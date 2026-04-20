România se confruntă cu o nouă criză politică, într-un moment sensibil din punct de vedere economic, care riscă să alarmeze suplimentar investitorii și agențiile de rating. Acestea au subliniat deja necesitatea menținerii stabilității politice pentru reducerea deficitului bugetar și evitarea unei retrogradări a ratingului de țară. În acest context, costurile de împrumut sunt așteptate să crească și mai mult, în condițiile în care România plătește deja dobânzi mai ridicate decât alte state din regiune, potrivit unei analize realizate de Bloomberg.

Situația politică devine tot mai tensionată pe fondul intenției Partidului Social Democrat, cel mai mare partid din coaliția de guvernare, de a-i retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. Social-democrații îi reproșează acestuia adoptarea unor măsuri de austeritate, precum și lipsa unei comunicări și coordonări eficiente în cadrul coaliției. În ciuda acestor tensiuni, premierul a transmis că nu intenționează să demisioneze, chiar dacă își pierde susținerea politică.

Criza actuală ridică perspectiva prăbușirii coaliției pro-europene aflate la guvernare, instalată în urmă cu aproximativ zece luni, după cea mai gravă criză politică din ultimele trei decenii, declanșată de anularea fără precedent a alegerilor prezidențiale. Retragerea sprijinului din partea PSD ar însemna pierderea majorității parlamentare pentru premierul Ilie Bolojan, ceea ce îl va obliga să aleagă între continuarea guvernării în formulă minoritară, trecerea în opoziție sau susținerea unui alt candidat pentru funcția de prim-ministru, în vederea refacerii alianței.

Chiar și în aceste condiții, Ilie Bolojan ar putea exercita în continuare atribuțiile depline ale funcției, cel puțin temporar, prin numirea unor interimari în posturile vacante. De altfel, acesta a declarat recent că este dispus să conducă un guvern minoritar atât timp cât cadrul constituțional permite sau până la adoptarea unei moțiuni de cenzură. Totodată, liderul executivului a precizat că Partidul Național Liberal nu intenționează să formeze o altă coaliție.

Pe fondul acestor evoluții, instabilitatea politică este de natură să amplifice îngrijorările investitorilor și ale agențiilor de rating. Stabilitatea este considerată esențială pentru susținerea eforturilor de reducere a deficitului bugetar, cel mai ridicat din Uniunea Europeană, și pentru menținerea ratingului de țară. În același timp, obligațiunile României denominate în dolari au înregistrat performanțe slabe pe piețele emergente, pe fondul creșterii riscului politic, ceea ce reflectă vulnerabilitatea actuală a economiei.

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a declarat luni, 20 aprilie 2026, într-o conferință de presă susținută la Baia Mare, că actuala coaliție politică trebuie să identifice soluții pentru menținerea stabilității României. Attila a subliniat că, din perspectiva UDMR, stabilitatea țării reprezintă prioritatea principală și a arătat că toate partidele din coaliție au responsabilitatea de a găsi o cale de a continua guvernarea, în condițiile în care nu există o alternativă viabilă la actuala formulă politică.

Totodată, Attila a atras atenția că tensiunile și disputele dintre principalele partide din coaliție, respectiv PSD și PNL, ar putea favoriza ascensiunea AUR. În opinia sa, intensificarea conflictelor politice interne riscă să ofere acestui partid un avantaj semnificativ, lucru pe care nici PSD, nici PNL, nici UDMR și nici USR nu și-l doresc, întrucât ar conduce la creșterea influenței AUR în Parlament și în politica internă.

Attila a reiterat necesitatea ca partidele din coaliție să găsească rapid soluții pentru a continua colaborarea, subliniind că, în absența unei astfel de înțelegeri, beneficiarul principal al instabilității politice va fi AUR. Attila a avertizat că o asemenea evoluție ar fi periculoasă pentru România și a insistat asupra importanței menținerii coaliției într-o formă sau alta pentru a evita acest scenariu.

„Din punctul de vedere al UDMR, două lucruri sunt importante: în primul rând, stabilitatea României este cea mai importantă. Pentru asta trebuie să se găsească soluţii de către toate partidele din actuala coaliţie. Noi nu vedem o alternativă la această coaliţie. Şi doi – când doi se ceartă, întotdeauna câştigă al treilea. Dacă PSD şi PNL şi PNL cu PSD are dezbateri mai aprinse, câştigătorul va fi AUR. Ceea ce nu dorim să se profileze ar fi ca AUR să câştige prestanţă în politica internă din România, să aibă un cuvânt mai important în Parlament decât a avut până acum şi cred că acesta nu poate fi nici interesul PSD-ului, nici interesul PNL-ului, nici interesul UDMR-ului şi nici al USR-ului. Aşa încât şi în acest moment trebuie găsite soluţii pentru ca această coaliţie să meargă mai departe într-o formulă sau alta, pentru că, altfel, încă o dată, de câştigat din această dezbatere va fi AUR-ul, ceea ce este periculos pentru România”, a punctat Attila.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, la rândul său, că propunerea privind listarea unor pachete minoritare din companii de stat aparține premierului Ilie Bolojan și a fost prezentată, în acest moment, la nivel de discuție. Abrudean a explicat că o astfel de măsură nu este una nouă, fiind aplicată și în trecut, iar rezultatele au fost pozitive, făcând referire la exemple precum Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Romgaz sau Transgaz.

Abrudean a subliniat că această inițiativă este corelată și cu angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care include un jalon ce prevede listarea la bursă a cel puțin trei companii din domeniile energiei și transporturilor într-un anumit interval de timp. În acest context, el a arătat că ar fi dificil pentru PNL să susțină o propunere contrară, întrucât aceasta ar intra în conflict atât cu exemplele anterioare de succes, cât și cu obligațiile asumate prin PNRR.

„PNL, prin premierul Bolojan şi prin guvernul pe care îl conduce, a venit cu o propunere, sigur, la nivel de discuţie, în acest moment, de posibilă listare a unor pachete minoritare ale unor companii de stat, aşa cum s-a făcut şi în trecut, şi se pare că acest lucru a fost eficient, dacă ne uităm la Hidroelectrica, dacă ne uităm la Nuclearelectrica, la Romgaz, Transgaz, despre asta vorbim aici. Mai vorbim şi de un jalon din PNRR care prevede nişte acţiuni în această direcţie, de listare a minim trei companii din energie şi transport la Bursă, în perioada prevăzută acolo. Deci e complicat să fie de acord PNL cu astfel de propunere, pentru că contravine tuturor celor pe care le-am menţionat anterior”, a afirmat Abrudean.

Declarațiile vin în contextul în care Partidul Social Democrat i-a solicitat premierului Ilie Bolojan să nu scoată la vânzare companiile de stat profitabile, susținând că nu a existat o consultare prealabilă nici cu partenerii de coaliție, nici cu miniștrii social-democrați responsabili de domeniile vizate. Totodată, PSD a anunțat intenția de a promova un proiect de lege care să interzică, pentru o perioadă de doi ani, vânzarea de active ale acestor companii.