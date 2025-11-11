O nouă inițiativă legislativă depusă la Senat propune suspendarea subvențiilor acordate partidelor politice de la bugetul de stat pentru anii 2026 și 2027, urmând ca banii economisiți să fie utilizați în scopuri sociale.

Proiectul are ca obiectiv „consolidarea fiscală și redirecționarea resurselor bugetare către domenii prioritare de interes public, precum sănătatea, educația și protecția socială”, potrivit expunerii de motive.

Inițiativa prevede o suspendare limitată, pe o perioadă de doi ani, a alocărilor financiare destinate activităților politice. În viziunea inițiatorului, această decizie ar reprezenta un pas necesar într-un context bugetar dificil, în care statul are nevoie să își reorienteze resursele către domenii cu impact direct asupra cetățenilor.

Autorul proiectului susține că sumele acordate partidelor s-au majorat semnificativ în ultimii ani, atingând aproape 230 de milioane de lei în 2025, o valoare care, deși legală, ar fi „generator de nemulțumire socială”.

Economiile rezultate din această măsură sunt estimate la peste 650 de milioane de lei în total pentru cei doi ani vizați. Fondurile astfel eliberate ar urma să fie folosite pentru reabilitarea infrastructurii spitalicești, pentru programe educaționale și burse sociale, dar și pentru măsuri de sprijin destinate familiilor cu venituri reduse.

Proiectul de lege este înregistrat la Senat și se află în faza de obținere a avizelor consultative. Documentul a fost transmis către Consiliul Legislativ, Consiliul Economic și Social, Curtea de Conturi și Guvern, care vor emite puncte de vedere privind oportunitatea și impactul financiar al propunerii.

După primirea acestor avize, proiectul va fi analizat în comisiile de specialitate, urmând ca raportul final să fie supus votului în plenul Senatului.

Conform datelor publicate de Expert Forum, în primele nouă luni ale anului 2025, partidele au încasat 173 de milioane de lei sub formă de subvenții, iar până la finalul anului suma totală ar urma să ajungă la 284 de milioane de lei.

Cea mai mare parte din aceste fonduri, aproximativ 53%, adică 92 de milioane de lei, a fost cheltuită pentru „presă și propagandă”. Alte 10% (18 milioane de lei) au fost utilizate pentru plata personalului, iar 7% (12 milioane de lei) pentru investiții în bunuri mobile și imobile.

Cele mai mari sume au revenit Partidului Social Democrat (57 milioane lei) și Alianței pentru Unirea Românilor (34 milioane lei), urmate de Partidul Național Liberal (31 milioane lei) și Uniunea Salvați România (22 milioane lei). Alte formațiuni, precum S.O.S. România, Partidul Oamenilor Tineri, PMP și Forța Dreptei, au primit între 659 de mii și 14 milioane de lei. Mai exact, S.O.S România a primit 14 milioane de lei, POT 12 milioane, PMP 736.000 de lei, iar Forța Dreptei 659.000 de lei.

PSD a cheltuit între ianuarie și august 75,8 milioane de lei. Din această sumă, 61,4 milioane de lei au fost direcționate către „presă și propagandă”. Alte cheltuieli au inclus 4,4 milioane de lei pentru „personal”, peste 2 milioane de lei pentru consultanță politică și 2,6 milioane de lei pentru sondaje de opinie.

AUR a raportat cheltuieli de 31 de milioane de lei în aceeași perioadă. Cea mai mare parte, 16 milioane de lei, a fost pentru „presă și propagandă”. Alte sume includ 2,4 milioane de lei pentru „activități cu caracter politic”, 2 milioane de lei pentru „deplasări în țară și în străinătate”, 1,2 milioane de lei pentru „investiții imobiliare” și 1,6 milioane de lei pentru „personal”.

USR s-a clasat pe locul trei la cheltuieli, cu 24,7 milioane de lei. Aproape 5 milioane au mers spre „presă și propagandă”, 7,5 milioane de lei către „personal” și 1,7 milioane de lei pentru „chirii și utilități sedii”.

PNL a folosit suma de 28 de milioane de lei din subvenții. Din aceștia, 10 milioane au fost alocați pentru „investiții imobiliare”, 9,1 milioane pentru „presă și propagandă” și 2,6 milioane pentru „personal”.

SOS România a raportat 9,3 milioane de lei cheltuiți. Dintre aceștia, 3,5 milioane au fost pentru „activități cu caracter politic”, 1,2 milioane pentru „deplasări” și câte 1 milion pentru transport, chirii, utilități și personal.

Partidul Oamenilor Tineri (POT) a înregistrat 3,1 milioane de lei cheltuiți. Jumătate din această sumă, adică 1,5 milioane de lei, a mers pentru „consultanță politică”. Alte cheltuieli ale partidului includ 430.000 de lei pentru „activități cu caracter politic” și 266.000 de lei pentru investiții.