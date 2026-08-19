Călin Georgescu, răsturnare de situație în ultimul moment. Ce s-a întâmplat chiar în ziua procesului

Procesul lui Călin Georgescu în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară a fost amânat miercuri, la Judecătoria Sectorului 1 din București. Cauza trebuia să intre în judecată de la ora 9:00, însă magistratul căruia îi fusese repartizat dosarul s-a transferat la Tribunalul București. Până la acest moment, un alt judecător nu a fost desemnat pentru preluarea dosarului.

Procesul lui Călin Georgescu nu a putut începe la termenul programat, după ce completul care trebuia să se ocupe de cauză nu a mai putut asigura judecarea dosarului. Ședința fusese stabilită pentru miercuri, începând cu ora 9:00, la Judecătoria Sectorului 1.

Potrivit Antena 3, magistratul căruia îi fusese repartizată cauza s-a transferat la Tribunalul București. În condițiile în care, până în prezent, nu a fost desemnat un alt judecător care să preia dosarul, cauza a fost amânată.

Separat de această situație, avocatul lui Călin Georgescu solicitase, la rândul său, amânarea ședinței de judecată. Apărătorul a invocat faptul că se află în afara țării.

Dosarul pentru care Călin Georgescu trebuia să se prezinte în fața instanței a fost instrumentat de procurorii Parchetului General, care l-au trimis în judecată sub acuzația de propagandă legionară. Anchetatorii susțin că acesta ar fi elogiat în mod repetat, în apariții publice, persoane condamnate pentru crime împotriva umanității sau persoane asociate ideologiei legionare.

În etapa premergătoare judecății pe fond, Georgescu a contestat probele administrate de procurori. Solicitările sale au fost respinse, atât Judecătoria Sectorului 1, cât și Tribunalul București stabilind că dosarul poate trece în faza judecății.

Procedura privind legalitatea începerii procesului a ajuns anterior la Tribunalul București, unde Călin Georgescu a încercat să împiedice trecerea dosarului în etapa judecății pe fond. Pe 9 februarie, completul de divergență al instanței a respins contestația formulată de acesta cu privire la începerea judecății.

Prin această hotărâre, instanța a stabilit că procesul poate continua și poate intra în etapa judecării acuzațiilor formulate de procurori.

Ulterior, pe 3 aprilie, Tribunalul București a dispus revocarea măsurii controlului judiciar în cazul lui Călin Georgescu. În consecință, această măsură preventivă nu mai este în vigoare.

Dosarul privind propaganda legionară nu este singura cauză penală în care Călin Georgescu a fost trimis în judecată. Acesta mai este inculpat într-un dosar alături de Horațiu Potra, acuzațiile procurorilor fiind legate de o presupusă tentativă de lovitură de stat.

Potrivit anchetatorilor, pentru 8 decembrie 2024 ar fi fost pregătită o acțiune de destabilizare care urma să includă organizarea unui protest violent în București. Acțiunea ar fi trebuit să aibă loc chiar în ziua în care fusese programat turul al doilea al alegerilor prezidențiale, scrutin anulat între timp.

Procurorii susțin că planul ar fi fost pregătit de Horațiu Potra împreună cu Călin Georgescu. Discuțiile dintre cei doi ar fi avut loc în cadrul unei întâlniri organizate la o fermă de cai din Ciolpani.

Și în această cauză, instanța a stabilit că sunt îndeplinite condițiile pentru începerea judecății.