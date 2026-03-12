Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că Executivul a aprobat prelungirea schemei de sprijin pentru transportatori. Potrivit acestuia, măsura prevede compensarea creșterii prețului la motorină pentru carburantul achiziționat până la sfârșitul anului 2026.

Oficialul a transmis că decizia a fost adoptată în contextul incertitudinilor economice și al evoluțiilor de pe piețele energetice. Ministrul a arătat că statul trebuie să rămână alături de mediul de afaceri în perioadele dificile.

Alexandru Nazare a explicat că schema de sprijin urmărește să ofere stabilitate unui sector considerat esențial pentru economie. Potrivit ministrului, mecanismul aprobat presupune acordarea unui grant de 85 de bani pentru fiecare litru de motorină.

Conform informațiilor prezentate de ministrul Finanțelor, peste 6.200 de operatori economici ar urma să beneficieze de această schemă. Valoarea totală estimată a sprijinului depășește 650 de milioane de lei.

Alexandru Nazare a declarat că măsura este menită să protejeze competitivitatea companiilor românești. El a explicat că sectorul transporturilor este afectat de volatilitatea piețelor energetice.

Ministrul a menționat că tensiunile geopolitice pot influența rutele globale de transport și costurile logistice. În acest context, sprijinul acordat transportatorilor ar trebui să contribuie la stabilitatea activității companiilor.

„În perioade de incertitudine economică, una dintre cele mai importante responsabilități ale statului este să rămână alături de mediul de afaceri. De aceea, am aprobat azi în Guvern prelungirea schemei de sprijin pentru transportatori, prin compensarea creșterii prețului la motorină pentru carburantul achiziționat până la finalul anului 2026. Este o măsură concretă, menită să ofere stabilitate într-un sector esențial pentru economie. Prin acest mecanism, peste 6.200 de operatori economici vor beneficia de un sprijin estimat la peste 650 de milioane de lei, sub forma unui grant de 85 de bani pentru fiecare litru de motorină. Într-un context marcat de volatilitatea piețelor energetice și de tensiuni geopolitice care afectează rutele globale de transport, este important să protejăm competitivitatea companiilor românești”, a transmis ministrul Finanțelor.

Ministrul Finanțelor a afirmat că efectele schemei nu se limitează doar la sectorul transporturilor. Potrivit acestuia, beneficiile se transmit către mai multe domenii ale economiei. Printre acestea se numără companiile de logistică și distribuție.

De asemenea, producătorii și exportatorii români ar putea fi influențați de stabilitatea costurilor de transport.

Oficialul a menționat și întreprinderile mici și mijlocii, comercianții și industria prelucrătoare. Alexandru Nazare a explicat că stabilitatea costurilor de transport poate contribui la menținerea unor prețuri mai echilibrate. În același timp, acest lucru ar putea asigura o aprovizionare mai stabilă pentru consumatori.

Ministrul Finanțelor a arătat că susținerea mediului de afaceri în perioade dificile reprezintă o investiție în stabilitatea economiei. El a adăugat că autoritățile trebuie să utilizeze resursele bugetare într-un mod responsabil pentru a menține competitivitatea economiei românești.