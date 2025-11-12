Bulgaria a ajuns să aibă o putere de cumpărare mai mare decât România și chiar Grecia. În schimb, Ungaria condusă de Viktor Orban rămâne pe ultimul loc în Uniunea Europeană.

Puterea de cumpărare arată cât de multe bunuri și servicii poți cumpăra cu aceeași sumă de bani în diferite țări. Asta înseamnă că, dacă două persoane au același salariu, cea care trăiește într-o țară cu prețuri mai mici poate cumpăra mai multe lucruri și, deci, are un trai mai bun.

Ultimele date arată că puterea de cumpărare în Bulgaria este de 13.079 euro, puțin peste România, care are 13.023 euro. Grecia are 12.436 euro, ceea ce arată cât de repede a crescut economia Bulgariei de când a intrat în UE în 2007, alături de România.

În Balcani, țările care nu fac parte din UE au o putere de cumpărare mult mai mică. În Europa Centrală, Bulgaria stă mai bine decât Slovacia (11.433 euro) și Ungaria (11.999 euro), Ungaria fiind pe ultimul loc în UE.

Diferențele în UE sunt mari: Luxemburg are cea mai mare putere de cumpărare, 38.581 euro, iar Ungaria cea mai mică, 11.999 euro. Asta înseamnă o diferență de 26.582 euro între țara cu traiul cel mai scump și cea cu traiul cel mai ieftin.

Anul trecut, salariul mediu anual pentru angajaţii cu normă întreagă în Uniunea Europeană a fost de 39.800 euro, în creștere cu 5,2% față de 2023, când era 37.800 euro, ne arată datele Eurostat.

Cele mai mici salarii medii au fost în:

Bulgaria: 15.400 euro

Grecia: 18.000 euro

Ungaria: 18.500 euro

Slovacia: 20.287 euro

România: 21.108 euro (față de 18.093 euro în 2023)

Cele mai mari salarii medii au fost în:

Luxemburg: 83.000 euro

Danemarca: 71.600 euro

Irlanda: 61.100 euro

În septembrie 2025, salariul mediu net în România a fost 5.443 lei, în creștere cu 56 lei (+1%) față de august. Salariul mediu brut a fost 9.078 lei, cu 76 lei (+0,8%) mai mult decât luna trecută, ne arată datele INS.

Cele mai mari salarii nete au fost în:

Extracția petrolului și gazelor naturale – 12.433 lei

Servicii IT și tehnologia informației – 12.136 lei

Fabricarea produselor din cocs și prelucrarea țițeiului – 11.568 lei

Informații și comunicații – 10.717 lei

Transporturi aeriene – 10.602 lei

Activități de editare – 10.166 lei

Cele mai mici salarii nete au fost în: