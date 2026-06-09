Comerțul online din România, tot mai dependent lockere. Numărul acestora a depășit deja pragul de 10.000 de unități

Dezvoltarea accelerată a comerțului online din ultimii ani a transformat rețelele de lockere dintr-o soluție alternativă de livrare într-o componentă esențială a infrastructurii logistice din România, potrivit reprezentanților KEBA România, furnizor de infrastructură și soluții tehnologice pentru logistică, servicii bancare și mobilitate electrică.

Conform companiei, numărul lockerelor instalate la nivel național a depășit anul trecut pragul de 10.000 de unități, pe fondul creșterii cererii pentru servicii de livrare flexibile și eficiente.

Reprezentanții KEBA România consideră că extinderea rețelelor de lockere a contribuit semnificativ la dezvoltarea comerțului online prin creșterea accesibilității și flexibilității serviciilor de livrare.

Datele citate de companie arată că piața de e-commerce din România a crescut cu aproximativ 400 de milioane de euro în 2025, de la 7,7 miliarde de euro la 8,1 miliarde de euro.

Potrivit Elenei Turda, CEO al KEBA România, lockerele au evoluat de la statutul de opțiune suplimentară pentru livrarea coletelor la cel de infrastructură esențială pentru susținerea volumelor tot mai mari de comenzi generate de comerțul online.

Pe baza ritmului actual de adopție și a evoluției pieței, compania estimează că extinderea rețelelor de lockere și dezvoltarea livrărilor de tip out-of-home au facilitat între 20% și 40% din creșterea incrementală a comerțului online înregistrată în ultimul an.

„În urmă cu câțiva ani, lockerele erau privite ca o opțiune suplimentară pentru livrarea coletelor. Astăzi ele fac parte din infrastructura pe care comerțul online se bazează pentru a susține volume din ce în ce mai mari de comenzi. Pe baza ritmului de adopție și a evoluției pieței, estimăm că extinderea rețelelor de lockere și a livrărilor out-of-home a facilitat între 20% și 40% din creșterea incrementală a comerțului online din ultimul an. Consumatorii au adoptat rapid acest model deoarece oferă flexibilitate și control, iar operatorilor le permite să gestioneze volume în creștere într-un mod mai eficient”, a explicat Elena Turda, CEO KEBA România.

Reprezentanții KEBA România explică faptul că modelul de livrare prin lockere a fost adoptat rapid de consumatori datorită flexibilității și controlului pe care îl oferă, în timp ce operatorii beneficiază de posibilitatea gestionării mai eficiente a unor volume tot mai mari de colete.

Compania a livrat până în prezent peste 5.000 de lockere pe piața locală și colaborează cu unele dintre cele mai importante firme de curierat și logistică din România.

Potrivit KEBA România, maturizarea pieței schimbă și criteriile după care sunt evaluate aceste soluții logistice. Dacă în primii ani accentul era pus în principal pe extinderea rapidă a rețelelor, în prezent operatorii acordă o atenție sporită fiabilității, costurilor de operare, eficienței energetice și capacității de integrare cu platformele logistice.

Elena Turda consideră că piața a intrat într-o nouă etapă de dezvoltare, în care nu mai contează doar numărul de lockere instalate, ci și performanța și sustenabilitatea infrastructurii utilizate zilnic de milioane de persoane.

Potrivit acesteia, calitatea tehnologiei utilizate începe să joace un rol la fel de important ca ritmul de extindere al rețelelor.

Reprezentanții companiei subliniază că această tendință face parte dintr-o transformare mai amplă a economiei, în care consumatorii se așteaptă să aibă acces la servicii exact în momentul în care au nevoie de ele.

„Piața intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Nu mai discutăm doar despre numărul de lockere instalate, ci despre performanța și sustenabilitatea unei infrastructuri utilizate zilnic de milioane de oameni. Calitatea tehnologiei începe să joace un rol la fel de important ca extinderea rețelei”, a mai spus Elena Turda.

Fenomenul este vizibil și în alte domenii în care activează KEBA, precum serviciile bancare self-service și infrastructura de încărcare destinată vehiculelor electrice.

În același timp, GLS România a anunțat investiții de peste 20 de milioane de euro pentru dezvoltarea infrastructurii operaționale, prin extinderea și modernizarea HUB-ului principal din Sibiu. Proiectul face parte din strategia de dezvoltare accelerată a companiei pentru anul 2026.

