Piața de capital din România și-a consolidat poziția în 2025. La nivel general, capitalizarea bursieră a pieței a ajuns la aproximativ 579,46 miliarde lei, ceea ce reprezintă o creștere de circa 65% față de anul anterior. În paralel, indicele BET, care reflectă performanța celor mai lichide companii listate, a înregistrat o apreciere de 46% comparativ cu sfârșitul anului 2024.

În ceea ce privește activitatea de tranzacționare, valoarea totală cumulată pe piața reglementată și pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare s-a ridicat la 43,8 miliarde lei, marcând un avans de peste 18%. Din această valoare, tranzacțiile cu acțiuni au reprezentat aproape 40%, respectiv 17,27 miliarde lei, în timp ce segmentul titlurilor de stat a însumat 10,73 miliarde lei, echivalentul a aproximativ 25% din total.

Pe piața reglementată, tranzacțiile cu instrumente cu venit fix au atins 25,34 miliarde lei, în creștere cu 37% față de anul precedent. În același timp, tranzacțiile cu acțiuni au însumat 17,15 miliarde lei, un nivel similar cu cel înregistrat în anul anterior.

Evoluția pieței a fost susținută și de creșterea activelor administrate de organismele de plasament colectiv, care au depășit pragul de 58 miliarde lei, înregistrând o creștere de 31% comparativ cu 2024.

Aceste rezultate evidențiază o maturizare graduală a pieței de capital din România, însoțită de o creștere a lichidității și de o capacitate mai mare a investitorilor de a absorbi fluxuri importante de capital, chiar și în contextul presiunilor macroeconomice și inflaționiste.

În ansamblu, evoluția indică o consolidare durabilă a pieței și un nivel tot mai ridicat de încredere în instrumentele financiare locale, ceea ce contribuie la poziționarea României ca un actor relevant în rândul piețelor emergente.

Indicator Valoare Evoluție / Observații Capitalizarea bursieră totală ~579,46 miliarde lei +65% față de anul anterior Indicele BET +46% Reflectă performanța companiilor lichide Valoarea totală tranzacționată (piață reglementată + SMT) 43,8 miliarde lei +18% Tranzacții cu acțiuni 17,27 miliarde lei ~40% din total Tranzacții cu titluri de stat 10,73 miliarde lei ~25% din total Tranzacții cu instrumente cu venit fix (piața reglementată) 25,34 miliarde lei +37% față de anul anterior Tranzacții cu acțiuni (piața reglementată) 17,15 miliarde lei Nivel similar cu anul anterior Activele organismelor de plasament colectiv peste 58 miliarde lei +31% față de 2024

Raportul privind evoluția pieței de capital în 2025 publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este disponibil pentru consultare AICI.

Indicele BET este principalul indice al Bursei de Valori București (BVB) și reflectă evoluția celor mai lichide și reprezentative companii listate pe piața reglementată din România. Acesta funcționează ca un „indicator” al pieței de capital locale. Dacă indicele crește, în general înseamnă că prețurile acțiunilor companiilor incluse în el au crescut. Dacă scade, indică o evoluție negativă a acestora. Indicele este calculat pe baza capitalizării bursiere ajustate cu free-float (n.red. acțiunile disponibile efectiv pentru tranzacționare) și este ponderat în funcție de dimensiunea fiecărei companii.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) reglementează și supraveghează piețele financiare non-bancare, inclusiv asigurările, pensiile private și piața de capital. Aceasta are atribuții precum autorizarea și monitorizarea companiilor și intermediarilor financiari, supravegherea respectării regulilor de funcționare a piețelor și intervenția în situații care pot afecta buna desfășurare a activităților financiare. De asemenea, contribuie la dezvoltarea și transparența piețelor, prin reglementări și raportări periodice privind evoluția acestora.