ajutorul de stat, parte a schemei în valoare totală de 99,5 milioane de euro, prin care Guvernul României sprijină dezvoltarea primei fabrici de anvelope cu zero emisii de CO₂ din lume. Fabrica are o capacitate anuală planificată de 6 milioane de anvelope, cu posibilitatea creșterii producției în funcție de evoluția cererii pe piața europeană”, a transmis Guvernul României într-o postare realizată pe Facebook.

Șeful executivului a explicat că ajutorul de stat acordat reprezintă un instrument prin care statul sprijină dezvoltarea economică reală, cu efecte directe precum creșterea veniturilor la buget, generarea de locuri de muncă stabile și consolidarea resurselor pentru comunitățile locale. De asemenea, premierul și-a exprimat dorința ca parteneriatul dintre statul român și companie să aducă rezultate consistente și durabile pentru economia națională.

„Această investiție confirmă capacitatea României de a atrage proiecte industriale majore și de a fi un partener de încredere pentru companiile care inovează și creează valoare adăugată. Ajutorul de stat pe care îl acordăm este un instrument prin care susținem dezvoltarea economică reală: venituri suplimentare la bugetul de stat, locuri de muncă stabile pentru români și resurse noi pentru comunitățile locale. Ne dorim ca această colaborare să genereze rezultate solide și durabile pentru economia națională”, a transmis Ilie Bolojan.

Postarea poate fi vizualizată aici.