Din cuprinsul articolului Senatul elimină indemnizația compensatorie pentru judecătorii CCR

Comisia juridică a Senatului a aprobat luni, cu majoritate de voturi, raportul favorabil asupra proiectului de lege care propune abrogarea articolului din legislația actuală prin care judecătorii Curții Constituționale beneficiază, la încetarea mandatului, de o indemnizație compensatorie echivalentă cu „indemnizaţia netă de 6 luni de activitate”.

Potrivit prevederilor în vigoare, această sumă este acordată atât în cazul finalizării mandatului, cât și în situațiile în care judecătorul este nevoit să renunțe la funcție din motive de sănătate. Eliminarea acestui beneficiu a fost justificată de inițiatori prin necesitatea corectării diferențelor majore de tratament între diferite categorii profesionale din sistemul public.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, unul dintre inițiatorii proiectului, a declarat că măsura are la bază dorința de a restabili echitatea între magistrați și restul angajaților din sectorul bugetar.

„A fost acelaşi motiv al echităţii, până la urmă. La momentul la care noi am iniţiat acest proiect de lege era discuţia în spaţiul public cu privire la indemnizaţia suplimentară pe care o pot încasa cei care se pensionează, care pleacă din Curtea Constituţională. Eu consider că, pe acelaşi principiu pe care se merge şi pe proiectul de lege cu pensiile magistraţilor, trebuie să fie o oarecare echitate şi în această zonă. Prea multe beneficii cred că afectează foarte mult societatea românească oricum foarte agitată din mai multe puncte de vedere”, a explicat Abrudean.

În opinia acestuia, eliminarea indemnizației nu afectează independența judecătorilor CCR, ci contribuie la restabilirea încrederii publice în instituțiile statului.

„Cred că e bine să rezolvăm aceste probleme pe care le-am anunţat, le-am oarecum promis, pentru că e vorba, încă o dată, de credibilitate. E nevoie de recâştigarea încrederii şi cred că o facem prin fapte”, a mai spus președintele Senatului.

Întrebat dacă se are în vedere o lege distinctă pentru reglementarea pensiilor judecătorilor constituționali, în contextul în care proiectul privind pensiile magistraților nu include această categorie, Mircea Abrudean a precizat că decizia va fi luată la nivelul coaliției de guvernare.

„Este iarăşi o decizie a coaliţiei privind, mă rog, iniţierea proiectului de lege, dacă îl iniţiază parlamentarii, dacă îl iniţiază Guvernul, până la urmă. Sper, la fel, să se transmită foarte rapid această decizie, care a fost, înţeleg, luată, ca să ştim ce avem de făcut, cât mai rapid”, a adăugat el.

Proiectul de lege urmează să intre în dezbaterea plenului Senatului, care este prima cameră sesizată. După votul senatorilor, inițiativa va fi transmisă Camerei Deputaților, care va avea rolul de for decizional.