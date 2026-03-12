Ilie Bolojan a spus că, în cazul în care un partid din coaliție nu este mulțumit de modul în care funcționează alianța de guvernare, are posibilitatea de a iniția o moțiune de cenzură.

În același timp, el a subliniat că stabilitatea politică rămâne un element esențial, indiferent cine ocupă funcția de premier sau face parte din guvern, mai ales în contextul actual.

„Cred că de câteva luni de zile aveți acest tip de discuții. Am răspuns de nenumărate ori la aceste întrebări. Cea mai importantă miză este să avem acest buget adoptat, un buget responsabil, făcut în mod corect pentru România, pentru că este baza funcționării țării noastre, este un semnal pentru piețe, pentru companii. În condițiile în care un partid din coaliție nu este mulțumit de modul de funcționare a coaliției, are posibilitatea să inițieze moțiuni de cenzură. Indiferent cine este premier și cine este în guvernare, trebuie să fim conștienți că stabilitatea politică este un element important, mai ales în astfel de vremuri”, a spus Bolojan într-o conferință de presă.

Ilie Bolojan a comentat și anunțul PSD privind depunerea unor amendamente la proiectul de buget în timpul dezbaterilor din Parlament. Potrivit premierului, apariția unor astfel de propuneri este normală în procedura parlamentară, deoarece în fiecare an parlamentarii și grupurile parlamentare vin cu modificări la proiectul de buget.

Șeful Guvernului a explicat că aceste amendamente nu vor crea probleme dacă se încadrează într-o anvelopă financiară rezonabilă. În schimb, dacă propunerile ar genera dezechilibre majore, există riscul repetării unor greșeli din anii trecuți, când au fost construite bugete nerealiste. În astfel de situații, veniturile au fost supraestimate, iar cheltuielile au fost calculate la un nivel care nu acoperea întregul an bugetar.

„În mod normal, în timpul dezbaterilor parlamentare, apar propuneri de amendamente la buget. Așa cum s-a întâmplat în fiecare an, parlamentarii, grupurile parlamentare, vor veni cu propuneri de modificare. Aceste propuneri dacă sunt într-o anvelopă rezonabilă nu creează probleme la buget. Dacă se creează dezechilibre majore, nu facem decât să repetăm greșeala din anii trecuți, să contruim în loc de bugete realiste, bugete care nu se bazează pe estimări corecte, în care veniturile au fost supradimenzionate și cheltuielile calculate la un nivel care nu acopereau cele 12 luni ale anului”, a mai spus Bolojan.

Premierul a mai precizat că, prin proiectul de buget, sumele destinate sprijinirii persoanelor vârstnice au fost incluse direct în bugetul de stat. Acest lucru a fost necesar deoarece anul trecut o parte dintre aceste cheltuieli au fost acoperite din fonduri europene, soluție care nu a mai fost disponibilă în același mod.

Pentru alte forme de sprijin social există însă posibilitatea utilizării fondurilor din Fondul Social European, ceea ce ar permite finanțarea unor servicii sociale din bani europeni. În situațiile în care acest lucru nu este posibil, Guvernul a alocat resurse direct din bugetul de stat. Potrivit premierului, toate cheltuielile Ministerului Muncii legate de proiectele aflate deja în desfășurare sunt acoperite prin actualul proiect de buget.