Investițiile sunt realizate într-un context de creștere continuă a pieței de curierat, susținută de expansiunea comerțului online și de cererea tot mai mare pentru servicii de livrare rapide, flexibile și predictibile.

Prin acest plan, compania își consolidează strategia pe termen lung pe piața locală, vizând atât dezvoltarea infrastructurii operaționale, cât și extinderea rețelei Out of Home. Programul include instalarea de noi lockere GLS și măsuri pentru creșterea eficienței operaționale și îmbunătățirea experienței de livrare pentru clienți.

O parte importantă a investiției va fi direcționată către extinderea și modernizarea infrastructurii logistice, atât la nivelul HUB-ului din Sibiu, cât și al depozitelor din întreaga țară. Obiectivele proiectului sunt creșterea capacității de sortare, optimizarea timpilor de tranzit și susținerea volumelor tot mai mari de colete, atât pe segmentul național, cât și pe cel internațional.

Totodată, investițiile vor contribui la creșterea gradului de automatizare a proceselor și la dezvoltarea unei infrastructuri operaționale adaptate cerințelor viitoare ale pieței de logistică și curierat.

GLS România face parte din grupul internațional GLS, prezent în peste 50 de țări. Apartenența la această rețea oferă companiei acces la expertiză operațională, standarde unitare și experiență acumulată pe piețe europene mature. Reprezentanții companiei subliniază că dezvoltarea locală se bazează pe aceste standarde internaționale, cu accent pe eficiență operațională, calitatea serviciilor și predictibilitatea livrărilor.

În paralel cu modernizarea infrastructurii logistice, GLS România accelerează extinderea rețelei Out of Home. Compania intenționează să instaleze 700 de noi lockere la nivel național în cursul anului 2026.

Extinderea este justificată de creșterea cererii pentru opțiuni alternative de livrare și pentru acces mai flexibil la serviciile de curierat, atât în marile orașe, cât și în zonele regionale.

Prin implementarea acestui plan, GLS România urmărește să își consolideze poziția pe segmentul livrărilor Out of Home și să depășească pragul de 2.500 de lockere la nivel național până la sfârșitul anului 2027.

Directorul general al GLS România, Lucian Jeder, a declarat că investițiile planificate pentru 2026 reflectă încrederea companiei în potențialul pieței românești și angajamentul de a continua dezvoltarea sustenabilă a infrastructurii locale. Acesta a subliniat că accentul rămâne pus pe calitatea serviciilor, eficiența operațională și extinderea opțiunilor de livrare disponibile pentru clienți.

Potrivit conducerii companiei, obiectivul este oferirea unei experiențe de livrare cât mai simple și flexibile, în timp ce România continuă să fie considerată o piață strategică pentru grupul GLS. Investițiile anunțate sunt menite să susțină ritmul accelerat de dezvoltare al comerțului online și al serviciilor logistice.

„Investiţiile planificate pentru 2026 reflectă încrederea noastră în potenţialul pieţei din România şi angajamentul de a continua dezvoltarea sustenabilă a infrastructurii GLS România. Punem un accent deosebit pe calitatea serviciilor oferite, care rămâne un element central al activităţii noastre, alături de creşterea eficienţei operaţionale şi extinderea opţiunilor de livrare. Ne propunem să oferim în continuare o experienţă cât mai simplă şi flexibilă pentru clienţii noştri. România rămâne o piaţă strategică pentru GLS, iar aceste investiţii ne vor permite să susţinem ritmul accelerat de dezvoltare al comerţului online şi al serviciilor logistice”, a declarat Lucian Jeder, Director General GLS România.

Compania de curierat Sameday își va închide operațiunile din Ungaria după cinci ani de activitate și va retrage de pe piața vecină aproximativ 1.000 de easyboxuri, care urmează să fie relocate în România, potrivit informațiilor apărute în presa maghiară.

Decizia vine după ce autoritățile de la Budapesta au blocat vânzarea subsidiarei Sameday din Ungaria către Express One, companie controlată de Poșta Austriacă.

Potrivit presei din Ungaria, Sameday intenționa să își vândă operațiunile locale către Express One. Tranzacția nu a primit însă aprobarea autorităților ungare, guvernul invocând regulile privind filtrarea investițiilor directe străine.

