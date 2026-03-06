Uniunea Europeană a decis să interzică folosirea termenului „friptură” pentru produsele pe bază de plante, dar a permis păstrarea denumirilor pentru burgerii și cârnații vegetarieni.

Această măsură face parte dintr-un compromis recent între Parlamentul European și statele membre, menit să protejeze fermierii tradiționali și să clarifice etichetarea produselor alimentare.

Conform deciziei, termenii precum „friptură”, „bacon” sau „ficat” vor fi folosiți exclusiv pentru produsele din carne. În schimb, „burger” și „cârnați” pot fi păstrați pentru alternativele vegetale, cum ar fi burgerii vegetali sau cârnații pe bază de tofu. De asemenea, orice produs cultivat în laborator sau cellular nu va putea fi denumit „carne”.

Această reglementare are rolul de a diferenția clar produsele tradiționale din carne de alternativele vegetale și de a preveni confuzia consumatorilor.

Eurodeputații de dreapta, precum Céline Imart, au salutat decizia, considerând că reprezintă „un progres decisiv pentru agricultorii europeni”. Totuși, eurodeputați ecologiști, cum este Anna Strolenberg, au criticat lista de termeni interziși, subliniind că poate crea confuzie pentru consumatori, dar au apreciat că burgerii vegetarieni au fost păstrați.

Crescătorii de animale și industria cărnii susțin că alternativele vegetale „estompează reperele și slăbesc recunoașterea produselor naturale”, în timp ce supermarketuri precum Lidl și Aldi din Germania au cerut păstrarea termenilor deja familiari consumatorilor.

Debatul a atras și atenția unor figuri celebre, precum Sir Paul McCartney, care a luat apărarea produselor vegetariene, inclusiv „fripturile de soia” și „cârnații de tofu”. Muzicianul britanic, vegetarian convins, susține alternativele vegetale încă de la lansarea primei mărci vegetariene de către soția sa, Linda, în anii ’90.

Alternativele vegetale continuă să câștige popularitate în Europa, în special în Germania, unde consumatorii sunt din ce în ce mai preocupați de sănătate, protecția animalelor și reducerea amprentei de carbon. Această legislație ar putea să influențeze modul în care produsele vegetale sunt promovate și etichetate în supermarketuri și restaurante.

Compromisul va fi supus votului Parlamentului European și al celor 27 de state membre. Dacă va fi aprobat, acesta va clarifica cadrul legal pentru produsele vegetariene și va proteja fermierii tradiționali, dar va menține în același timp accesul consumatorilor la alternative vegetale populare.