Punctele de penalizare se șterg singure după 6 luni de la data în care ai greșit, dacă nu mai faci alte abateri în această perioadă.

Dacă un șofer adună 15 puncte de penalizare, i se suspendă dreptul de a conduce 30 de zile. Dacă se face plângere împotriva procesului-verbal care a dat punctele ce duc la totalul de 15 puncte, atunci termenul de ștergere a punctelor se oprește automat pentru toate punctele incluse în acel cumul.

Această suspendare durează de la înregistrarea plângerii până când instanța ia decizia finală: fie plângerea este respinsă, fie este parțial admisă, dar sancțiunea rămâne valabilă.

Potrivit Codului Rutier, primești 2 puncte de penalizare dacă:

folosești greșit farurile când întâlnești un alt autovehicul;

folosești telefonul mobil fără „mâini libere”;

nu porți centura de siguranță sau căștile de protecție;

depășești viteza maximă cu 10-20 km/h;

intrarea pe drumuri unde este interzis accesul;

refuzi să arăți polițistului actele sau să-i permiți verificarea vehiculului.

3 puncte de penalizare dacă:

depășești viteza maximă cu 21-30 km/h;

intrarea într-o intersecție blocată;

opri pe banda de urgență a autostrăzii sau pe drumuri expres/naționale, fără motiv.

4 puncte de penalizare dacă:

nu respecți regulile dacă vehiculul tău s-a stricat sau a rămas în pană.

nu oprești la indicatorul STOP.

depășești viteza maximă cu 31-40 km/h;

circuli fără lumini sau semnalizare pe timp de noapte, ceață, ninsoare sau ploaie torențială.

6 puncte de penalizare dacă:

refuzi verificarea sau imobilizarea vehiculului;

ignori semnalele polițistului la trecerile de cale ferată;

depășești viteza maximă cu 41-50 km/h;

conduci un vehicul fără plăcuțe de înmatriculare/înregistrare;

ignori indicatoarele de trecere la nivel cu calea ferată sau de oprire la treceri de cale ferată.

Poți obține istoricul sancțiunilor rutiere online, pe Portalul MAI sau pe ghișeul.ro. Documentul este gratuit și electronic. Aceste istorice, semnate cu semnătură electronică, sunt considerate documente oficiale, potrivit Poliției Române.

Atenție! Documentul este valabil doar online. Dacă îl printezi, își pierde certificarea de autenticitate.

Dacă ai permis de conducere din România, te autentifici pe ghiseul.ro sau îți faci un cont în HUB, completând datele cerute. Pentru a-ți confirma identitatea, trebuie să mergi o singură dată la un ghișeu Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

După ce îți validezi contul, mergi la secțiunea „servicii” și alegi motivul solicitării din listă. Cererea se va completa automat cu datele tale, iar sistemul va genera istoricul sancțiunilor, semnat electronic.

Poți vizualiza istoricul online fără să fie nevoie să-l descarci sau să-l tipărești. Dacă vrei documentul fizic, te poți duce la orice serviciu rutier din cadrul poliției județene.