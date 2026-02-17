Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu acordat marți seară la TVR Info, că nu mai este nevoie de armonizări suplimentare în coaliție după acordul privind reformele și măsurile economice.

El a subliniat că discuțiile recente au vizat identificarea unor economii bugetare pentru a crea spațiu fiscal necesar investițiilor, nu aplicarea unor tăieri directe.

Bolojan a explicat că ședința coaliției a fost una lungă și s-a încheiat cu concluzii clare asupra direcției de urmat. Potrivit acestuia, unele teme apărute în spațiul public, precum norma de hrană pentru militari, au fost doar ipoteze analizate la propunerea Ministerului Finanțelor și nu decizii finale.

Premierul a precizat că nu este vorba despre reduceri generalizate, ci despre audituri de personal care să identifice unde există structuri supradimensionate.

În opinia sa, astfel de verificări sunt normale, deoarece cheltuielile cresc anual, iar statul trebuie să își gestioneze eficient resursele.

„Nu mai este nevoie de armonizare (în coaliție – n.red.) pe ce s-a convenit, a fost o discuție destul de lungă închisă astăzi. E adevărat că ieri au fost luate în calcul și alte aspecte care țin de realizarea unor economii la cheltuielile de bază, ca să existe spații fiscale pentru a susține investițiile anul acesta. Inclusiv discuții de norma de hrană (pentru militari – n.red.) a fost doar o discuție de analiză. Au fost discutate la propunerea Ministerului de Finanțe, au fost ipoteze de lucru. Nu e vorba de tăieri, ci audit de personal, unde există posibilitate de reduceri, unde personalul e supradimensionat, e normal să faci aceste reduceri, pentru că ele cresc an de an”, a explicat Ilie Bolojan.

Premierul a declarat că obiectivul principal este reducerea anvelopei cheltuielilor salariale prin ajustarea grilelor de personal, în funcție de numărul de locuitori și de nevoile reale ale fiecărei administrații.

El a explicat că acolo unde personalul este dimensionat corect nu vor exista schimbări, însă acolo unde există surplus vor fi operate ajustări, în urma unor evaluări riguroase.

Ilie Bolojan a indicat că auditul va viza mai multe domenii importante, inclusiv ministerele de Interne, Apărare, Sănătate și Cultură.

El a adăugat că sectorul educației preuniversitare, unde au fost deja făcute economii de personal, va fi luat în calcul în analiza generală.

Diferența până la o reducere de aproximativ 10% a cheltuielilor salariale ar urma să fie obținută prin măsurile care vor fi implementate în perioada următoare.

(Vorbim de reducerea cu 10% a cheltuielilor?) „E vorba de reducerea cheltuielilor salariale ca să avem efect. Prin grilele care țin cont de numărul de locuitori ai fiecărei administrații, ca aceste grile să fie reduse. Unde personalul e corect calculat rămâne așa, o treime, acolo unde personalul este supradimensionat, nu. Va fi un audit în perioada următoare. Sunt patru ministere: Interne, Apărare, Sănătate și Cultură sunt domeniile, pentru că pe partea de Educație, în zona de preuniversitar sau unde s-au făcut economii de personal, acestea vor fi luate în calcul, iar cele care se vor face acum vor reprezenta diferența de până la 10%”, a adăugat Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a subliniat că nu este vorba despre o tăiere uniformă de 10%, ci despre o ajustare a cheltuielilor salariale adaptată fiecărui domeniu.

Ilie Bolojan a arătat că, în sectorul cultural, unde salariile au o pondere redusă, nu există spațiu pentru reduceri semnificative de personal.

În domeniul ordinii publice, premierul a explicat că economiile nu vor veni din disponibilizări, ci din creșterea vârstei de pensionare, măsură pe care a descris-o drept inevitabilă.

Ilie Bolojan a atras atenția asupra presiunilor demografice, menționând că generațiile care ies la pensie sunt mult mai numeroase decât cele care intră pe piața muncii.

El a avertizat că acest dezechilibru va crea probleme de sustenabilitate bugetară, subliniind că acestea sunt realități obiective, independente de opțiunile politice ale unui guvern.