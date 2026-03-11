Parlamentul European a aprobat recent un raport istoric care deschide calea către crearea unei piețe unice a apărării în Uniunea Europeană, cu scopul de a consolida autonomia strategică a UE și de a reduce dependența de furnizori externi. Documentul, adoptat cu 393 de voturi pentru, 169 împotrivă și 67 de abțineri, stabilește priorități clare pentru dezvoltarea unei industrii europene de apărare competitive și integrate.

Raportul eurodeputaților arată că o piață europeană comună pentru apărare poate crește eficiența cheltuielilor militare și sprijini inovarea în industria de apărare. Propunerile includ:

Creșterea finanțării pe termen lung pentru proiecte de apărare

Dezvoltarea programelor comune de achiziții militare

Administrarea centralizată a echipamentelor militare pe durata întregului ciclu de viață

Simplificarea regulilor pentru proiectele industriale cooperative între statele membre

Aceste măsuri sunt menite să asigure că investițiile europene în apărare sunt mai eficiente și mai sustenabile pe termen lung.

Un obiectiv esențial este reducerea dependenței de furnizori din afara UE. Raportul recomandă stimulente pentru cooperarea între companii europene și integrarea industriei de apărare la nivel continental.

În plus, se propune introducerea principiului „cumpără european” în achizițiile militare, pentru a oferi predictibilitate industriei și a stimula investițiile în cercetare și dezvoltare.

Raportul recunoaște importanța strategică a Ucrainei și propune integrarea acesteia în piața europeană de apărare, considerând-o un partener esențial în arhitectura de securitate a UE. Această abordare evidențiază angajamentul Uniunii Europene față de stabilitatea regională și consolidarea cooperării militare.

Pentru a elimina obstacolele și a crește interoperabilitatea între statele membre, parlamentarii europeni propun reformarea regulilor de achiziții publice în domeniul apărării. Principalele măsuri includ:

Aplicarea directivelor europene în materie de achiziții militare

Simplificarea transferurilor de echipamente între statele membre

Introducerea procedurilor comune de certificare

Recunoașterea reciprocă a autorizațiilor de securitate

Implementarea acestor măsuri va stimula inovația și producția europeană, va reduce dependențele externe și va crește autonomia strategică a UE. În plus, piața unică de apărare va permite statelor membre să colaboreze mai eficient și să dezvolte capabilități militare comune, contribuind la securitatea continentală și la stabilitatea regiunii.