Firmele pot pierde oportunități de creștere. EY: Inteligența artificială și lipsa competențelor încetinesc transformarea

Companiile din întreaga lume riscă să rateze oportunități importante de dezvoltare din cauza dificultăților întâmpinate de directorii financiari în procesul de luare a deciziilor strategice. Un studiu realizat de EY arată că multe departamente financiare nu sunt suficient pregătite pentru utilizarea inteligenței artificiale și pentru evaluarea corectă a investițiilor care pot genera valoare pe termen lung.

Cel mai recent raport EY Global DNA of the CFO, realizat pe baza opiniilor a peste 1.600 de directori și lideri financiari din 28 de țări și 22 de industrii, evidențiază schimbările prin care trece rolul directorului financiar într-un mediu economic tot mai complex.

Potrivit studiului, 60% dintre directorii financiari consideră că ar trebui să fie implicați direct în procesul de creare a valorii în companie. Cu toate acestea, doar 25% conduc efectiv deciziile importante de investiții, iar numai 26% coordonează discuțiile privind principalii factori care generează valoare pentru organizații.

Raportul evidențiază și o problemă de percepție în interiorul companiilor. Doar 27% dintre respondenți au declarat că funcția financiară este văzută în organizațiile lor ca un partener strategic în procesul de creare a valorii.

Guillaume Macczak, Partener GBS & Finance Consulting în cadrul EY România, a explicat că această provocare este vizibilă și pe piața locală.

Potrivit acestuia, multe organizații continuă să utilizeze indicatori financiari tradiționali care nu mai reușesc să reflecte impactul transformării digitale, al utilizării datelor și al investițiilor pe termen lung. În opinia sa, această situație limitează capacitatea funcției financiare de a influența deciziile strategice.

„Nevoia de a redefini modul în care măsurăm valoarea este deosebit de relevantă pe piața din România. Multe organizații se bazează încă pe indicatori financiari tradiționali, care nu mai sunt suficienți pentru a reflecta impactul transformării digitale, al datelor și al investițiilor pe termen lung. Aceasta rămâne o constrângere structurală asupra capacității funcției financiare de a influența deciziile strategice”, spune Guillaume Macczak, Partener, GBS & Finance Consulting, EY România.

Una dintre principalele concluzii ale studiului este că directorii financiari întâmpină dificultăți în evaluarea valorii generate de tehnologie și de noile modele de afaceri.

Aproape jumătate dintre respondenți, respectiv 49%, consideră că indicatorii tradiționali nu reușesc să măsoare corect valoarea adusă de tehnologie, date, noi roluri organizaționale sau investiții cu efecte pe termen lung.

În același timp, 50% dintre directorii financiari afirmă că una dintre cele mai mari provocări este demonstrarea rentabilității investițiilor înainte ca acestea să fie realizate.

Nu este surprinzător faptul că 68% dintre respondenți consideră necesară redefinirea indicatorilor utilizați în prezent pentru măsurarea performanței și a valorii create.

Raportul arată că mediul economic actual obligă companiile să găsească metode noi de evaluare a investițiilor, în special în domenii precum digitalizarea, automatizarea și inteligența artificială.

Studiul EY evidențiază și dificultățile întâmpinate de companii în adoptarea inteligenței artificiale.

Doar 21% dintre directorii financiari consideră că funcțiile financiare din organizațiile lor au un nivel ridicat sau avansat de pregătire pentru utilizarea inteligenței artificiale comparativ cu alte companii.

Mai puțin de 15% dintre respondenți apreciază că departamentele pe care le conduc sunt foarte adaptabile sau că stăpânesc utilizarea noilor tehnologii.

Guillaume Macczak a arătat că, deși inteligența artificială se află printre principalele priorități la nivel global, în România majoritatea funcțiilor financiare se află încă într-o etapă incipientă de pregătire.

Acesta a explicat că problemele legate de calitatea datelor, lipsa competențelor și dificultatea construirii unor argumente economice solide încetinesc adoptarea tehnologiei și limitează extinderea utilizării inteligenței artificiale.

Lipsa de încredere în nivelul de pregătire influențează și percepția asupra beneficiilor pe care le poate aduce inteligența artificială. Doar 49% dintre directorii financiari văd un potențial semnificativ al acestei tehnologii în analiza datelor, 45% în prognozarea creșterii și 41% în stabilirea dinamică a prețurilor.

În schimb, în rândul directorilor financiari care consideră că organizațiile lor sunt complet pregătite pentru utilizarea inteligenței artificiale, 71% cred că aceasta poate juca un rol important în prognozarea creșterii economice.

Participanții la studiu au identificat mai multe probleme care împiedică implementarea pe scară largă a inteligenței artificiale.

Cea mai frecventă provocare este reprezentată de calitatea datelor, menționată de 61% dintre respondenți. De asemenea, 51% spun că întâmpină dificultăți în explicarea beneficiilor concrete ale investițiilor în inteligența artificială.

Totodată, jumătate dintre directorii financiari consideră că organizațiile lor nu dispun de competențele necesare pentru a valorifica pe deplin potențialul noilor tehnologii.

Raportul atrage atenția și asupra unei alte provocări importante. Aproape 38% dintre directorii financiari consideră că evoluează profesional mai rapid decât echipele de conducere din cadrul funcției financiare extinse.

În plus, 68% afirmă că au nevoie de noi competențe și stiluri de leadership pentru a rămâne eficienți în contextul transformărilor accelerate din mediul de afaceri.

Jumătate dintre respondenți susțin că programele de dezvoltare a leadershipului ar trebui extinse la nivelul întregului departament financiar pentru a reduce riscurile asociate succesiunii și pentru a pregăti viitorii lideri ai organizațiilor.

Raportul EY recomandă directorilor financiari să regândească modul în care este măsurată valoarea, să investească în competențe și în pregătirea pentru inteligența artificială, să acorde o atenție mai mare culturii organizaționale și să accelereze dezvoltarea abilităților de leadership pentru a transforma funcția financiară într-un partener strategic al companiei.