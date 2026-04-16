Aprecierea acțiunilor Hidroelectrica a fost susținută de planurile ambițioase de investiții ale companiei, alături de consolidarea poziției de lider pe piața producției și furnizării de energie electrică din România, dar și de intensificarea eforturilor pentru eficientizarea activității de trading.

De la începutul anului, evoluția companiei a fost una remarcabilă, cu un randament de aproximativ 30%, cu circa 10 puncte procentuale peste media indicelui BET. Potrivit documentului citat, această performanță confirmă relevanța „vocii pieței” pentru Hidroelectrica.

„Faptul că am depăşit pragul de 70 de miliarde de lei arată clar că piaţa are încredere în direcţia în care mergem. Este rezultatul muncii din ultimii ani – investiţii mai mari, continuarea proiectelor deja începute, proiecte noi şi un efort constant de a face compania mai eficientă şi mai adaptată la realităţile din energie. Ne-am asumat clar o direcţie de diversificare şi de hibridizare a portofoliului, prin integrarea capacităţilor de producţie cu soluţii de stocare şi noi tehnologii. Vom continua în acest ritm, cu accent pe dezvoltare, digitalizare şi pe crearea de valoare reală pentru acţionari, contribuind în acelaşi timp la un sistem energetic mai stabil şi mai curat în România”, a declarat Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica.

După ce în ședința din 15 aprilie 2026 acțiunile Hidroelectrica s-au apropiat de pragul de 70 de miliarde de lei, fără a-l atinge (la o cotație de 155,60 lei), joi compania a depășit acest nivel încă de la deschiderea tranzacționării. Ulterior, prețul a urcat până la un maxim de 161 lei în jurul orei 10:36, ceea ce a împins capitalizarea peste 72,4 miliarde lei — un nou record absolut pentru Bursa de Valori București, potrivit sursei citate.

După prima oră de tranzacționare, acțiunea se stabilizase în jurul valorii de 160 lei, echivalentul unei capitalizări de aproape 72 miliarde lei. De la începutul anului, randamentul a ajuns la circa 29%, al cincilea cel mai ridicat din indicele BET, cu aproape 10 puncte procentuale peste evoluția acestuia.

În 2025, compania a majorat semnificativ investițiile (CAPEX), ajungând la 781 milioane lei, iar pentru 2026 își propune continuarea acestui ritm, conform Bugetului ce urmează să fie publicat la finalul lunii aprilie, odată cu convocarea AGA pentru aprobare.

Hidroelectrica și-a consolidat poziția de lider în producția de energie electrică din România, furnizând exclusiv energie verde și deținând o cotă de aproximativ 27% în ultimii cinci ani. În mai puțin de patru ani, compania a devenit și cel mai mare furnizor de electricitate din țară, atingând la 31 decembrie 2025 o cotă de piață de 17,4% pe total și 18,6% pe segmentul concurențial.

Portofoliul companiei include 188 de hidrocentrale, cu o capacitate instalată de peste 6,3 GW, precum și parcul eolian Crucea Nord (108 MW). Tot aici urmează să fie pusă în funcțiune, în perioada mai–iunie 2026, o baterie de stocare cu o putere de 36 MW și o capacitate de 72 MWh, conform Biroului de Presă al Hidroelectrica SA.

Listarea unor pachete suplimentare de acțiuni — între 5% și 10% la Hidroelectrica, 5%–7% la Romgaz și 5% la Transgaz — ar putea genera venituri bugetare estimate între 5,3 și 9,4 miliarde de lei, potrivit unui raport transmis Guvernului de vicepremierul Oana Gheorghiu, responsabilă de reforma companiilor de stat, pe baza cotațiilor din luna martie pentru cele trei societăți.

Potrivit documentului care vizează 22 de companii de stat, prioritatea principală o reprezintă listarea unui pachet suplimentar de 10% la Hidroelectrica, cea mai mare companie de stat din România, atât ca capitalizare, cât și ca profitabilitate și cea mai importantă companie de stat listată la bursă. În prezent, doar aproximativ 10% din acțiunile Hidroelectrica se află în free float.

În sectorul energetic au fost analizate și posibile listări suplimentare pentru Nuclearelectrica și Transelectrica, însă concluziile analizei arată că, în acest moment, astfel de măsuri nu sunt oportune. În cazul Nuclearelectrica, compania se află într-un amplu proces de retehnologizare a Unității 1 de la Cernavodă, care urmează să fie oprită în 2027. În ceea ce privește Transelectrica, o listare suplimentară ar putea conduce la pierderea controlului statului asupra companiei.