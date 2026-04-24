Parlamentari ai UDMR au inițiat un proiect de lege care prevede posibilitatea cumulării stagiilor de cotizare realizate în sisteme diferite de asigurări, pentru a permite reducerea vârstei de pensionare.

Inițiativa legislativă a fost depusă la Senat, prima Cameră sesizată, și se află în procedură de avizare, fiind solicitată dezbaterea în regim de urgență. În forma actuală, legea impune ca toate condițiile pentru reducerea vârstei de pensionare să fie îndeplinite în cadrul aceluiași sistem, ceea ce limitează accesul la acest beneficiu pentru persoanele care au avut activități în sisteme diferite.

Inițiatorii arată că această situație poate duce la pierderea unor drepturi, deși munca a fost efectiv prestată. Ei explică faptul că, prin cumularea stagiilor de cotizare contributive, se asigură valorificarea muncii indiferent de sistemul în care aceasta a fost realizată.

Potrivit proiectului, anii lucrați în sisteme distincte ar urma să fie adunați pentru atingerea pragurilor necesare reducerii vârstei standard de pensionare.

Inițiatorii menționează că modificările vizează în mod special situațiile în care activitatea profesională s-a desfășurat atât în sistemul public, cât și în sisteme neintegrate. Ei precizează că un prim set de modificări urmărește recunoașterea efectivă a stagiilor de cotizare realizate în sisteme diferite, cu accent pe femeile care solicită reducerea vârstei de pensionare.

În prezent, lipsa acestei posibilități conduce, potrivit inițiatorilor, la situații considerate injuste, mai ales în cazul persoanelor care au avut trasee profesionale fragmentate sau au schimbat domeniul de activitate de-a lungul timpului. Ei mai arată că măsura ar avea un impact social pozitiv, în special pentru mamele aflate în această situație.

Pe lângă cumularea vechimii, proiectul include și prevederi legate de tratamentul egal al pensionarilor, indiferent de sistemul din care provin.

Inițiatorii susțin că anumite beneficii financiare sunt acordate în prezent doar pensionarilor din sistemul public, deși sunt finanțate din fonduri publice sau europene. În acest context, ei propun consacrarea explicită a principiului potrivit căruia toate drepturile sociale finanțate din astfel de surse trebuie să fie aplicate fără discriminare tuturor pensionarilor.

De asemenea, proiectul urmărește să elimine blocaje administrative apărute în practică, inclusiv în relația cu instituțiile sau băncile, generate de interpretări restrictive ale legislației. Inițiatorii subliniază că modificările propuse nu creează privilegii, ci au rolul de a corecta situații considerate discriminatorii și de a asigura o funcționare coerentă a sistemelor de pensii.