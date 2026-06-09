Schimbarea pregătită la nivelul UE care ar putea transforma modul în care funcționează firmele

Consiliul Uniunii Europene a adoptat poziția sa de negociere referitoare la propunerea de creare a portofelelor europene pentru afaceri, un instrument digital destinat simplificării și securizării interacțiunilor comerciale la nivelul Uniunii Europene, atât între companii, cât și în relația acestora cu autoritățile publice.

Noua soluție, potrivit documentului, se bazează pe cadrul eIDAS2 și urmărește să permită întreprinderilor să digitalizeze o serie de proceduri care, în prezent, necesită prezență fizică sau procese administrative tradiționale. Prin introducerea unui sistem armonizat la nivel european, companiile care desfășoară activități în mai multe state membre vor putea comunica și schimba documente în condiții de siguranță, indiferent de granițe.

Potrivit Consiliului, portofelele europene pentru afaceri sunt concepute pentru a facilita funcționarea companiilor pe piața unică europeană și pentru a reduce obstacolele administrative care apar în activitățile transfrontaliere.

„Întreprinderile ar trebui să poată opera pe piața unică la fel de ușor ca în propriul stat membru. Acordul de astăzi privind poziția Consiliului privind portofelele europene pentru afaceri, o componentă esențială a viitorului digital al Europei și centrală a foii noastre de parcurs „O Europă, o Piață”, marchează un pas important către acest obiectiv și ne plasează pe drumul cel bun pentru a ajunge la un acord politic până la sfârșitul anului 2026. Prin permiterea unor interacțiuni digitale sigure și de încredere la nivel transfrontalier, printr-o soluție unică și armonizată de identitate digitală pentru afaceri, inițiativa va contribui la reducerea sarcinilor administrative, la consolidarea pieței noastre unice și la sprijinirea unei economii europene mai competitive, inovatoare și conectate digital”, arată documentul.

Adoptarea poziției Consiliului este prezentată ca un semnal al angajamentului statelor membre de a finaliza negocierile și de a ajunge la un acord definitiv asupra legislației înainte de finalul anului 2026.

Demersul răspunde solicitării formulate de liderii europeni în concluziile Consiliului European din martie 2026 și se înscrie în direcția stabilită prin foaia de parcurs „O Europă, o piață”. Aceasta urmărește transformarea spațiului economic european într-o piață unică mai integrată și mai eficientă pentru mediul de afaceri.

Prin utilizarea unui portofel european pentru afaceri, companiile vor putea să își confirme identitatea digitală și să verifice identitatea altor entități cu care interacționează. De asemenea, vor avea posibilitatea de a crea, stoca și transmite instantaneu documente verificate, precum licențe, autorizații și certificate.

Sistemul va permite și semnarea electronică a documentelor, aplicarea mărcilor temporale și a sigiliilor electronice, precum și delegarea autorității legale către reprezentanți desemnați.

Printre elementele centrale ale poziției adoptate se numără interoperabilitatea dintre viitoarele portofele europene și sistemele naționale deja existente. Consiliul subliniază că noul instrument trebuie să completeze mecanismele actuale utilizate în relațiile dintre companii și autorități, fără a le înlocui.

Statele membre au clarificat și aspectele legate de echivalența juridică. Deși operațiunile realizate prin intermediul portofelelor europene vor beneficia, în mare măsură, de aceeași recunoaștere legală ca procedurile pe suport de hârtie, cerințele administrative și procedurale naționale vor continua să fie aplicabile.

O altă precizare importantă vizează procurile și mandatele legale. Consiliul arată că mecanismul de autorizare propus nu trebuie să afecteze reglementările existente privind procurile sau alte forme de reprezentare prevăzute de legislația națională ori europeană. Totodată, companiile vor putea comunica în condiții de siguranță cu alte firme sau cu administrațiile publice prin intermediul unui canal digital dedicat.

În ceea ce privește furnizorii de portofele europene pentru afaceri, Consiliul a susținut creșterea nivelului de exigență necesar pentru obținerea autorizării, cu scopul de a consolida securitatea cibernetică.

Statele membre au introdus și obligația ca Comisia Europeană să adopte acte de punere în aplicare care să stabilească în detaliu documentele necesare pentru operatorii care solicită statutul de furnizor european de portofele comerciale.

De asemenea, în situațiile de nerespectare sistemică a obligațiilor de către furnizori, organismele naționale de supraveghere vor avea un rol mai puternic în procesul de control și intervenție.

Consiliul a modificat și termenele procedurale. Autoritățile naționale responsabile de analizarea cererilor depuse de furnizori vor avea la dispoziție până la 60 de zile pentru evaluare, față de cele 30 de zile prevăzute inițial în propunere. În același timp, termenele au fost reorganizate și simplificate pentru a oferi mai multă claritate în aplicarea viitorului sistem.