În urma respingerii tranzacției, compania românească a decis să își închidă activitatea pe piața ungară și să se retragă complet din această țară.

Procesul de retragere a fost deja demarat. Conform informațiilor publicate de publicația Portfolio, serviciile de livrare a coletelor operate de Sameday și rețeaua de lockere Easybox vor continua să funcționeze în Ungaria pentru încă trei până la patru luni. După această perioadă, compania își va înceta definitiv operațiunile de pe piața locală.

Retragerea va avea consecințe și asupra angajaților companiei din Ungaria. Potrivit informațiilor apărute în presa maghiară, personalul local va fi concediat în cadrul procesului de închidere a activității.

De asemenea, compania va demonta rețeaua de lockere automate instalată în această țară.

Conform datelor publicate de presa din Ungaria, Sameday operează aproximativ 1.000 de easyboxuri pe piața ungară. Aceste echipamente vor fi relocate în România, unde cererea pentru serviciile de livrare prin lockere continuă să crească.

Decizia marchează ieșirea completă a Sameday de pe piața ungară și redirecționarea unei părți importante a infrastructurii sale logistice către România, în contextul dezvoltării continue a segmentului de livrări Out of Home și a popularității tot mai mari a lockerelor automate în rândul consumatorilor.

Conform unui sondaj național realizat de Cargus pe un eșantion de peste 1.000 de persoane din mediul urban, aproape 30% dintre români declară că vor face cumpărături online de pe platforme internaționale în 2026. În același timp, pentru 61% dintre consumatori, marketplace-urile au devenit principalul canal de cumpărături online.

Studiul arată că experiența digitală devine un factor tot mai important în relația dintre consumatori, platformele online și serviciile de livrare. Românii sunt din ce în ce mai deschiși către automatizare și instrumente bazate pe inteligență artificială, care simplifică procesul de cumpărare. Astfel, 45,3% dintre respondenți își doresc ca AI-ul să compare ofertele și să recomande variante mai potrivite, iar 30,4% vor ca tehnologia să poată identifica ofertele suspecte sau potențial frauduloase.

În acest context, marketplace-urile devin tot mai atractive datorită accesului rapid la comparații de preț, promoții și o gamă extinsă de produse locale și internaționale. Aproape un sfert dintre români spun că folosesc deja platforme care reunesc mai multe branduri, iar 60,2% declară că își fac cumpărăturile aproape exclusiv sau preponderent din magazine online în care au deja încredere.

Tendințele se reflectă și în strategia companiilor din logistică și e-commerce, care își accelerează investițiile în servicii digitale și soluții de self-service. În acest sens, Cargus a investit recent într-o platformă omnichannel cu funcționalități bazate pe AI și capabilități extinse de self-service, concepută pentru a răspunde noilor așteptări ale consumatorilor privind autonomia, viteza și accesul în timp real la informații despre livrare.

Diferențele dintre generații sunt tot mai vizibile în raport cu marketplace-urile internaționale și adoptarea tehnologiilor de automatizare. Aproape 66% dintre tinerii din Generația Z spun că marketplace-urile au devenit principalul lor canal de cumpărături online, peste media generală de 61%, iar peste 31% folosesc frecvent platforme care reunesc mai multe branduri. Aceștia sunt și cei mai deschiși la alternative noi atunci când caută prețuri mai bune sau produse diferite de cele disponibile local.

Generația Z este, de asemenea, cea mai receptivă la integrarea inteligenței artificiale în experiența de cumpărare online. Aproape 63% dintre tineri își doresc ca AI-ul să compare ofertele și să recomande alternative mai potrivite, semnificativ peste media generală de 45,3%. În plus, aproape 23% se simt mai confortabil decât anul trecut cu interacțiunile automatizate în relația cu serviciile de curierat.

Datele sondajului arată că relația consumatorilor cu inteligența artificială rămâne una pragmatică. Automatizarea este acceptată mai ales atunci când simplifică procesul de cumpărare, economisește timp și oferă mai mult control asupra comenzilor și livrărilor. Totuși, consumatorii preferă în continuare interacțiunea umană în situații sensibile, precum modificarea sau anularea unei comenzi plătite, reclamații sau plăți.

Creșterea interesului pentru soluții de self-service și interacțiuni automatizate confirmă orientarea către autonomie și acces rapid la informații în timp real, fără dispariția nevoii de suport uman în situațiile care necesită asistență personalizată.