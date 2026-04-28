Plenul Parlamentului European a votat marți în favoarea ridicării imunității Dianei Șoșoacă, ca urmare a unei solicitări venite din partea autorităților române.

Decizia vizează mai multe puncte din raportul analizat, respectiv B, C, D, E, F, G și H, care includ acuzații precum lipsirea de libertate în mod ilegal, declarații cu caracter antisemit, promovarea unor idei legionare, rasiste sau xenofobe, precum și ultraj, după ce europarlamentara ar fi amenințat doi polițiști în timpul exercitării atribuțiilor.

În același timp, eurodeputații au decis să nu ridice imunitatea în cazul punctului I, care face referire la un discurs susținut de Diana Șoșoacă în plenul Parlamentului European, la data de 11 februarie 2025, în care ar fi făcut referiri la Nicolae Ceaușescu.

Votul din Parlamentul European nu stabilește vinovăția europarlamentarei, ci elimină un obstacol procedural, permițând procurorilor români să continue investigațiile.

Ridicarea imunității deschide astfel calea pentru desfășurarea anchetei penale în condiții normale.

Solicitarea de ridicare a imunității a fost transmisă în 2025, în contextul unui dosar penal deschis în România. Potrivit documentelor analizate la nivel european, cazul vizează presupuse fapte comise în perioada 10 decembrie 2021 – 11 februarie 2025.

Europarlamentara este cercetată pentru un număr de 11 infracțiuni, printre care propagandă legionară, promovarea cultului unor persoane condamnate pentru crime de război, negarea Holocaustului, dar și fapte precum lipsirea de libertate și ultraj.

Înainte de votul din plen, Comisia pentru afaceri juridice (JURI) a Parlamentului European a analizat cazul și a emis un aviz favorabil ridicării imunității.

Decizia a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”, niciun vot „împotrivă” și o abținere.

Decizia vizează mai multe capete de acuzare, corespunzătoare punctelor B–H din raport:

B – suspiciunea de lipsire de libertate în mod ilegal, într-un incident petrecut la 10 decembrie 2021, într-un apartament din București

C – acuzația de glorificare a unei persoane condamnate pentru crime de război, printr-un comunicat publicat pe site-ul partidului S.O.S. România

D – declarații publice cu caracter antisemit, inclusiv postări pe Facebook, în luna mai 2024

E – afirmații făcute în Parlamentul României, prin care ar fi fost formulate acuzații colective la adresa evreilor privind presupuse crime istorice

F – declarații online din octombrie 2024, care ar viza glorificarea unor persoane și mișcări asociate cu crime de război, precum și acuzații colective la adresa evreilor

G – declarații din 1 decembrie 2024 referitoare la glorificarea unei persoane condamnate pentru crime de război și promovarea unor idei legionare, rasiste și xenofobe

H – acuzația de ultraj, în urma unor presupuse amenințări la adresa a doi polițiști aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu

Aceste puncte fac obiectul anchetei pentru care a fost permisă continuarea cercetărilor de către autoritățile române.

Ridicarea imunității parlamentare este o procedură standard la nivel european, menită să permită desfășurarea anchetelor judiciare fără impedimente. Aceasta nu presupune stabilirea vinovăției și nu afectează prezumția de nevinovăție.

În cazul de față, decizia reflectă evaluarea Parlamentului European asupra solicitării autorităților române, în baza documentației transmise și a recomandărilor comisiei juridice.

Prin votul din plen, Parlamentul European a permis continuarea anchetei în cazul Dianei Șoșoacă. Următoarea etapă aparține autorităților judiciare din România, care vor decide asupra evoluției dosarului.