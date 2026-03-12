Premierul Ilie Bolojan a avut joi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, aflat în vizită oficială în România. În cadrul discuțiilor, oficialii au abordat mai multe proiecte de cooperare, printre care realizarea unui pod peste Dunăre între Orlivka și Isaccea, funcționarea liniei directe de cale ferată Kiev – București și deschiderea unor puncte comune de trecere a frontierei.

Bolojan a salutat semnarea declarației de Parteneriat Strategic dintre România și Ucraina, subliniind că aceasta va consolida relația bilaterală și va crea o bază solidă pentru dezvoltarea proiectelor comune.

Premierul român a mai transmis respectul său și al Guvernului României pentru curajul de care Ucraina și poporul ucrainean au dat dovadă în contextul războiului.

„Vă asigur de respectul meu şi al Guvernului României pentru rezilienţa, curajul şi tenacitatea de care Ucraina şi poporul ucrainean au dat dovadă în această perioadă, având în vedere condiţiile dificile în care duceţi acest război”, a afirmat Ilie Bolojan.

Președintele Zelenski a mulțumit României pentru sprijinul acordat poporului ucrainean încă din primele zile ale conflictului și a subliniat că Parteneriatul Strategic va întări colaborarea multidimensională între cele două state.

Întâlnirea a abordat cooperarea în domeniile militar, economic, energetic și de transport, evidențiind importanța interconectărilor dintre România și Ucraina.

Guvernul României a precizat că discuțiile au inclus proiectele de interconectare electrică, oportunitățile oferite de proiectul Coridorul Vertical și resursele de hidrocarburi din Marea Neagră.

În domeniul transporturilor, oficialii au analizat posibilitățile de colaborare pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, feroviare și navale, subliniind beneficiile unei interconectări mai bune.

În acest context, au fost discutate oportunitățile concrete de construire a podului peste Dunăre între Orlivka și Isaccea, funcționarea liniei directe de cale ferată Kiev – București și deschiderea punctelor comune de trecere a frontierei.

Ilie Bolojan și Volodimir Zelenski au evaluat și posibilitățile de cooperare pentru reconstrucția Ucrainei, inclusiv folosirea mecanismelor de finanțare europeană și investiții strategice în cadrul frontierei estice prin proiectul EastInvest.

De asemenea, au fost abordate proiectele comune în industria de apărare, printre care construirea de drone în România folosind expertiză ucraineană, cu sprijinul Programului SAFE.

Premierul român a subliniat importanța respectării drepturilor minorității române din Ucraina, inclusiv dreptul la educație în limba română și libertatea religioasă, menționând disponibilitatea Guvernului de a sprijini renovarea școlilor frecventate de copiii etnicilor români.

„Comunitatea românească din Ucraina şi cea ucraineană din România sunt punţi de legătură între ţările noastre”, a afirmat Ilie Bolojan.

În replică, Zelenski a dat asigurări că nicio școală din comunitățile românești din Ucraina nu va fi închisă și a sprijinit celebrările anuale ale Zilei Limbii Române în Ucraina, începând cu data de 31 august.

La întrevedere au participat, din partea Guvernului României, vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru, șeful Cancelariei Prim-Ministrului Mihai Jurca, consilierul de stat Luminița Odobescu, secretarul de stat în MAE Ana-Cristina Tinca și ambasadorul României în Ucraina, Victor Micula.