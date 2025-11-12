Bulgaria a depășit România la puterea de cumpărare
Bulgaria a ajuns să aibă o putere de cumpărare mai mare decât România și chiar Grecia. În schimb, Ungaria condusă de Viktor Orban rămâne pe ultimul loc în Uniunea Europeană.
Puterea de cumpărare arată cât de multe bunuri și servicii poți cumpăra cu aceeași sumă de bani în diferite țări. Asta înseamnă că, dacă două persoane au același salariu, cea care trăiește într-o țară cu prețuri mai mici poate cumpăra mai multe lucruri și, deci, are un trai mai bun.
Ultimele date arată că puterea de cumpărare în Bulgaria este de 13.079 euro, puțin peste România, care are 13.023 euro. Grecia are 12.436 euro, ceea ce arată cât de repede a crescut economia Bulgariei de când a intrat în UE în 2007, alături de România.
În Balcani, țările care nu fac parte din UE au o putere de cumpărare mult mai mică. În Europa Centrală, Bulgaria stă mai bine decât Slovacia (11.433 euro) și Ungaria (11.999 euro), Ungaria fiind pe ultimul loc în UE.
Diferențele în UE sunt mari: Luxemburg are cea mai mare putere de cumpărare, 38.581 euro, iar Ungaria cea mai mică, 11.999 euro. Asta înseamnă o diferență de 26.582 euro între țara cu traiul cel mai scump și cea cu traiul cel mai ieftin.
Românii, printre cei mai prost plătiți angajați din UE
Anul trecut, salariul mediu anual pentru angajaţii cu normă întreagă în Uniunea Europeană a fost de 39.800 euro, în creștere cu 5,2% față de 2023, când era 37.800 euro, ne arată datele Eurostat.
Cele mai mici salarii medii au fost în:
- Bulgaria: 15.400 euro
- Grecia: 18.000 euro
- Ungaria: 18.500 euro
- Slovacia: 20.287 euro
România: 21.108 euro (față de 18.093 euro în 2023)
- Cele mai mari salarii medii au fost în:
- Luxemburg: 83.000 euro
- Danemarca: 71.600 euro
- Irlanda: 61.100 euro
Unde se încasează cele mai mari și cele mai mici salarii nete din România?
În septembrie 2025, salariul mediu net în România a fost 5.443 lei, în creștere cu 56 lei (+1%) față de august. Salariul mediu brut a fost 9.078 lei, cu 76 lei (+0,8%) mai mult decât luna trecută, ne arată datele INS.
Cele mai mari salarii nete au fost în:
- Extracția petrolului și gazelor naturale – 12.433 lei
- Servicii IT și tehnologia informației – 12.136 lei
- Fabricarea produselor din cocs și prelucrarea țițeiului – 11.568 lei
- Informații și comunicații – 10.717 lei
- Transporturi aeriene – 10.602 lei
- Activități de editare – 10.166 lei
Cele mai mici salarii nete au fost în:
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – 3.446 lei
- Prelucrarea lemnului și produse din lemn – 3.746 lei
- Tăbăcirea și finisarea pielii, încălțăminte și marochinărie – 3.795 lei
- Fabricarea produselor textile – 3.937 lei
- Poștă și curierat – 3.938 lei
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.