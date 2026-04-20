Președintele Nicușor Dan a fost întrebat despre posibilitatea organizării unor alegeri anticipate ca soluție pentru actuala criză politică, în contextul în care USR, prin vocea ministrului Apărării, și-a exprimat disponibilitatea pentru un astfel de scenariu.

”Nu cred că e o soluţie, mai ales că intentia de vot din sondaje este relativ apropiată de reprezentarea în Parlament”, a declarat şeful statului. ”Nu facem decât să mai pierdem nişte luni, încercând să aducem la aceeaşi masă aceleaşi persoane”, a mai spus preşedintele.

Președintele Nicușor Dan a reafirmat luni că exclude posibilitatea formării unui guvern din care să facă parte AUR, subliniind că și-a exprimat deja această poziție.

Declarația a fost făcută în contextul în care șeful statului a fost întrebat dacă este sigur că nu va susține un executiv care să includă AUR.

”Sigur, da, am spus asta”, a răspuns şeful statului.

Președintele Nicușor Dan a declarat luni că tensiunile politice există de mai mult timp, însă în prezent s-au intensificat, motiv pentru care a făcut un apel la calm, echilibru și luciditate din partea tuturor actorilor implicați, pentru a putea fi găsită o soluție.

Șeful statului a mai precizat că nu consideră că România se află în acest moment foarte aproape de declanșarea unei moțiuni de cenzură.

”Există tensiuni politice de mult. Acum, intensitatea lor a crescut, însă, pe chestiunile importante, cum a fost OCDE-ul, de exemplu, în pofida tuturor tensiunilor, am văzut o coerenţă. Aceeaşi coerenţă o să o vedem pe PNRR, aceeaşi coerenţă o să o vedem pe păstrarea parcursului financiar, aceiaşi coerenţă o să o vedem pe politica internaţională a României. Deci, da, foarte probabil o să avem o criză politică, însă pe chestiunile esenţiale există predictibilitate. Asta e mesajul meu”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, despre criza din coaliţie.

Referindu-se la necesitatea găsirii unei soluții echilibrate, președintele Nicușor Dan a explicat că procesul decizional implică trei componente – Președinția, Guvernul și Parlamentul – însă, în prezent, problema se află la nivelul Legislativului, mai exact în relația dintre Guvern și Parlament și în existența unei majorități parlamentare, fie actuale, fie care ar putea fi conturată în perioada următoare.

În ceea ce privește impactul economic al crizei politice, șeful statului a precizat că încearcă să transmită un mesaj de responsabilitate și a făcut apel și la liderii partidelor să comunice în aceeași direcție.

”Există neînţelegeri politice în România, numai că, pe chestiunile importante şi mai ales cele care vizează relaţia noastră cu pieţele financiare, există consens”, a arătat Nicuşor Dan. ”Îndemnul meu este la calm, echilibru, luciditate pentru toate părţile implicate, astfel încât să reuşim să găsim o soluţie”, a mai spus preşedintele.

În legătură cu discuțiile purtate cu partidele politice, președintele Nicușor Dan a explicat că în astfel de negocieri sunt transmise uneori mesaje care nu ajung în spațiul public, însă a subliniat că, în privința declarațiilor importante, nu este acceptabil ca mesajele atribuite președintelui în discuții private să fie contrazise ulterior în mod public.

El a precizat că, în acest moment, singurele poziții oficiale sunt cele comunicate public de partide, urmând ca în perioada următoare să se vadă dacă există posibilitatea apropierii acestor poziții.

Întrebat despre riscul unei moțiuni de cenzură, șeful statului a afirmat că nu poate face o estimare exactă, precizând că acest scenariu nu se află sub controlul său, dar că, în opinia sa, România nu se află în prezent foarte aproape de o astfel de situație.

”Deci, ceea ce există ca intenţie în momentul acesta este ceea ce partidele au comunicat în mod oficial. În perioada următoare o să vedem dacă există o posibilitate de apropiere a poziţiilor”, a menţionat preşedintele.

Președintele Nicușor Dan a declarat luni că, în baza declarațiilor publice actuale, pozițiile PSD și PNL par ireconciliabile.

El a explicat că, în astfel de procese, primul pas este de regulă mai ușor, însă al doilea devine mai dificil, întrebarea esențială fiind dacă cele două formațiuni vor reuși să își armonizeze așteptările, aceasta fiind principala provocare.

Declarația a fost făcută în contextul în care șeful statului a fost întrebat cum va media relația dintre PNL și PSD, în urma pozițiilor exprimate recent de liderii celor două partide, Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu.