EXCLUSIV Industria vinului cere reguli care să combată piața neagră. Producătorii contestă noile măsuri impuse de Guvern

Industria vinului din România continuă să dezbată efectele modificărilor fiscale introduse în ultimele luni. În cadrul podcastului „Picătura de business”, moderat de Radu Preda, jurnalistul și consultantul în comunicare Răzvan Avram și antreprenorul Ștefan Ionescu au analizat impactul accizei pentru vinul liniștit și problema comercializării vinului nefiscalizat. Discuția a vizat atât concurența neloială din piață, cât și efectele noilor reglementări adoptate de Guvern asupra producătorilor care își desfășoară activitatea în mod legal.

În dezbaterea despre viitorul industriei vinului, Răzvan Avram a explicat că introducerea unei accize pentru vinul liniștit nu a fost privită inițial ca o măsură negativă de către toți actorii din piață. Potrivit acestuia, principalul avantaj al taxei nu era valoarea în sine, ci mecanismul de control care ar fi trebuit să fie activat odată cu aplicarea acesteia.

Discuția a pornit de la ideea că orice taxă este percepută în mod natural ca o povară suplimentară pentru mediul de afaceri. În acest context, Radu Preda a remarcat că, în principiu, orice nouă obligație fiscală este privită cu reticență de antreprenori.

Explicând de ce a susținut introducerea accizei în vara anului trecut, Răzvan Avram a afirmat că măsura ar fi trebuit să contribuie la combaterea comerțului nefiscalizat și la protejarea producătorilor care respectă legea.

„Teoretic, orice taxe e rea în realitate, dar eu am salutat cu alte cuvinte, asta vreau să spun, în iulie anul trecut am scris un material absolut laudativ la adresa acestei măsuri. Nu neapărat fiindcă ea impune o taxă ci fiindcă impune control, de fapt și de drept. Fiindcă, să ne înțelegem bine, principalul dușman al vinului românesc fiscalizat e vinul românesc nefiscalizat. Da?”, a declarat Răzvan Avram.

Invitatul a susținut că există suspiciuni privind existența unei cantități importante de vin comercializat în afara circuitelor fiscale, deși a precizat că datele disponibile nu au caracter oficial.

„Există niște statistici absolut neoficiale însă, făcute de niște organizații, dar raportul nu e oficial și nici nu putem să-l cităm ca atare. Dar există suspiciunea rezonabilă, ca să zic așa, că undeva spre jumătate din vinul care se vinde în România se vinde la negru. Repet, suspiciune rezonabilă. Bun. Să zicem că ar fi jumătate din cifra asta și tot ar fi, tot este enorm”, a afirmat Răzvan Avram.

În cadrul dialogului, Radu Preda a ridicat problema existenței unor producători care ar comercializa cantități importante de vin în afara sistemului fiscalizat, nu doar a producției destinate consumului propriu.

Răzvan Avram a susținut că astfel de practici există și că anumite activități economice funcționează în afara sistemului de monitorizare fiscală. Totodată, acesta a explicat că odată intrat în circuitul fiscalizat, un producător este inclus într-un mecanism de verificare și raportare care face imposibilă funcționarea simultană în afara regulilor.

„Da, există. Total, sub radar funcționează, ca să zic așa, La bună înțelegere cu politicul, evident, că altfel n-ai cum să fii”, a declarat Răzvan Avram.

Acesta a precizat că principalul motiv pentru care a susținut introducerea unei accize diferite de zero a fost tocmai crearea unui instrument de control capabil să reducă avantajele concurențiale ale celor care nu își fiscalizează producția.

„Da. Intri într-un sistem verificat într-un sistem informatic. Deci, ca să nu intrăm în detalii, fiindcă sunt felul convins că lumea nu e interesată de detalii tehnice, ideea e că eu am salutat apariția accizei diferite de zero, mică, foarte mică, dar diferită de 0 pentru simplul fapt că ea ar fi impus în mod teoretic un sistem de verificare care ar fi trebuit să-i ajute pe toți producătorii care vor să vândă fiscalizat la alb, cum s-ar zice, și nu la negru, în activitatea lor curentă. Ar fi trebuit să înlăture concurența neloială, pe scurt. Cam asta ar fi ideea”, a explicat Răzvan Avram.

Întrebat dacă efectele au devenit deja vizibile în piață, acesta a spus că perioada de aplicare a fost prea scurtă pentru a permite o evaluare clară, mai ales în contextul schimbărilor legislative adoptate la sfârșitul anului trecut.

Referindu-se la estimările privind dimensiunea pieței nefiscalizate, Ștefan Ionescu a declarat că nu împărtășește opinia potrivit căreia jumătate din vinul comercializat în România ar fi vândut în afara sistemului fiscal.

Antreprenorul a explicat că volumele de producție existente la nivel național fac dificilă susținerea unei astfel de ipoteze și consideră că amploarea fenomenului este, cel mai probabil, semnificativ mai redusă.

„În primul rând vreau să reiau ce a spus Răzvan și să spun că eu nu consider că în momentul de față în piața românească jumătate din bine este nefiscalizat. Nu cred în asemenea statistice și asemenea date. Sunt oameni care își mai fac vin acasă, sunt producători care, să zicem, produc o cantitate de câteva tone de vin, dar consumul de vin, producția de vin anuală în România este undeva pe la 300.000 de hectolitri”, a declarat Ștefan Ionescu.

Acesta a arătat că o parte dintre micii producători comercializează cantități limitate, insuficiente pentru dezvoltarea unui brand, dar prea mari pentru consumul propriu, însă apreciază că fenomenul nu poate fi comparat cu estimările avansate în spațiul public.