Înmatriculările de autoturisme noi în România au înregistrat în septembrie 2025 o creștere puternică de aproape 39% față de aceeași lună a anului trecut, ajungând la 12.463 de unități. Aceasta vine după o perioadă mai dificilă pe primele nouă luni, când totalul autoturismelor noi înmatriculate a scăzut cu peste 6% comparativ cu perioada similară din 2024, atingând 108.306 unități față de 115.509 unități anul trecut.

Și piața de autoturisme second-hand înmatriculate pentru prima dată în România a înregistrat o evoluție pozitivă. În septembrie 2025, volumul acestora a ajuns la 32.295 unități, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 13% față de septembrie 2024. Pe ansamblul primelor nouă luni, înmatriculările de mașini second-hand au crescut cu aproape 10%, ajungând la 262.869 de unități, comparativ cu 239.066 unități în aceeași perioadă a anului trecut.

Cumpărarea unei mașini second-hand poate fi o provocare, mai ales când nu cunoști istoricul vehiculului. Pentru a evita surprize neplăcute, este foarte important să verifici atent trecutul automobilului înainte de a semna orice act.

De la accidente, daune ascunse sau probleme administrative, până la kilometraj modificat, verificarea istoricului unei mașini poate salva timp și bani și te ajută să faci o achiziție în siguranță.

În primul rând, trebuie să afli dacă mașina a fost implicată în accidente, ce reparații majore a suferit și dacă toate reviziile au fost efectuate la timp. Există platforme online și servicii specializate care permit verificarea daunelor, a eventualelor datorii sau probleme administrative.

Kilometrajul este un alt element de urmărit cu atenție. Este important să compari valoarea afișată cu starea generală a mașinii, pentru a identifica eventualele încercări de manipulare. Starea tehnică a vehiculului nu trebuie neglijată: motorul, cutia de viteze, sistemul de frânare, suspensia și anvelopele trebuie verificate, iar dacă nu ai cunoștințe tehnice, este recomandat să mergi cu un mecanic de încredere.

Pe partea legală și administrativă, trebuie să te asiguri că toate actele mașinii sunt în regulă, de la certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a vehiculului, până la ITP. De asemenea, trebuie verificat dacă mașina nu are amenzi, sechestru sau alte probleme juridice care ar putea complica tranzacția.

Pentru a evita surprize neplăcute, primul pas este verificarea seriei de șasiu (VIN) — codul unic al vehiculului care permite identificarea istoricului real. Poți obține un raport detaliat prin servicii specializate precum autoDNA, care oferă informații despre accidente, citiri reale sau modificate de kilometraj, schimburi de proprietari și daune ascunse.

Un alt instrument foarte util este platforma RAR Auto Pass, administrată de Registrul Auto Român. Prin această aplicație se pot verifica date precum kilometrajul real înregistrat la ITP, eventualele daune înregistrate în România și inspecțiile tehnice.

Începând cu 1 decembrie 2024, serviciul de verificare istoricului la RAR are un cost de 42 lei.

Pe lângă acestea, poți apela la rapoarte VIN de la alți furnizori internaționali, cum ar fi VINCheckExpert sau VinWiser, care adună date din baze de date globale. Raportul VIN oferă informații despre istoricul mașinii: accidente, potențiale furturi, service-uri, rechemări de siguranță și altele.

De asemenea, platforme locale precum VerificaMasina.ro sau AboutCars.ro, care colaborează cu Cebia (un furnizor de date cu experiență), îți permit să generezi rapoarte cu detalii despre daune, kilometraj și numărul de proprietari anteriori.

Cumpărătorii de mașini second-hand pot verifica istoricul unui vehicul prin intermediul certificatului RAR Auto-Pass, un instrument digital care oferă informații detaliate despre istoricul mașinii și starea sa tehnică. Acest document ajută la luarea unei decizii informate și reduce riscul unor surprize neplăcute după achiziție.

Certificatul poate fi emis atât pentru cumpărător, cât și pentru vânzător, prin introducerea în aplicația digitală a numărului de identificare al vehiculului (VIN) și a unor date minime despre solicitant, necesare pentru emiterea facturii și a documentului. În situația în care un anumit VIN nu are mențiuni în bazele de date RAR, utilizatorul primește gratuit un certificat de negație, care confirmă că nu există informații înregistrate despre vehicul.

Dacă sistemul identifică date despre mașină, solicitantul este redirecționat către pagina de plată, iar după confirmarea acesteia, certificatul este transmis prin email. De asemenea, documentul poate fi descărcat direct din platforma RAR Auto-Pass imediat după efectuarea plății sau ulterior, pe durata celor 60 de zile de valabilitate a certificatului.

Seria de șasiu, cunoscută și ca VIN (Vehicle Identification Number), este un cod unic de identificare al fiecărui vehicul și se găsește în mai multe locuri pe mașină. Cele mai comune locații sunt: pe parbriz, în partea stângă, vizibil din exterior; pe plăcuța de identificare aflată pe portiera șoferului sau pe cadrul ușii; pe caroserie, de obicei în compartimentul motor; și în documentele mașinii, precum certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a vehiculului.