Conform comunicatului ANPIS, cea mai mare parte a fondurilor – aproape 1,3 miliarde de lei – a fost alocată pentru plata alocațiilor de stat destinate celor 3.526.790 de copii beneficiari.

Totodată, pentru 145.953 de persoane care primesc indemnizația pentru creșterea copilului, au fost virate peste 582 de milioane de lei.

Alocația de stat pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani (sau până la 3 ani în cazul copiilor cu handicap) este în prezent de 794 de lei pe lună, în timp ce pentru copiii cu vârsta între 2 și 18 ani cuantumul este de 323 de lei lunar.

Aceleași sume se acordă și tinerilor care au împlinit 18 ani și continuă studiile liceale sau profesionale.

ANPIS a mai anunțat că, începând cu 15 noiembrie, agențiile teritoriale vor vira peste 590 de milioane de lei pentru drepturile aferente celor 934.702 persoane cu dizabilități.

Începând din 20 noiembrie, vor fi efectuate plățile pentru alte tipuri de beneficii sociale – printre acestea se numără alocația lunară de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA, indemnizația lunară de hrană pentru pacienții cu TBC, alocația de plasament și venitul minim de incluziune.

În total, în luna octombrie au fost sprijinite 3.747.000 de persoane, iar sumele totale depășesc 1,926 miliarde de lei.

Indemnizația pentru creșterea copilului reprezintă 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani, cu un prag minim și maxim stabilit prin lege.

În 2025, valoarea minimă este de 1.651 de lei, iar cea maximă de 8.500 de lei brut pe lună.

În plus, părinții care revin la muncă înainte de încheierea concediului de creștere a copilului pot beneficia de stimulentul de inserție.

Acesta se acordă la cerere, iar valoarea depinde de momentul întoarcerii la serviciu:

dacă părintele revine la muncă înainte ca copilul să împlinească 6 luni (sau 1 an pentru copiii cu dizabilități), suma este de 1.500 de lei lunar;

dacă reîntoarcerea are loc după această perioadă, stimulentul este de 650 de lei lunar.

Dreptul la stimulent începe din ziua următoare reluării activității, dacă cererea este depusă în cel mult 30 de zile de la acea dată.

În luna octombrie, pentru 74.806 beneficiari de stimulent de inserție, ANPIS a virat peste 59 de milioane de lei.

Amintim că, începând cu 1 august 2025, se aplică o contribuție la sănătate (CASS) de 10%, reținută lunar din sumele nete acordate pentru anumite beneficii.

Această modificare se aplică inclusiv pentru alocațiile și indemnizațiile de creștere a copilului, conform noilor reglementări fiscale.

Potrivit instituției, măsurile asigură un cadru unitar de plată și o mai bună gestionare a fondurilor de asistență socială, menținând continuitatea sprijinului acordat familiilor și persoanelor aflate în dificultate.