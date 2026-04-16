Anunțul a fost făcut joi, în cadrul unei conferințe de presă, unde vicepremierul a prezentat calendarul pentru una dintre cele mai importante companii de stat din domeniul feroviar.

„CFR Marfă este o companie care își va declara falimentul până la 31 mai. Acesta este calendarul. Există deja Carpatica Feroviar, companie care a început deja să lucreze și care preia activitatea de la CFR Marfă”, a răspuns vicepremierul.

Decizia face parte dintr-un plan mai amplu de reorganizare a companiilor de stat cu pierderi majore, aflate în dificultate financiară de mai mulți ani.

O parte dintre salariați au fost deja integrați în noua companie care va prelua activitatea, în timp ce alții au ales să plece.

„O parte dintre ei deja au fost angajați la Carpatica, o parte dintre ei au primit salarii compensatorii și au plecat voluntar. O altă parte se vor angaja probabil în continuare, Carpatica știu că face angajări în perioada următoare, își mărește numărul de angajați”, a explicat Gheorghiu.

Potrivit acesteia, procesul de tranziție ar urma să continue în perioada următoare, pe măsură ce noul operator își extinde activitatea.

Vicepremierul a precizat că Ministerul Transporturilor menține discuții cu reprezentanții angajaților, iar situația este, în acest moment, sub control.

„Nu sunt tensiuni acolo. Dat fiind faptul că va prelua Carpatica activitatea, cu siguranță va avea nevoie din ce în ce mai mult de angajați și cei mai potriviți sunt cei care au fost la CFR Marfă”.

Autoritățile mizează pe faptul că experiența angajaților din cadrul companiei de stat va facilita integrarea acestora în noua structură.

În paralel, Guvernul pregătește măsuri pentru modernizarea infrastructurii feroviare, prin intermediul CFR SA.

„CFR SA este extrem de importantă și știm că sunt în progres investiții de infrastructură la CFR SA. Urmează ca Ministerul Transportelor până la 30 aprilie să vină cu o propunere a unui plan multianual de investiții. Este absolut necesar și este singura soluție prin care putem crește viteza trenurilor în România, investiții în infrastructură”.

Autoritățile consideră că investițiile în infrastructură sunt esențiale pentru modernizarea transportului feroviar și creșterea competitivității acestuia.