Listări la Hidroelectrica, Romgaz și Transgaz. Un raport înaintat Guvernului României de către vicepremierul Oana Gheorghiu, responsabilă cu reforma companiilor de stat, propune analizarea unor listări suplimentare de acțiuni la trei dintre cele mai importante companii energetice din portofoliul statului: Hidroelectrica, Romgaz și Transgaz. Măsura ar putea genera venituri bugetare semnificative, estimate între 5,3 și 9,4 miliarde de lei, în funcție de evoluția cotațiilor bursiere.

Conform documentului guvernamental, analiza vizează vânzarea unor participații minoritare suplimentare, structurate astfel:

Hidroelectrica: între 5% și 10%

Romgaz: între 5% și 7%

Transgaz: aproximativ 5%

Estimările financiare au fost realizate pe baza cotațiilor bursiere din luna martie, indicând un potențial de mobilizare rapidă de capital fără creșterea datoriei publice.

Raportul identifică Hidroelectrica drept prioritatea principală în procesul de optimizare a participațiilor statului. Compania, cea mai mare din România după capitalizare și una dintre cele mai profitabile entități de stat listate, are în prezent doar aproximativ 10% din acțiuni disponibile în free float.

Extinderea pachetului listat până la 10% suplimentar este considerată o măsură care ar putea îmbunătăți lichiditatea și atractivitatea acțiunilor pe piața de capital, facilitând totodată accesul la capital privat.

Pentru Romgaz și Transgaz, propunerile vizează listarea unor pachete mai reduse, între 5% și 7% pentru Romgaz și circa 5% pentru Transgaz. Aceste companii rămân componente strategice ale sectorului energetic național, iar modificările de structură acționarială sunt analizate în contextul menținerii controlului statului.

Documentul include și o evaluare pentru posibile listări suplimentare la Nuclearelectrica și Transelectrica. Concluzia actuală a analizei este că astfel de măsuri nu sunt recomandate în acest moment.

În cazul Nuclearelectrica, argumentul principal îl reprezintă procesul de reabilitare al Unității 1 de la Cernavodă, cu oprirea programată în 2027, ceea ce introduce incertitudini operaționale.

Pentru Transelectrica, riscul identificat este legat de pierderea controlului statului asupra companiei în cazul reducerii suplimentare a participației publice.

Inițiativa se înscrie într-un demers mai amplu de eficientizare a companiilor de stat și de valorificare a activelor publice prin intermediul pieței de capital. Strategia urmărește creșterea veniturilor bugetare și îmbunătățirea guvernanței corporative, fără a recurge la îndatorare suplimentară.